De los lectores: cartas & mails

Contradictoria

Finalmente, Juntos por el Cambio designó a Guadalupe Tagliaferri como candidata a senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañando así al también candidato a senador Martín Lousteau, quien, según algunos comentan, habría exigido una compañera de binomio que estuviera a favor del aborto, condición que expresamente ha hecho pública la mentada candidata. Llama poderosamente la atención que Tagliaferri ocupó en su momento el cargo de presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sería interesante pues que explique a los votantes qué derecho más importante y fundamental puede tener un niño que no sea el derecho a nacer.

Estimada candidata, esperamos ansiosos su respuesta ante lo que a priori parece una palmaria contradicción entre su antiguo cargo y su actual postura proaborto.

Mariano Emiliani

DNI 18.170.102

Trabajando el feriado

Qué sorpresa me llevé el 20 de junio, Día de la Bandera, cuando salí de mi casa y vi a los obreros que estaban trabajando (creo que instalando la fibra óptica) en las veredas de la calle Báez. Durante un feriado. ¡Qué buen ejemplo y otra manera de hacer realidad nuestro futuro!

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Mensaje por celular

Recibimos en nuestros celulares varios mensajes viralizados, muchos de ellos anónimos. Quiero compartir uno que me pareció muy apropiado a la realidad de hoy, porque considero que el país no sale adelante por las razones que se exponen en él. "¿Querés tener relaciones sexuales? No te preocupes, el gobierno te entrega preservativos gratis en cualquier hospital público. ¿Ya tuviste relaciones sexuales sin protección? No te preocupes, el gobierno te entrega gratis la píldora del día después. ¿Te olvidaste de tomar la píldora del día después? No te preocupes, el gobierno pagará por tu aborto legal. ¿Ya era tarde para cualquier cosa o no quisiste hacerlo? No te preocupes, el gobierno te pagará por ser madre soltera. ¿Querés mandar a tu hijo a la escuela, pero no tenés los medios? No te preocupes, el gobierno te va a dar educación gratuita y útiles sin cargo. ¿No tenés trabajo ni lo querés buscar? No te preocupes, el gobierno te va a dar un plan social. También la asignación universal, la tarifa social, etcétera.

Ahora bien, supongamos que querés estudiar, capacitarte, trabajar, invertir, arriesgar, producir, ser emprendedor o ser cuentapropista. ¡Preocupate! El gobierno te va a sacar la mitad de lo que ganes, para pagar todo lo anterior.

La Argentina, un país con buenos políticos que se preocupan por saquear al responsable para dar gratis a una mayoría que no genera ni produce nada y se cree con derechos de vivir del Estado.

Si te indigna y te sentís un tonto, compartilo".

Ignacio Amaya

iamayabadia@gmail.com

El apagón

Las causas no aún han sido informadas, no obstante hay indicios de que el problema habría ocurrido por falencias en la programación operativa. En un sistema eléctrico interconectado se debe prever en todo momento que si una central o una transportadora sale de servicio el resto del sistema tenga capacidad de absorber ese aporte faltante.

Si se cayó la línea a la que le faltaba redundancia, que estaba transportando la mayor potencia generada y tampoco había máquinas en arranque listas para entrar a la red, era esperable que el resto no lo haya podido absorber y se haya caído todo el sistema. ¿Cómo se podría haber prevenido? Bajando la generación de Yacyretá, aunque sea más cara la producción. ¿Cuál fue la buena noticia? Que evidentemente todas las protecciones actuaron y no hubo daños en otras generadoras o líneas. ¿Cuál parecería ser la enseñanza? Que hay que programar y supervisar mejor.

Gerardo Martínez

DNI 13.528.778

Veteranos de guerra

La prensa y otros medios se han acostumbrado a señalar a nuestros veteranos de guerra como "excombatientes". Creo que merecen ser denominados como lo que realmente son, Veteranos, y no por lo que fueron. Lo mismo ocurre con los mal llamados guerrilleros, cuando los medios se refieren a los montoneros, erpianos y otras bandas que asolaron nuestro país décadas pasadas. Ellos eran y son terroristas. La diferencia radica en que la guerrilla, como tal, está contemplada en las leyes internacionales de la guerra, mientras que el terrorista actúa sin patrias, sin leyes, ni banderas.

Tte. Cnel. (R) Juan Pablo Aguirre Faget

DNI 10.550.583

Vacunas

La nota del 20 del actual muestra, según encuestas de Gallup World Poll, porcentajes negativos de 0 a 35% aproximadamente hacia la vacunación. Son minoría, pero implican millones de personas no vacunadas. La Iglesia, que siglos atrás condenó a Galileo por afirmar que la Tierra gira alrededor del Sol, reconoció su inocencia hace pocos años. ¿Qué hubiera mostrado una encuesta de opinión pública en aquellos tiempos? Quizá, por mayoría, lo hubiera condenado a la hoguera. Gracias a la vacunación desaparecieron enfermedades como la viruela, el sarampión, la difteria, la poliomielitis. Viajeros a países con enfermedades endémicas se vacunan y no se enferman. Hoy la frecuente no vacunación genera preocupación en los médicos, en especial los pediatras, por el rebrote de algunas de dichas dolencias. La vacunación es un hecho científico y solo debe ser evaluada por especialistas. Creo que la gran utilidad de estas encuestas sería que instituciones científicas y médicas de renombre acreditado, por ejemplo, en nuestro país el Instituto Malbrán, emitan opinión fundada, y que esta sea dada a conocer masivamente.

Ismael Minces

DNI 4.466.920

