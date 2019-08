De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019

Amenazas

Cuesta entender las declaraciones del kirchnerismo en favor de un dólar alto y el no pago de intereses de obligaciones públicas. Una propuesta de campaña no debería ser una amenaza para el equilibrio del país. También lo es mezclar la crisis alimentaria en Venezuela con la situación argentina y el autoritarismo de aquel país con nuestra realidad. Recurrir a ese tipo de discurso tiene más sabor a amenaza que a la construcción de un país. La prudencia debería ser un atributo de quienes desean ser elegidos. Sin ella no solo no hay garantías de libertad y justicia, sino tampoco verdaderos garantes del futuro inmediato de la Argentina.

Juan Cayetano Olivero

DNI 4.312.849

Desidia policial

El martes pasado se dieron condiciones ideales para identificar, a través de las cámaras instaladas en el subte, a quienes se dedican a robar celulares. Estación Agüero vacía, un ladrón entra de un empujón a la formación y luego baja intempestivamente apenas suena el aviso del cierre de puertas. En la comisaría 2B conocí a dos muchachos más que fueron robados como yo, el 29 y 30 de este mes, con lo cual sabemos que no son hechos aislados. Además, que la última ubicación de uno de los celulares fue la Galería Independencia, en la calle Corrientes, donde se venden usados o por partes. La comisaría no nos tomó la denuncia luego de tres horas de espera. Me fui con la sensación de que se había perdido una buena oportunidad de identificar a los pungas y de desbaratar a esa banda con la gran ayuda tecnológica que son las cámaras.

Guillermo Pérez

DNI 26.866.875

Perdemos todos

Ante los hechos ocurridos en el predio de la Sociedad Rural Argentina el domingo pasado, luego de charlas con amigos me he dado cuenta de que lo más importante para la sociedad de hoy es caracterizar a un sector como ganador y al otro como perdedor. Ya nada importa la situación de cada una de las partes, tampoco importa el trabajo detrás de cada individuo, más bien solamente determinar quién ganó y quién perdió. Injusto también el criterio con el que esto se determina, ya que solo entra en el balance la cantidad de videos viralizados y la repercusión en los medios. Parece que desde hace un par de años solo se busca encontrar grietas en la sociedad. Si hemos de buscar ganadores y perdedores, creo que no hay ganadores pero sí perdedores. Se perdió el respeto hacia la opinión ajena. Se perdió la humildad de saber que uno no posee la verdad. Como consecuencia de ello vemos que la forma de comunicarse es irrumpir en un evento que se desarrollaba pacíficamente y con normalidad. Todos los años se concentran manifestantes en la puerta de la Rural, que ya podríamos decir forman parte del folclore típico de la exposición. "Para pelear se necesitan dos" escuchaba de chico. Sí, uno que provoque y otro que responda. Me pregunto entonces qué necesidad había de salir a provocar. La única respuesta que se me ocurre es que sea la necesidad de seguir encontrando ganadores y perdedores en una pelea sin sentido, en la que los únicos que perdemos somos los argentinos.

Philip Garrett

DNI 38.443.999

Solo un eslogan

Vivo en la zona de Barrancas de Belgrano, lugar apreciado por su belleza, y disfrutado más que por los vecinos del barrio, por todos los que llegan del conurbano los días feriados y los fines de semana.

Deduzco que aprecian la belleza de las obras viales que se hicieron y el crecimiento y atractivo del Barrio Chino. Entonces surge mi duda: ¿por qué buena parte de ellos a la hora de votar eligen a los que los sumergen nuevamente en el pasado, sin posibilitarles siquiera parecerse a la gran ciudad a la que llegan incesantemente a disfrutar? Lo mismo ocurre con el sistema de sanatorios y hospitales. Todos llegan a la ciudad de Buenos Aires como la meca deseada. Ese reconocimiento, que los lleva a fotografiarse en todos los bellos lugares para plasmar una idea de lo anhelado y apreciado, debería ser el punto de reflexión para que en sus lugares de residencia llegue el progreso que demanda el siglo XXI. Eso solo se logra con obras concretas, hechas por gente capacitada y no con discursos altisonantes y huecos que prometen lo que nunca realizaron ni realizarán, y que solo son un eslogan de campaña.

Graciela G. Rodríguez

DNI 6.142.527

Subsidios para 0 km

En junio el Gobierno destinó 1000 millones de pesos para subsidiar la compra de autos 0 km. El éxito de ventas durante junio y julio no fue suficiente y acaba de anunciar que destinará otros 1000 millones para prorrogar el subsidio durante agosto. En tanto, los adjudicatarios de vehículos por el sistema de planes de ahorro son los convidados de piedra, para ellos nada, ni justicia. Las automotrices subsidiadas ofrecen descuentos de hasta 45% sobre el precio de lista, pero continúan cobrando cuotas abusivas en los planes de ahorro previo, incluso sobre vehículos ya adjudicados y que han dejado de fabricar.

Empresarios que invierten apuestan a un futuro mejor, mezclados con empresarios que lloran y empresarios que viven del Estado... en el mismo lodo todos manoseados.

Ricardo Fridman

DNI 12.012.846

Jubilación docente

Al igual que la señora Marta Devincenzi, por ser jubilada docente estoy sin movilidad en el haber desde febrero del 2016, en mi caso por ser profesora nivel medio y terciario nacional, establecimientos que durante el mandato del doctor Menem fueron transferidos a sus respectivas jurisdicciones.

¿Cómo calcularon la movilidad otorgada durante 26 años? ¿Desconocen la inflación que padecemos? ¿El deterioro psíquico que provoca la situación paupérrima a la que nos vemos sometidos? ¿La indefensión resultante?

Beatriz Ordiz de Belenky

DNI 1.080.162

