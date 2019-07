De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019

25 años de dolor

La mañana del lunes 18 de julio fue estruendosa, imborrable y lacerante. "Volaron la AMIA", repetía el movilero de Radio Continental. Incrédulo, buscaba en otras emisoras, en canales de TV. En todos se confirmaba la noticia. ¿Cómo podía ser que hubiera sucedido? ¿No habíamos aprendido con la embajada de Israel? ¿Por qué? Las imágenes desgarradoras del lugar, los derrumbes, la forma alocada de búsqueda bajo los escombros siguen en nuestra memoria, dolida. Las marchas bajo la lluvia, con frío y con lágrimas en los ojos no olvidan e increpan a la Justicia y a todos los gobiernos que siguieron a 1994. Nadie, ninguno ha hecho nada para esclarecer los hechos. Se necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales y materiales, los que tuvieron connivencia desde el poder político central, los que otorgan impunidad a los corresponsables de semejante atentado. Se necesita que las investigaciones realizadas salgan a la luz para que finalmente los muertos, desaparecidos y heridos de la AMIA tengan la paz necesaria. Se necesita que a 25 años el atentado y voladura de la AMIA no sea un recuerdo que como letanía cada 18 de julio convoque a políticos para recitar hermosas frases compungidas, sino que se esclarezca.

"Justicia, justicia perseguirías", dice la Torah. Nada más claro.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Préstamos UVA

Tiempo atrás, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, declaró que los que habían tomado un préstamo por ajustara UVA hicieron un "excelente negocio". Si esto fue así, no se entiende el subsidio que se proyecta otorgar a algunos deudores para poder hacer frente a las cuotas ajustadas, tal como informó en su columna Florencia Donovan.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

De la Rúa

En la misa de cuerpo presente en la que acompañamos al presidente Fernando de la Rúa en su viaje hacia el Padre, se leyó la carta que escribió su sobrino, el presbítero Iván Pertiné. Ruego leerla - http://bit.ly/ELOGIODLR- para encontrar el mejor retrato de un hombre público, del que me honra haber sido canciller. Allí está todo dicho.

Adalberto Rodríguez Giavarini

DNI 8.243.313

Alcoholemia

Nunca pensé que la carta de mi autoría publicada por LA NACION el 6 de julio mereciera el sinfín de reproches que recibió. Una reflexión habrá de servir para cerrar el debate: no me opongo ni me opuse a la sanción a quien conduce alcoholizado, aun con grado mínimo de graduación. A lo que me opongo es a la violación del non bis in idem, es decir, a la sanción múltiple de una infracción, como a cualquier delito. Sobre todo, me quejo de que no se deje seguir conduciendo a la persona acompañante que no esté en esas condiciones. (Obviamente que no hubiera sido yo). De paso, señalo que los "agentes" que nos detuvieron ni siquiera eran empleados del gobierno de la ciudad, porque los tres declararon ser "contratados". ¿Les da esa condición legitimidad para sancionar?

Guillermo Moreno Hueyo

GMorenoh@estudiosolanet.com.ar

UE-Mercosur

El acuerdo entre el Mercosur y la UE es un hecho histórico. Nos abre un mercado de 800 millones de personas, entre otros aspectos favorables. Estamos cerca de elegir a quienes conducirán los destinos de nuestro país y nos encontramos dos posturas: una que festeja y la otra alternativa que dice que "la asusta" que ese acuerdo "nos castigue más de lo que nos han castigado" y que de ganar las elecciones lo revisaría. Como sabemos, hay dos visiones de cómo solucionar los problemas del país, bien diferentes. Y quizás esté bien que así sea, que haya dos miradas diferentes. La sociedad luego elegirá a la hora de votar cuál cree que es la correcta. Lo que es lamentable y nos llevó a la decadencia de estos últimos 80 años es que nunca los partidos políticos han establecido políticas de Estado. Y esto se advierte en el reciente acuerdo UE-Mercosur, celebrado, entre otros, por Evo Morales y gran parte de los mandatarios de la región y Europa. Debería ser motivo de alegría para el país. Sin embargo, nuestra grieta hace que no lo podamos celebrar, a pesar de se venía negociando desde hacía 20 años por gobiernos anteriores de distinto signo político que también veían lo importante que era para el país el libre comercio con la UE. Pero la grieta puede más, cuando el acuerdo debería haber sido y debe ser una política de Estado. No importa quién gobierne: si es beneficioso para el país, debemos trabajar en conjunto para lograrlo. Más allá del color político de cada uno, la sociedad, y sobre todo los políticos, debe discutir ciertos temas y, una vez consensuados, ponerlos bajo una especie de protección, de custodia. Y respetarlos en el tiempo. De esta forma daremos seguridad jurídica a los inversores. Y nosotros, como país, nos pondremos los pantalones largos para conseguir la Argentina que soñamos.

Prof. Jorge Antonio Alarcón

DNI 12.661.965

Desfile militar

El 9 de julio, día de nuestra independencia, leí y escuché varios comentarios desafortunados, en el sentido de que ver las FF.AA. en el desfile eran un peligro para la democracia o daban miedo. Todo lo contrario, vi gente emocionada hasta las lágrimas, especialmente al paso de los heroicos veteranos de la Guerra de Malvinas. Los que hicieron esos tristes comentarios parece que no saben que en los años 70 los terroristas que asolaron el país daban miedo, porque mataban uniformados y civiles inocentes, cobardemente, sin dar la cara. Qué lástima, qué poca memoria tienen, incompleta y selectiva.

Viviana Clementina Figari

DNI 5.414.709

Roger Federer

Imperdible la columna de Carlos Reymundo Roberts en la sección Catalejo. Merecido homenaje a Roger Federer, uno de los tenistas más grandes de la historia. Más aún, quizás el más grande. Como dice el autor, admirable en todo sentido, no solo en su gran juego, sino también en mostrar respeto y fair play en todo momento.

¡Gracias Roger por cinco horas de excelente tenis!

Rosa M. Ussher

DNI 10.551.580

En la Red

Facebook

Alberto Fernández habló sobre los bolsos de la corrupción: "Es un disparate"

"Hay una cámara que filma al tipo dejando bolsos en un convento con dólares adentro... ¡más prueba que eso imposible!" - Sofía Antoniadis

"¿Y cuando contaban la plata?" - Betty Perfumo

"El único en toda la Argentina que no vio los bolsos, ¡es increíble!" - Claudio Montresor

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre delremitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)