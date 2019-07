De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019

Fueros

Estela de Carlotto ha afirmado en una entrevista radial que no se le probó a Cristina Kirchner ninguno de los cargos que se le atribuyen y agregó que de lo contrario estaría presa. Lo que no dice esta señora es que no está presa por estar amparada en los fueros de que goza en su condición de senadora de la Nación. Las verdades a medias, son mentiras. Esta es una más de tantas.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Jueces garantistas

Hay fuentes del derecho, como la ley, la doctrina y la jurisprudencia, pero existe una principal: el sentido común. Todos pudimos ver el despiadado ataque que un sujeto efectuó con alevosía a un taxista, abusándose de su tamaño, de su juventud y de ser experto en karate, para dejarlo en estado de coma. Hasta el más iletrado, usando el mínimo sentido común, hubiera entendido que el atacante debía ir preso, menos alguien: el juez actuante, que ordenó la inmediata libertad del agresor. Tuvo que fallecer a las pocas horas la víctima, un trabajador y padre de familia, y el fiscal debió hacer malabarismos jurídicos para que el juez dispusiera entonces la detención del brutal asesino, quien por puro azar no había huido. Estas son las leyes y los jueces garantistas que padecemos los argentinos. Mientras permanezcan, no se podrán reconstruir la Justicia y la convivencia en el país.

Roque Sanguinetti

¡Cambien!

Moyano afirmó que el presidente Macri no ha trabajado nunca. No lo habrá hecho a bordo de un camión, pero trabajó con la cabeza. Algo que algunos piensan que no es trabajar y sin embargo llegó a presidente de la República. Después de tantos años, no hemos progresado nada. Algunos siguen creyendo que ofender les gana el apoyo de la gente. No se equivoquen, no olviden que en 2015, en el pináculo del poder, perdieron. ¡Cambien!

Ricardo E. Di Liscia

Viajar sin pagar

Respecto de la carta del lector José Carlos Díaz, sobre la gente que viaja sin pagar en el subte, las veces que me toca viajar generalmente en la línea D es difícil que no vea pasajeros que pasan sin pagar, sobre todo en las horas no pico. Vi varias veces a cinco operarios de la construcción que lo hacen en la estación José Hernández. Apoyan un portadocumentos como si fuera la tarjeta SUBE, atraen hacia su cuerpo un poco el molinete y pasan tranquilamente entremedio de las dos aspas. Y lo de la puerta de emergencia es lo más común. El permisionario del servicio no hace nada, total, recibe un subsidio del gobierno de la ciudad y los funcionarios del gobierno porteño no viajan en subte.

Alberto Lombardia

Peatones muertos

La semana pasada se publicó la noticia sobre el incremento de peatones muertos (65) en Buenos Aires por accidentes de tránsito. Si bien hay casos de falta de responsabilidad de los peatones al cruzar por lugares indebidos, es notorio que para los conductores (profesionales o no) los peatones son "invisibles", se ignora la prioridad de paso del peatón en las bocacalles. No es un problema de "falta de educación" como habitualmente se repite; es un problema de "falta de control" por parte de las autoridades, quienes están mucho más preocupadas en las encuestas que les indican permanencia o eyección de sus cargos antes que mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Hasta que no se encare una fuerte campaña publicitaria y de control de prioridad de paso del peatón en las bocacalles, seguirá subiendo la estadística de personas fallecidas. Y los funcionarios continuarán repitiendo cuánto les preocupa "la calidad de vida de los argentinos".

Pedro Juan Campos

Balcones

En su carta, el señor Fernando Jijena Sánchez hace referencia a la casa de los 70 balcones ("y ninguna flor"), que está en la esquina de mi casa. Soy médica y en un departamento de ese edificio -que se afirma inspiró a Fernández Moreno- funcionaba una obra social donde yo llevaba las planillas de los pacientes que había atendido, mes por mes. Nos hicimos amigas con la señorita que las recibía y un día me contó que se decía que el motivo de que no hubiera flores era porque muchos años atrás una joven de la casa se había enamorado del hijo del portero y la familia se mudó, porque no podían aceptar una situación así. El joven lo pasó muy mal y los vecinos decidieron, en protesta, no volver a tener flores en los balcones. No sé si será verdad, pero tal vez no somos todos tan fríos como parece. De hecho, por alguna razón, ninguno de los muchos que deben haber comprado los departamentos en los años siguientes continuaron sin poner flores en los balcones. Sería interesante poder saber cuál fue la verdadera razón.

Julia Sassi

Hockey

La nota con el título "Hockey sobre patines: la Argentina va por dos títulos", dice... los varones dejaron su huella sobre el hielo en San Juan (1978), cuando en realidad la pista no era de hielo, y los patines eran y son los tradicionales con ocho ruedas con rulemanes o municiones. Estuve en 1978 en el estadio sanjuanino Aldo Cantoni, donde presencié la primera e histórica victoria del equipo argentino en un Mundial de hockey.

José Bandoel

Sin agua

En el edificio de la calle Sánchez de Bustamante 1265, a una cuadra del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, hay 300 personas (entre ellas, recién nacidos y gente mayor) sin agua. Solo nos toman el reclamo, no nos atiende un supervisor y nos mienten diciendo que ya llega la cuadrilla para arreglar el problema. Precisamos algo elemental, para lo cual pagamos la factura correspondiente.

Juan Carlos Ajler

