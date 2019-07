De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2019

¿Corrido al centro?

Apresuradamente, y poco después de haber sido ungido candidato a encabezar la fórmula presidencial del Frente para Todos, Alberto Fernández viajó a Montevideo para visitar al expresidente de Uruguay y exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, José "Pepe" Mujica, a quien, en fraternal encuentro y haciendo gala de repentinas y aparentemente sólidas convicciones progresistas, no vaciló en calificar de "maestro y gran fuente de inspiración". Para los desprevenidos que no advirtieron en el candidato kirchnerista esta inesperada profesión de fervor revolucionario, el jueves visitó al expresidente Lula en el penal de Curitiba, gestos con los cuales exhibe y refuerza una imagen alineada ideológicamente con la de los líderes más representativos de la izquierda latinoamericana. Solo faltaría que Fernández anunciara alguna inminente peregrinación a La Habana para que el pretendido "corrimiento al centro" que creyeron entrever ingenuamente ciertos sectores de la opinión pública quede finalmente desenmascarado como una tosca y oportunista maniobra con fines puramente electorales.

Leonardo Lerner

DNI 4.276.717

Condiciones

Como bonaerense, y ante la próxima elección de gobernador, me pregunto: ¿qué condiciones muestra Axel Kicillof (porteño y designado a dedo) para gobernar nuestra provincia después de su desastrosa gestión en el Ministerio de Economía de la Nación?

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Imagen falsa

La RAE dice de cretino: estúpido, necio, imbécil, insensato, papanatas. A quienes se acercaron a saludar al Presidente en el predio de la FIFA en Zurich, Suiza, les puede caber ese calificativo. Mentirosos, taimados, ofenden la buena fe. Muestran una imagen falsa y luego se exhiben tal como son. Por favor, señor Presidente, le rogamos que se cuide más y le exija a su custodia que lo proteja de estos seres peligrosos, que podrían haberlo dañado, y mucho, en el instante mismo en que usted, como lo hace siempre, les tendió la mano.

En estos tiempos, no hay lugar para ingenuidades.

Susana Juana Munichor

DNI 6.181.818

Lo escrito queda

Hace unos días el candidato a presidente Alberto Fernández concedió a tres periodistas de LA NACION una extensa entrevista. Me llamaron mucho la atención las respuestas dadas al preguntársele sobre lo que afirmó hace poco más de un mes, en el sentido de revisar las sentencias de algunos jueces (a los que identificó) por "... las barrabasadas que escribieron..." y otras manifestaciones relacionadas con el Poder Judicial. Sorprendió, por sus respuestas, que no diera la más mínima señal de excusarse por haberlas pronunciado, como si jamás lo hubiera dicho. En sus réplicas solo enfatiza que no se tomen sus palabras como objeto de venganza y agrega que "no se puede vivir revisando hacia atrás".

Resulta difícil, como parece pretender Fernández, que nos olvidemos de sus temerarias e imprudentes expresiones al desdecirse habitualmente. Tal vez crea como una verdad indiscutida lo dicho, al principio de nuestra era, por el cónsul romano Cayo Tito: "Las palabras vuelan", aunque parece que omitió su continuación: "Lo escrito queda". Nunca podrá borrarlas.

Adolfo Outes

DNI 4.224.629

Responsables

Vi por TV una reconstrucción del trágico accidente del ómnibus con jubilados en Tucumán y me asombré de que un cruce así no estuviera marcado como corresponde. Es hora de mirar la enorme responsabilidad culposa que responde jurídicamente al trípode de impericia, imprudencia y negligencia que tienen los funcionarios que dejaron ese cruce de rutas sin señalizar no obstante los contratos de construcción y los abundantes organismos políticos y de seguridad vial existentes. Ganaron una vez más la incapacidad y la desidia de tantos funcionarios que se mantienen en sus puestos pagados por la ciudadanía y dedicados tantas veces al negocio de las infracciones, convencidos de que nunca los echarán. Y lo peor es que tienen razón, por la estabilidad del empleado público incluida en el artículo 14 bis de la Constitución.

¿Cambiaremos?

Juan Miguel Prats

juanprats434@hotmail.com

Oxígeno portátil

Siempre volé por Aerolíneas Argentinas porque trato de comprar trabajo argentino. Por una condición de salud, utilizo oxígeno en vuelo desde hace tres años. Para ello uso un concentrador de oxígeno portátil de última generación de mi propiedad. El año pasado, a pesar de no figurar en la lista de concentradores aceptados por Aerolíneas, me permitieron viajar. Este año no me lo permiten, me devuelven el dinero del pasaje, pero ese no es el punto. Las normativas de oxígeno durante el vuelo surgen de la Federación de Aviación de los EE.UU. (FAA). La última circular es de 2016. Aerolíneas no ha modernizado su operatoria y esto hace que no acepte los concentradores de oxígeno de última generación. Todas las demás aerolíneas del mundo permiten viajar a gente con nuestra condición, menos (paradójicamente) nuestra aerolínea de bandera, que nos discrimina. Espero que Aerolíneas Argentinas se convierta en una marca global, pero lamentablemente así no va a ocurrir.

Javier Zalba

DNI 13.581.127

Frecuencia de trenes

Hermosa obra la del viaducto Mitre, de última generación. Con mucha publicidad sobre los nuevos horarios. Pero lo que no explican es por qué ha disminuido la frecuencia. ¿La cancelación de pasos a nivel no iba a disminuir el tiempo de viaje?

Yo viajo más incómoda que antes. Una lástima la falta de comunicación.

Andrea Castiglioni

DNI 18.226.273

En la red

Facebook

Vuelve el desfile por el 9 de Julio a las calles porteñas

"Me encanta volver a festejar nuestras fechas patrias" - María Eugenia Marcone

"¡Excelente!" - Fernando Bonomo

"No me parece el momento oportuno para realizar el gasto que significa un desfile, por más lindo que pueda ser, hay otras prioridades" - Iris Piñeiro

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)