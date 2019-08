De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de agosto de 2019

Inversión en ciencia

La investigadora del Conicet Carolina Vera ha sido la primera extranjera que recibe el premio anual de la American Meteorological Associaton. La institución norteamericana la acaba de galardonar por sus proyecciones y perspectivas hechas sobre la base del calentamiento global, el funesto cambio climático que afronta nuestro planeta. Más allá de la importancia del tema, es interesante señalar, como dice Facundo Manes, que la Argentina no tiene futuro si no apuesta fuertemente a la inversión científico-tecnológica básica y aplicada, que será tarea primordial del nuevo gobierno.

Fernando Miranda

mirandafernando2@gmail.com

Veganos

Como bien señala Emiliano Ezcurra Estrada en una reciente carta, la alimentación carnívora se halla impresa desde hace siglos en nuestro "ADN gauchesco parrillero". El ingeniero y pintor francés Charles Henri Pellegrini hizo en 1853 una investigación sobre consumo de carne en el ámbito rioplatense y obtuvo el siguiente resultado: por habitante y por año, un ciudadano porteño comía 226 kilos y un poblador de la campaña (del campo), 906 (¡ello representa unos 3 kilos por día!). Pocos saben que ya en ese entonces el médico y cirujano Francisco Javier Muñiz (1795-1871) se atrevió a recomendar el consumo de frutas y verduras como medida de "higiene preventiva".

Raúl L. Carman

DNI 4.165.325

El voto es secreto

Es curioso notar que poco ha cambiado la idiosincrasia del político argentino desde que el afamado periodista y corresponsal del diario la nacion Roberto J. Payró publicara su divertidísimo libro Pago chico, que caricaturizaba al político argentino de hace un siglo. Ante este contexto hace sonreír entonces el intento del presidente Macri de averiguar por quién van a votar quienes dicen ser sus seguidores: con todo el respeto que me merece su investidura, le recuerdo al Presidente que desde la vigencia de la ley 8871 (Sáenz Peña), de 1912, el voto es universal, secreto y obligatorio y es por lo tanto ilegal que él pida que los ciudadanos revelen su voto o intención de voto.

Me temo que hasta que hablen las urnas al Presidente tendrá que deshojar margaritas para saber si la gente lo quiere o no.

Leonardo Peusner

DNI 5.71.871

Remedios del PAMI

En oportunidad de realizar el pedido de renovación de medicamentos del PAMI, en la UGL de Olivos,

pregunté por qué dos de ellos (los más costosos) no tenían fecha de vencimiento y me explicaron que al ser recetados para enfermedades críticas no hacía falta renovarlos y que en realidad el vencimiento se produce a la muerte del paciente. Una mentira más. En la farmacia figura que esos medicamentos están vencidos, aclarándome que no es cierto se renueven de manera automática, como afirman en el PAMI.

Trasladarme a esa oficina genera gastos innecesarios. Me dicen que ha sido una confusión, pero es una confusión que afectó a muchos beneficiarios En lugar de agilizar los trámites, cada día colocan más trabas. No son compatibles con el siglo XXI en el que vivimos.

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

Dignidad

Asisto a la parroquia Espíritu Santo, situada en San Isidro, la cual cuenta con la gran suerte de tener como sacerdote a Pancho, gran cura que motiva y mueve a la juventud en pro de la solidaridad, yendo al interior del país a misionar.

El domingo último, en su homilía habló sobre qué importante es dejar "huella" y quien te maravillaba cerca tuyo. Nos hizo "viajar" a un pueblo que solo queda a 80 kilómetros de Santiago del Estero capital, al cual acude gente de la parroquia para enseñar a hacer telares.

No tienen electricidad, el agua la recogen en recipientes desde canaletas ubicadas donde terminan sus techos de pura lona, en los cuales anidan vinchucas, que transmiten el mal de Chagas, lo cual provoca una alta mortalidad. Allí viven niños que caminan 7 kilómetros ida y vuelta para asistir a su escuela a estudiar. Y también para poder conectar su celular y estar comunicados. Y, en medio de todo esto, mujeres maravillosas elaboran minuciosamente telares para vender y lograr su sustento, trabajando con mucho esfuerzo y alegría.

Todo esto solo puede despertarnos una profunda admiración y a la vez una gran tristeza: que hoy, en el siglo XXI, ciudadanos argentinos puedan vivir en una situación tan vulnerable y precaria, sin las condiciones mínimas cubiertas.

Señor Presidente, confío en su gestión y en lo que están trabajando para hacer una Argentina mejor, pero por favor no se olvide de dar a todos los habitantes dignidad. Así, entre todos, podremos sacar el país adelante.

Isabel Ballester Molina

DNI 20.410.169

Corte de gas

El martes 23 de julio, en pleno y frío invierno, nos cortaron el gas. Sin ningún tipo de explicación y con todas las facturas pagas. Nos comunicamos con Metrogas y nos informaron que por una renovación de servicio e instalación de reguladores derivaron el gas a cañerías nuevas y cortaron el suministro de las anteriores. Ellos supuestamente hace meses pasaron para informar sobre dichas futuras obras y para que firmáramos una planilla autorizando la nueva vía de gas que ingresaría a nuestro hogar. Nunca los vimos. Llamamos al Enargas, declararon "corte improcedente" e intimaron a Metrogas a restituir el servicio. El mismo día acudió un empleado de Metrogas con la dichosa planilla, la cual firmamos. A partir de allí comenzó el suplicio diario de llamadas a Metrogas, Enargas, gobierno de la ciudad y Defensoría. Nada. El jueves pasado en Metrogas afirmaron indolentemente no tener ningún dato en pantalla? ¡y que el trámite se inicia de nuevo! Nos atienden operadores de voces neutras y aburridas, con cero interés en nuestro problema. Ya no sabemos qué más hacer.

En pleno siglo XXI carecemos de un servicio elemental. Pagamos aranceles suizos para obtener un servicio del Cuarto Mundo.

Pablo D. A. González

DNI 17.286.008

