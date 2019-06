De los lectores: cartas & mails

La Cámpora; No es una más; Mandato de 5 años; Víctor Martínez; Campo de golf; Del Potro; Sin gas desde abril; PAMI escucha

25 de junio de 2019

La Cámpora

Se pusieron en duda la apertura y el criterio, quizás discriminatorio, para elegir candidatos por parte de Cristina Fernández de Kirchner, y se pensó que seguiría cerrada en su círculo (y en el de su hijo). Pero en el cierre de listas se demostró que nadie de La Cámpora ha sido discriminado y todos tuvieron su lugar.

No es una más

La elección que viene no es una más. Pocas lo han sido antes, es cierto. Abundan encrucijadas parecidas. Pero esta no es una elección cualquiera. La precede una circunstancia nunca vivida. Recordando el reproche de Clinton, podríamos decir: "Es la corrupción, estúpido". La insistencia en descalificar las evidencias de un descomunal desfalco contra el Estado proviene a veces de quienes, siendo imputados, se postulan para altos cargos electivos, desde los cuales auguran drásticos cambios en el sistema constitucional de justicia, último y burdo acto de defensa.

Optamos entre corrupción o legalidad. Abuso de poder o república. Moderación o soberbia. Más que nunca "sepa el pueblo votar".

Mandato de 5 años

La duración del mandato presidencial de cuatro años con posibilidad de reelección es inconveniente y costoso para nuestro país, dado que la gestión se ve influenciada por las campañas electorales y es muy escaso el tiempo para llevar adelante los proyectos de gobierno. Lo mismo pasa con las elecciones provinciales y locales. Sería interesante que el período presidencial fuera de cinco años, con posibilidad de una reelección y que el que suceda al presidente no fuera un familiar directo (esposo/a, hermanos, hijos o primos hermanos).

De esa manera se ahorraría muchísimo dinero, habría más eficacia y transparencia. Y una mejor gestión de gobierno.

Víctor Martínez

Me pareció excelente la nota de Camila Perochena sobre los vicepresidentes. Quisiera añadir un comentario sobre el exvicepresidente Víctor Martínez. Con motivo de mis actividades laborales en una empresa, lo entrevistamos con académicos de la Universidad Nacional de Córdoba con quienes tenía relación. Nos citó al despacho del doctor Raúl Alfonsín el día en que este viajaba a Panamá para asistir a la asunción del mando de su nuevo presidente. En mi presentación, lo saludé con un "mucho gusto, señor vicepresidente"? y muy amablemente me respondió: "Soy presidente del Senado de la Nación y lo de vicepresidente es ocasional y transitorio, pero también tengo mucho gusto en saludarlos a ustedes, mis amigos". Al finalizar la entrevista lo invité a visitar la empresa donde trabajaba, visita que luego concretó.

Tiempo después los colegas con los que asistí me comentaron que habían tenido otros encuentros con el doctor Martínez y les había transmitido que, antes de renunciar a la presidencia, Alfonsín le había anticipado su decisión y ofrecido el cargo, a lo que respondió: "Usted me trajo y con usted me voy". Así, con humildad, lealtad y respeto era la relación entre ellos.

Campo de golf

Sería importante y trascendente que el próximo parque público de Villa Adelina conservase la actual cancha como campo público de golf, ya que si bien en el área metropolitana hay una cantidad de clubes, hay pocas canchas públicas, lo que daría oportunidad de participar a todos aquellos que deseen compartir nuestro querido deporte. Seis hoyos son la posibilidad.

Del Potro

"Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé", comentó Juan Martín del Potro tras ser operado.

Me quedé con esa expresión "de tenis", porque le quedan muchos otros partidos en la vida, algunos que ni él debe tener en cuenta. Es joven, su horizonte hasta ahora fue una red que divide dos territorios, en el otro había otro jugador. Pero todavía quedan partidos increíbles por jugar. Cuando se pierden oportunidades, surgen otras. A veces enmarañadas, otras más sencillas. Mientras exista otro partido, siempre hay una nueva posibilidad. El problema es la falta de ejercicio, prejuzgar al contrincante, la falta de confianza en uno mismo...

Seguramente Juan Martín seguirá intentando jugadas, dando vuelta un revés dificilísimo, devolviendo la pelota con un drive contundente.

Sin gas desde abril

Metrogas cortó el gas de la calle Agente Ceferino García porque un vecino rompió un caño de la calle al sacar un árbol. Yo, sin arte ni parte y con 89 años, no tengo gas desde el 24 de abril pasado. La Defensoría del Pueblo no atiende mis reclamos sobre este punto. Telecom nunca atiende cuando uno quiere hablar con un operador administrativo "real" y no virtual. Las empresas privadas -y a veces las oficinas públicas- hacen con nosotros lo que quieren.

PAMI escucha

El sábado 22 del corriente, LA NACION tuvo la gentileza de publicar una carta mía titulada "PAMI no escucha". Me quejaba por un problema de activación de las nuevas credenciales de PAMI. El lunes pasado recibí una llamada de una persona de PAMI y ya solucionaron el problema telefónicamente.

"No se queje si no se queja...", pero también reconozca cuando la escuchan y ayudan.

