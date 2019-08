De los lectores: cartas & mails

Venezuela y Cuba; Las PASO; No volver atrás; Teatro para chicos; Comunión católica; Aborto legal; Sin poda en Lugano;

Venezuela y Cuba; Las PASO; No volver atrás; Teatro para chicos; Comunión católica; Aborto legal; Sin poda en Lugano;

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019

Venezuela y Cuba

Noticias recientes nos muestran los lazos de Cuba con Venezuela a través de las relaciones directas del actual semipresidente Díaz-Canel con Maduro. Esta realidad el mundo la ignora. Preocuparse por la libertad en Venezuela y los crímenes de Maduro e ignorar los cometidos por los Castro, Che Guevara mediante, y la pobreza y la falta de libertad en Cuba, recuerda lo que dijo Martí: "Ver cometer un crimen en calma es cometerlo".

Armando Ribas

aribas@fibertel.com.ar

Las PASO

Las PASO no sirven para su propósito original. Ningún partido elige sus candidatos. Si solo aportan a la reducción de candidatos resultan costosas, y mucho. Pero no son inocuas; los mercados toman nota. Actúan de inmediato conforme su resultado. Y todos somos sometidos a sus vaivenes. No ir a votar en esta incómoda fase nos va a pasar factura, al menos hasta las elecciones de octubre. Por eso su resultado debe ser lo más parecido al real.

Vamos todos a votar. Expresemos allí cuál es el verdadero estado de la opinión y por fin atenuemos los coletazos del inasible mercado.

Carlos F. E. Neme

nemecar98@gmail.com

No volver atrás

Dadas las actuales y difíciles circunstancias que atravesamos todos los argentinos, hago mías las palabras de la periodista Norma Morandini, sobre el enorme sacrificio que estamos haciendo todos los argentinos para sobrellevar la crisis que se arrastra desde hace más tiempo del que muchos hablan. No volvamos para atrás, que el camino recorrido, si bien difícil, no sea en vano. Mucha gente está pasando por necesidades, privaciones, desilusión, pero si volvemos para atrás, todo ese sacrificio será inútil y retrocederemos a lugares y tiempos oscuros.

Silvia Elena Ramírez

DNI 6.232.368

Teatro para chicos

Indignado, me entero de que mientras en estas vacaciones de invierno la actividad teatral infantil se encuentra en un bajo nivel por la grave crisis económica, en la misma zona donde se concentran muchas salas de la ciudad el GCBA, a través del Teatro San Martín -entre otros- ofrece varios espectáculos para niños con 800 localidades gratuitas, subvencionadas por los impuestos de la actividad privada, a la cual, en período preelectoral, hace demagógicamente competencia desleal. La misma oferta teatral podría realizarse en los muchos barrios de la ciudad donde no la hay y sin perjudicar la inversión y el empleo privado. Si bien esto no es motivo que impida reconocer las muchas buenas acciones del GCBA, también lo equívoco debe ser conocido como justa crítica.

Adrián Klas

ccps@fibertel.com.ar

Comunión católica

El señor Daniel Martini se escandaliza de que en la provincia de San Luis un sacerdote le impidiese comulgar con sus manos y tuvo que hacerlo con la boca. Recuerda a tal efecto que en agosto de 1996 la Conferencia Episcopal Argentina resolvió permitir que cada fiel eligiese cómo comulgar libremente. En rigor de verdad la Iglesia no "permite", sino que tolera la comunión en la mano; debido a esto, los que lo efectúan de esta manera hacen uso de un indulto, no de un permiso. Tanto la instrucción "Memoriale Domini", de mayo de 1969, como la "Redemptionis Sacramentum", de marzo de 2004, emitidas por la Sagrada Congregación para el Culto Divino y las Disciplina de los Sacramentos, enfáticamente aconsejan que debe mantenerse el uso tradicional de administrar la comunión en la boca a fin de evitar los enormes riesgos de profanación que ameritan la manipulación por parte de los fieles de la sagradas especies, fundamentando sus aseveraciones en profundos argumentos teológicos e históricos. El poder de jurisdicción de un obispo en su diócesis abarca la supervisión litúrgica y el legítimo ejercicio de la celebración de los sacramentos por parte de los presbíteros incardinados en ella. Si en la provincia de San Luis, de acuerdo con el señor Martini, se le ha cercenado su derecho de recibir la comunión en sus manos, debido a que el obispado ha seguido las indicaciones de los documentos mentados, tal vez le sirva de consuelo saber que el número de los que se les deniega el acceso a la comunión en la boca, juntamente con la respetuosa genuflexión, es abrumadoramente mayor en todo el territorio argentino.

Anselmo A. González

anselmogonzalez@gmail.com

Aborto legal

Beatriz Sarlo, en la entrevista que le hiciera LA NACION el domingo pasado, sostiene que las chicas de clase media que estaban frente al Congreso apoyando la legalización del aborto lo hacían por las más pobres que ellas. Lo curioso de esto es que las "más pobres" estaban del otro lado de la plaza, manifestándose en contra de dicha ley, tal cual lo comprobé personalmente la noche de la discusión en el Senado, recorriendo uno y otro sector. Las defendidas estaban en contra de sus defensoras. ¿Por qué no les preguntamos a las "más pobres" qué es lo que realmente quieren, cuáles son sus valores y salgamos en su defensa según sus propios intereses? No los nuestros.

Juan Carlos Iorio

juancarlosiorio18@gmail.com

Sin poda en Lugano

Escribo esta carta para poner en conocimiento del GCBA que el 22 y 23 de julio hicieron un operativo de corte de ramas o poda de árboles en la cuadra de Chilavert 5500, Villa Lugano (E), entre Larrazábal y Oliden. Consulté al encargado por qué no podaban el árbol de la puerta de 5520 y me contestó que era porque hay dos vehículos debajo y no habían traído la grúa, que al día siguiente regresarían. Hice reiterados reclamos al 147 para que se haga la poda, el corte de raíces y el arreglo de vereda, sin obtener respuesta. Esto ocasiona inconvenientes con los transeúntes que circulan y se tropiezan por las baldosas flojas o rotas. Además, las raíces del árbol dañaron el desagüe pluvial.

María Gabriela Ramos

DNI 18.263.546

En la red

Facebook

En Mendoza, una app permite que padres, alumnos y docentes sigan la trayectoria escolar

"¿ Y si van a las reuniones de padres no sería mejor? Hablar con los docentes, mirar sus carpetas, digo, se me ocurre" - Miguel Montenegro

"En Santa Fe pasa lo mismo, se llama Mi Escuela; los padres podemos ver las inasistencias, calificaciones online" - Rubén Herrera

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)