De los lectores: cartas & mails

Servicio Cívico

En lugar de adoptar el Servicio Cívico Voluntario, la sociedad debería comprometerse para que los jóvenes terminen todos la escuela secundaria. En la Argentina, casi el 50% de los jóvenes no terminan el ciclo secundario. Aquellos que lo terminan en buena parte son incapaces de interpretar un texto simple; esto hace que los jóvenes no puedan competir por puestos de trabajo bien remunerados en un mundo globalizado. La Argentina ha perdido varias décadas y actualmente tiene un pésimo sistema educativo que carece de las herramientas básicas para que el país se desarrolle. Tratar de reemplazar la educación con el Sistema Cívico Voluntario demuestra la falta de comprensión de parte de su clase política sobre la causa de la decadencia actual.

Raúl Davaro

DNI 13.214.899

¿PASO o encuesta?

Al aproximarse la fecha de las PASO, y para saber cómo están reglamentadas, fui en busca de la ley que las estableció y me encuentro con una dificultad. ¿Entre qué candidatos elijo cuando es una lista única y ninguno de los que se presentan es de mi preferencia? Si no voto, o voto en blanco, estoy aceptando las propuestas de cualquier partido. Creo que es un error del texto de la ley. Deberían ser dos listas o más por partido, así serían obligatorias para todos. Estoy confundido. Que alguien me explique, porque para elegir hacen falta por lo menos dos.

Señores legisladores, corrijan ese error o, lo más conveniente, anulen la ley, que transforma las PASO en una encuesta obligatoria para los ciudadanos, pero no para los partidos políticos. Y nos ahorraríamos muchos millones de pesos.

Ernesto Gallardo

ergal@cotelnet.com.ar

Gesto patriótico

Ante las próximas elecciones, en los últimos días la polarización política se ha hecho cada vez más pronunciada: los ciudadanos tendremos que optar entre continuar con una república democrática, con todas las falencias que esta pueda tener, o votar por un sistema populista que ya hemos vivido y que promete convertirnos en otra Venezuela. Yo me declaro democrático y a favor de la república. Me pregunto cómo es que Lavagna y Espert, ambos experimentados economistas y respetados como profesionales capaces, conocedores del manejo de los números y reconocidos defensores de la democracia, no se dan cuenta de que no tienen ninguna posibilidad de ganar la elección y dan un paso atrás, retirando sus candidaturas. Este gesto patriótico, aparte de ahorrar dinero que podría donarse a los hospitales y evitar un gasto inútil en boletas, estaría propiciando la continuidad de la democracia republicana, una cuestión no menor que los ciudadanos de bien siempre vamos a reconocer cuando se escriba la historia. De lo contrario, serán recordados por no haber sabido apreciar la realidad del país en un momento crítico.

Juan D. Humphreys

DNI 4.894.645

Pasajes de subte

Respecto de las cartas de los lectores José Carlos Díaz y Alberto Lombardía, publicadas los días 14 y 16 de julio, respectivamente, relativas al no pago del boleto por parte de usuarios del servicio de subte, quiero informar que trabajamos de forma permanente en combatir la evasión y mejorar las conductas laborales de nuestro personal. Tanto es así que en reiteradas ocasiones el propio personal de la empresa es víctima de agresiones físicas y verbales al momento de detectar estas conductas en las estaciones. El uso inadecuado de las puertas de emergencia es un aspecto de nuestra gestión que nos ocupa desde hace tiempo, y por eso ya hemos reemplazado más de 90 puertas tradicionales por nuevas aberturas "altas", preparadas para evacuar en caso de emergencia, pero que también impiden la evasión (incluso estas últimas puertas instaladas tienen una alarma que se activa en caso que se abra en una situación indebida). Además, hemos reforzado el personal abocado al control de evasión, realizamos monitoreos de las zonas de molinetes con cámaras de seguridad y estamos avanzando en la implementación de equipos de trabajo especiales con terminales móviles (TMI) que recorrerán distintas zonas de la red de subte para verificar que los usuarios que se encuentren en zonas pagas hayan abonado efectivamente su boleto.

Alejandro Beber

Gerente de Comunicaciones y RR.II. de Metrovías

DNI 24.260.558

Paradas de taxis

Los cambios en el tránsito en los últimos 15 años en la ciudad son excelentes: metrobús, bicisendas, calles peatonales, ferrocarriles elevados. Queda ordenar los taxis, que siguen deambulando por la ciudad en busca de pasajeros. Yo propuse hace años (y lo sigo haciendo) que se prohíba la circulación de taxis vacíos por las avenidas, mediante paradas en las esquinas de las calles perpendiculares y que tengan mano de ingreso a ellas. Habría paradas para todos los choferes y no sería motivo de conflictos. Se normalizaría el tránsito de autos y colectivos. Los peatones caminarían como máximo una cuadra por su vereda para tomar un taxi.

Roberto Enrique Gieschen

DNI 8.479.921

Cambio en una lápida

Hace tres años y siete meses que la administración del Cementerio de San Martín decidió de manera arbitraria e inconsulta cambiar la lápida original de la sepultura de mi esposo por una losa llena de agujeros. No tuvieron mejor idea para identificar a quien allí descansa que colocar una cruz confeccionada con listones de cajones de verdura y el nombre pintado con barniz de color verde brillante. Un insulto a los deudos. No pido que el municipio de San Martín, gobernado por el doctor Katopodis, me regale nada. Pido se restituya la losa original, que vaya a saber en dónde está. He tratado por todos los medios de conversar con las autoridades. Las secretarias privadas del intendente ni siquiera responden los correos electrónicos. Es una vergüenza el destrato que reciben los fallecidos y sus familiares.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

Los 25 años del atentado a la AMIA

"Recuerdo para las personas que murieron en el atentado. ¡Justicia!" - Patricia Espinosa

"Ya sería hora de encontrar a los culpables, deben saber ya, que esperan, ¡reparación urgente!" - Susana Roques de Borda

"Todo está guardado en la memoria. #Justicia" - Betty Klos

