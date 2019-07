De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019

Kapitalismo

Cristina Kirchner reivindica el "capitalismo" de su gobierno. Recordemos, entre muchos similares, lo acontecido en el mercado de trigo y harina. El trigo estaba sujeto a retenciones del 23%, permisos de exportación y "cepo cambiario". Los productores recibían un 50% del precio internacional y la superficie cultivada caía en 2013/2014 al mínimo de los últimos cien años. Además de "cazar en el zoológico", algún molino "amigo" recibía millones de dólares en subsidios por parte de la Oncca, famosa por su corrupción. Actualmente, el trigo se comercia libremente entre el mercado interno y la exportación, sin cupos ni retenciones (salvo los 4 pesos por dólar). En el "kapitalismo", el precio de un kilo de harina 000 en góndola equivalía a siete kilos de trigo; hoy equivale a menos de tres kilos (o sea, menos de la mitad, ¿será por las marcas "Cuchuflito y Pindonga"?). La superficie cultivada con trigo y las exportaciones de harina se han más que duplicado. Todos cambios muy positivos para los argentinos. Los únicos que - "sinceramente"- extrañan ese "kapitalismo" son los "empresaurios" beneficiados por esos esquemas corruptos y los funcionarios que eran sus socios.

Ignacio Noel

Invertir en ciencia

El presidente Kennedy aseguró a principios de la década del 60 que EE.UU. iba a poner un hombre en la Luna. Era una misión difícil. Ahora se cumplen 50 años de que el ser humano pisó por primera vez un suelo no terrestre. En vísperas electorales, valdría la pena recordar las famosas palabras de nuestro premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay cuando afirmó que "los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara; cara es la ignorancia".

Fernando Miranda

Caramelos en la web

De chico, cuando salía solo a la calle (entonces era posible), mi abuela me decía a veces, medio en broma, medio en serio: "No aceptes caramelos de nadie". Tres cuartos de siglo después, en la calle virtualmente infinita que llamamos "la web", nuevos caramelos acechan, esta vez a los adultos. Una novedosa aplicación para nuestros teléfonos -seguramente no la única- llamada FaceApp seduce a quien quiera ceder su imagen y sus datos personales a una monstruosa base de datos a cambio de unos minutos de esparcimiento. Lo lamento por los miles de millones que están cayendo en la trampa creada en un laboratorio del Silicon Valley ruso, pero claro, es solamente un indicio de lo que nos espera. Tal como nos lo explica Alessandro Baricco en su fascinante libro comentado en LA NACION, la trampa viene travestida de juego, como simula ser un gran juego toda la vida en el ultramundo. El libro se titula en inglés The Game. Leerlo y, por si acaso, no aceptar caramelos de nadie.

Frank Marmorek

Teatro para todos

En un editorial reciente, "Un teatro para todos los sentidos", se abordó un tema muy importante para el acceso a la cultura de las personas con discapacidad sensorial, lo que me causó gran alegría. Fue una larga lucha desde la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos (organización que tuve el honor de presidir en varios períodos) para lograrlo. Todo comenzó allá por 1998, cuando donamos el primer equipo de aro magnético al Teatro Maipo, que se estrenó con Pinta canta las 40 y el Maipo cumple 90, iniciando el Programa Sin Barreras, lo que nos permitió a loa hipoacúsicos disfrutar a pleno del espectáculo. Hasta ahora, se han donado más de 100 aros magnéticos en toda la Argentina. En 2008 pusimos en escena, con el Instituto Villasoles, Drácula, el musical, de Cibrián Campoy y Mahler, con banda original interpretada (señada) por docentes y alumnos de lengua de señas de Villasoles, con subtitulado realizado por Mónica Bartolomé Producciones, en el Teatro Del Globo, que nos cedió las instalaciones sin cargo. Sin duda fue la primera experiencia en nuestro país de una función de teatro accesible. Si bien no contábamos con audiodescripción para personas ciegas, ellas también pudieron disfrutar de la obra, junto a oyentes e hipoacúsicos con pérdida auditiva parcial o total.

Lo hicimos sin ningún apoyo oficial y creo importante que la sociedad toda conozca que esta movida de inclusión, que algunos se adjudican, la iniciamos hace ya más de 20 años desde la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos.

Héctor Luis Pantusa

César Pelli

César Pelli, uno de los argentinos más exitosos de nuestra época, murió, pero deja el testimonio para que otros continúen con su ejemplo. A través de su visión y talento, ciudades enteras fueron transformadas. De Kuala Lumpur a Hong Kong, sus íconos arquitectónicos llevan su firma. Tuve la suerte de trabajar en el World Financial Center en Nueva York, y muchas veces sentarme en ese increíble Atrium a contemplar la vista del río Hudson. Lo conocí y pude conversar con él en New Haven. Incansable trabajador, honesto y humilde. La marca registrada de un buen hombre. Simple en su convicción: crear el rascacielos más perfecto que pueda coexistir en sintonía con aquellos que viven a su alrededor.

Una vez me dijo que "era difícil vivir fuera de la Argentina" y que en los 60 volvió al país durante el gobierno de Frondizi. Al poco tiempo, se dio cuenta de que la Argentina no tenía arreglo y se volvió a Yale. Una pérdida para el país, pero un triunfo para el mundo.

Daniel Melhem

