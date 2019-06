De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019

La Justicia, acosada

El candidato Alberto Fernández ya había dicho que si asumía como presidente algunos jueces (a los que nombró) "van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno". Ahora insiste y desliza una seria advertencia, al señalar: "Si la Justicia existe, a Cristina nadie la va a condenar". Estas declaraciones, unidas a anteriores opiniones vertidas por personajes afines a la expresidenta, incluido un exjuez de la Corte, denostando el accionar del Poder Judicial, tienen la expresa finalidad de desactivar las causas y consagrar la impunidad. Se reafirma el intento del kirchnerismo de implantar un sistema que logre quebrar a uno de los poderes del Estado, elemento esencial constituyente del sistema democrático.

María Rosa de Mello

DNI 3.010.258

La escuela pública

Hace unos 80 años, la escuela pública era motivo de orgullo. En esa época tuve la suerte de estar en la primaria. De vez en cuando, venía a la escuela la inspectora. Se presentaba en el aula y hablaba con todas las niñas, nos hacía preguntas, revisaba nuestros cuadernos. Nosotras pensábamos que nos tomaba examen. Años más tarde, cuando fui docente, comprobé que la inspectora, antes de visitar las aulas, pasaba por la dirección, revisaba los cuadernos de actividades de las maestras, y la visita al aula era para comprobar si estábamos cumpliendo con el programa escolar. Esta costumbre era igual para todas las escuelas. Hoy, visto el nivel de desigualdad existente en la atención a los alumnos, según la ubicación de la escuela, el nivel socioeconómico de los padres, si es pública o privada, me surge la duda: ¿se sigue en la actualidad con este método para comprobar que todos los chicos reciban la misma atención en todos los puntos del país?

Marta T. González

hgonda2@yahoo.com

Cadena nacional

La expresidenta, con abuso y descaro, usó la cadena nacional hasta para criticar a un abuelo o explicarnos que la diabetes es una enfermedad de ricos. Creo que usted, Presidente, por prejuicio, jamás la ha usado hasta ahora. Úsela, que hacerlo no es un pecado si lo hace de vez en cuando, en dosis homeopáticas. Podría mostrar obras que está realizando y aclararles muchas cosas a ciudadanos que a veces esperan explicaciones de hechos que aparentemente no están muy claros. Usarla lo acercaría a ese núcleo duro de votantes opositores a su gobierno que ignoran las obras que usted hizo y sigue haciendo porque solo miran C5N y escuchan a Silvestre o a Víctor Hugo Morales. Usarla en un año electoral no sería especular, sino contrarrestar el accionar de muchos que buscan criticarlo a veces sin fundamento. Hágame caso: la cadena tiene rating.

Armando Luis Di Fiore

DNI 5.134.555

El golpe de 1930

En el suplemento Ideas del domingo pasado, un artículo escrito por Luis Alberto Romero hace referencia a la participación militar en el golpe de 1930. Allí expresa que fueron muy pocos los militares que marcharon para derribar a Yrigoyen, pero casi ninguno salió a defenderlo. Cabe destacar que el presidente Yrigoyen, al momento de la revolución, estaba muy enfermo y había delegado el mando en el vicepresidente Martínez. La más alta autoridad del Ejército tenía el cargo de inspector general del Ejército, que era ejercido por mi abuelo, el general de división Severo Toranzo. Al momento de iniciar los acontecimientos revolucionarios se encontraba de gira inspeccionando unidades militares en el Litoral y debió regresar rápidamente. Habiendo tomado conocimiento de la situación y verificado la disponibilidad de tropas que le respondían, se presentó al vicepresidente Martínez, en ejercicio de la presidencia, recabando la anuencia para enfrentar al general Uriburu, que le fue denegada. En aquella época, nuestro país vivía una institucionalidad acentuada a lo largo de años, que hacía imprescindible la necesidad de contar con la orden que no se impartió.

Con esto quiero destacar que los integrantes del gobierno tuvieron la mayor responsabilidad en el derrocamiento de Yrigoyen porque no utilizaron los medios disponibles para su defensa, ya que la más alta autoridad militar del momento intentó hacerlo y no se lo permitieron. Por la persecución que sufrió posteriormente y la orden de Uriburu de detenerlo y fusilarlo, mi abuelo se exilió en el Uruguay durante los dos años siguientes. El hijo de Severo Toranzo, teniente Carlos Severo Toranzo Montero, quien años más tarde fue comandante en jefe del Ejército, fue detenido y torturado en el Departamento de Policía por su oposición a Uriburu, lo cual ha sido confirmado por los cronistas de la época.

Cnl. (R) Federico Guillermo Toranzo

federicotoranzo@hotmail.com

Bebidas alcohólicas

Hay en la provincia de Buenos Aires para los supermercados un horario de prohibición general de venta de bebidas alcohólicas de 21 a 10. Esto puede tener sentido, aunque se superpone a la prohibición general de vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años. La prohibición que rige a la mañana de 8 a 10, dispuesta por el gobernador Scioli, es una tontería, porque a esa hora no hay jóvenes que las compren. Todo el mundo se queja. Días atrás llegué a las 9.45 y tuve que esperar 15 minutos para llevarme las botellas de vino que compré, para no tener que dejarlas y volver más tarde.

Pido a la autoridad que corresponda en la provincia de Buenos Aires que elimine esa prohibición en las horas de la mañana.

Thomas Leonhardt

DNI 11.955.431

En la Red

Facebook

La desconfianza hacia las vacunas, una peligrosa tendencia de Occidente

"¡Las vacunas no son una moda, son necesarias! No pongan en riesgo a sus hijos, ¡hablen con los médicos!" -Cecilia Vigo

"Ignorancia pura" -Cristina Guzmán

"Por favor, no caigan en ese tipo de informaciones alarmistas, las vacunas siempre son para prevenir enfermedades virales y algunas bacterianas, se recomiendan en menores de 5 años y mayores de 65 porque son grupos de personas más sensibles a contagios y con propensión a complicaciones que pueden empeorar un simple cuadro gripal" -Francisco Alamo

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS