De los lectores: cartas & mails

Lavagna, 2007 y hoy

Lavagna, 2007 y hoy En las elecciones presidenciales de octubre de 2007, Elisa Carrió era un adversario muy peligroso para los K. Entonces Roberto Lavagna se presentó como candidato a presidente y arrastró tras de sí a la Unión Cívica Radical, con lo cual las chances de Lilita -que eran muchas- se vieron disminuidas en millones de votos. Las elecciones las ganó Cristina, pero el resultado habría sido muy peleado si no hubiera existido la opción Lavagna. Oh, sorpresa, pasaron solo unos pocos meses y a principios de febrero de 2008, Roberto Lavagna se reunió largamente con Néstor Kirchner ¡para reorganizar el Partido Justicialista! ¿En qué habría quedado aquel cercano liderazgo asumido ante los radicales? Como en 2007, Lavagna hoy tampoco tiene chances de ganar las elecciones, pero todo indica que estaría reproduciendo aquel operativo a favor de los K, esta vez a fines de restarle votos a Mauricio Macri. Puede engañar todavía a algunos radicales y a ciertos peronistas moderados, pero Lavagna no puede ni soñar en llegar a presidente. Eso sí, puede vislumbrar la posibilidad de una posterior reunión para reorganizar el Frente de Todos..., o algo más, quizá. Porque se trata de la misma misión, otra vez.

Pablo F. Marchetti

DNI 6.002.426

Estación Acassuso

En virtud de la observación hecha por el señor Francisco E. Cavallero en su carta del 5 del actual sobre los asientos en la estación Acassuso, queremos informarle que ya se instalaron los bancos necesarios en el andén en dirección a Retiro para equiparar la distribución en ambos sentidos. De tal forma, quedaron 45 plazas disponibles en el andén hacia a Retiro y 50 plazas en dirección a Tigre. Gracias por la opinión y la valoración de todo lo que se hizo en los trenes de la línea Mitre.

Guillermo Dietrich

Ministro de Transporte de la Nación

Gas o electricidad

Recuerdo que cuando era chico la cocina eléctrica de casa, en la actual CABA, demoraba media hora para hervir un litro de agua. Y vino la noticia del gas, que se quemaba en el lejano sur sin aprovechar y se podía usar para calentar. Poco tiempo después (seguramente luego de haberse realizado obras importantes) nuestra cocina pasó a ser de gas y todo se transformó. Y a los ojos modernos, con menor contaminación que quemar hidrocarburos pesados para producir energía. Hoy no sabemos adónde vamos, porque claramente el gas tiene más eficiencia energética (menos $/caloría) que la electricidad, pero todo se va transformando al revés. ¿Alguien sabe adónde vamos, eso sí, todos juntos?

Juan M. Prats

Juanprats434@hotmail.com

Fondo de inversión

Llama la atención las dificultades del país para obtener fondos frescos y las altas tasas que debe pagar mientras distintos economistas señalan que los argentinos poseemos en el exterior o en los colchones alrededor de 350.000 millones de dólares. Parecería adecuado que cualquier gobierno que surja el próximo 10 de diciembre promueva una ley por la que se cree mediante incentivos y castigos un gran fondo de inversión que atraiga, al menos, parte de esos capitales para ser prestados a tasas iguales o inferiores a las del FMI para el desarrollo de obras de infraestructura, promoción de exportaciones y créditos blandos para la industria, el campo y el comercio.

Dicho fondo debería constituirse en el exterior y no estar su manejo al alcance del Ejecutivo ni del Congreso, tanto para garantizar su intangibilidad como su uso fuera de los objetivos designados. Su administración podría correr por cuenta de algún banco u organismo internacional, y su auditoría en manos de expertos argentinos y externos que representen a los aportantes. Los incentivos deberían ser exenciones de los impuestos a la renta financiera y al patrimonio por una determinada cantidad de años, y los castigos un aumento de las alícuotas de esos tributos a quienes no contribuyan en absoluto. El fondo aliviaría al Gobierno al no demandar financiamiento externo y poder cumplir con sus obligaciones ya contraídas. También, que el sacrificio fiscal que se realice se vería compensado en el tiempo por la mayor recaudación que derivaría del crecimiento de la economía. Respecto de su uso en obras públicas, sería conveniente que los presupuestos contemplen de entrada la posible incidencia de mayores costos, lo que contribuiría también a ir frenando la inflación y evitar la corrupción.

Desde ya espero todo tipo de descalificaciones a esta propuesta, derivadas fundamentalmente de la historia de incumplimientos y confiscaciones de nuestro país, pero me parece inmoral que con tanto dinero de argentinos dentro y fuera del país vayamos a llorar y a mendigar por préstamos al mercado internacional. Creo en esa frase que dice: "Ayúdate y te ayudarán".

Carlos Alberto Correch

carlosalbertocorrech@gmail.com

La ruta 6, arreglada

El fin de semana pasado quedé asombrado al viajar por la ruta provincial 6 desde la salida de Marcos Paz, pasando el Acceso Oeste hasta empalmar la ruta 8. Los gobiernos anteriores de la provincia de Buenos Aires (desde el que la construyó, pésimamente, hasta el de Scioli) no hicieron nada, y la ruta era un desastre. Hoy da gusto recorrerla y ver el perfecto estado en que la dejaron. Gobernadora Vidal, la felicito.

Jorge Anigati

DNI 5.71.943

Batalla de Junín

Se cumplió ayer un nuevo aniversario de la batalla de Junín, ocurrida en 1824. Tenemos una falla los argentinos. No solo a los héroes los sacamos de los billetes, también no los honramos como debemos. Allí se definió el final del vasallaje americano. Los invito a la lectura de la narración histórica que llena de orgullo.

Edgardo R. Solís

DNI 4.251.793

En la red

Facebook

Bolsonaro: los delincuentes "van a morir en las calles como las cucarachas"

"El delincuente tiene que tener la certeza de que será abatido si sale a delinquir. De ahí en más la decisión es suya" - Daniel Pardo

"Mmm... Va a haber muchos casos de gatillo fácil acá. No me parece acertado este proyecto para nada" - Érica Quiroga

"Ni muy muy ni tan tan... Los policías deben tener resguardo jurídico, pero hay que cambiar la idea de que el que delinque es un pobre tipo" - Jorge Alberto Fodde

