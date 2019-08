De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2019

Las PASO

Las PASO son una suerte de elección interna partidaria, pero solventada por el erario público. Miles de millones de nuestros impuestos despilfarrados por la ambición política de unos pocos. Mucho más grave cuando los partidos presentan una sola lista, con lo que las PASO pierden su razón como internas, y se convierten en una dispendiosa encuesta comparativa que pagamos todos, para que cada candidato vea dónde está parado sin poner un peso de su bolsillo. Como contribuyente repudio esa forma de malgastar nuestro dinero público por quienes curiosamente se postulan para cuidarlo si ganan la única y verdadera elección a la que refiere la Constitución.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Por sus palabras...

A fin de graficar los justificados temores de muchos de nosotros ante la eventual vuelta del kirchnerismo, me limito a citar textualmente los dichos de algunas personas públicas. Alberto Fernández a la investigadora Sandra Pitta, que no apoya la fórmula que él encabeza: "No tengas miedo. Te voy a cuidar". El actor Raúl Rizzo: "Si Macri gana, habrá una guerra civil". Otro actor, Dady Brieva: "Yo creo que se tendría que hacer una Conadep del periodismo". Aníbal Fernández: "Antes de dejar a mis hijos con Vidal, por ahí se los dejo a Barreda". Finalmente, Cristina Fernández, cuando era presidenta: "Hay que tenerle miedo a Dios, y a mí un poquito". A buen entendedor, pocas palabras. "Por sus dichos los conocerás".

Irene Bianchi

irenebeatrizbianchi@hotmail.com

El capital

En toda economía, para que marche bien es necesario el capital, que es lo que permite que haya inversión y creación de fuentes de trabajo. Con capital se abren fábricas, se hacen caminos, se construyen viviendas, cloacas, hospitales, escuelas, entre otras cosas. Por eso es incomprensible que haya todavía gente que siga pensando (y repitiendo) lo que sostiene la marcha peronista, "combatiendo al capital".

Luis García Morales

DNI 93.421.262

Jerigonza

La noticia de que la Universidad de Buenos Aires ha reconocido como medio idóneo para la realización de escritos académicos la llamada lengua inclusiva, además de llenarme de sorpresa, me lleva a pensar si próximamente le otorgará igual derecho a la jerigonza.

¿Es populismo o ignorancia?

María Teresa A. Craviotto

DNI 3.614.126

Camino fácil

¿A quién estamos protegiendo con la ley del aborto? ¿A la mujer violada? ¿A la que ya tiene ocho hijos y no tiene cómo alimentar al noveno? Hace años violaron a una prima mía. La llevaron al hospital y le hicieron un raspaje. No se pensó en impedir un embarazo, sino en evitar enfermedades y lesiones generadas por la violencia. La realidad es: pocas mujeres se hacen atender después de una violación y no nos preguntamos por qué. Porque en la mayoría de los casos sucede en la misma familia, queda entre conocidos. Permitiendo el aborto seguimos sin proteger a las mujeres violadas o a aquellas que no tienen recursos para educar a otro hijo más. La ley solo protege las conciencias de los que no necesitan abortar. Busca el camino más fácil en vez de indagar sobre el problema y atacarlo desde la raíz. ¿No sería mejor que el dinero destinado a los abortos fuera utilizado para impedir un embarazo no deseado? Tenemos que invertir en educación, fortalecer los derechos de una mujer y generar trabajo. No creo que el camino sea evitar que una vida crezca, sino darle oportunidades a esa nueva vida.

Agustina Caride

DNI 21.831.525

Saint-Exupéry

En su carta, el señor Claudio A. Bellido nombra a los compañeros de Saint-Exupéry en la compañía aérea Aéropostale, posteriormente Aeroposta Argentina. Entre ellos, faltó mencionar a Próspero Palazzo, el primer mártir de la compañía Aeroposta Argentina, al fallecer en un trágico accidente en Comodoro Rivadavia, a los 32 años, el 23 de junio de 1936.

Victoria A. Rivero

victoria.a.rivero@gmail.com

Andenes

Es indudable que este gobierno ha mejorado los servicios de transporte de muchas maneras, con el metrobús, los colectivos, haciendo nuevas estaciones de subte y eliminando pasos a nivel y remodelando estaciones ferroviarias. Pero hay cosas que no se entienden. En la estación de Acassuso, partido de San Isidro, la mayor acumulación de pasajeros en espera del próximo tren se da en el andén que va a la estación Retiro, en Capital Federal; es poca la gente que se junta en el andén que va a Tigre, por razones obvias. Pero, insólitamente, han puesto 55 asientos para esperar el tren del lado que va a Tigre y solo cinco asientos en el andén donde se esperan las formaciones que se dirigen a Retiro. Por favor, que alguien explique la justificación o motivación de tal disparate y, por supuesto, que las autoridades responsables tomen cartas en el asunto y lo subsanen a la brevedad posible.

Francisco E. Cavallero

DNI. 16.161.134

Gracias por la ayuda

El jueves pasado se cumplieron cinco años desde el día en que sufriéramos un accidente casi mortal sobre la ruta 51, en cercanías del ingreso a Lamadrid. Aún hoy es difícil explicar cómo los entonces cuatro integrantes de la familia salimos ilesos y sin consecuencias considerables de nuestro automóvil, en posición invertida y parcialmente sumergido en el agua. Un grupo de personas que transitaban por la ruta se detuvieron para ayudarnos, desinteresadamente. Entre ellos estaban Pablo Díaz y Miguel Ángel Bulzaca, quienes hicieron posible que lográramos abandonar el automóvil. Pero además recordamos a otros tantos que fueron llegando: una pediatra, un guardavidas, una enfermera, la policía local y varias familias que nos asistieron, nos prestaron ropa y nos aliviaron. Decenas de personas cuyos nombres desconocemos. Ojalá estas palabras de agradecimiento lleguen a todas ellas.

Nicolás Federico Labat

DNI 26.405.467

En la red

Facebook

Monopatines: el mes próximo habrá 4000 dispositivos en las calles

"¡Qué peligro! Muchos accidentes por día hay con las bicis, las motos... ¿y ahora esto?" - Adriana Pietranera

"Deberían exigirles a esos usuarios un seguro de responsabilidad civil, porque son un peligro para los transeúntes" - Ricardo Ferrando

"Son carísimos; me conviene tomar colectivo" - Marce Berlingieri

