De los lectores: cartas & mails

Ausentismo

En LA NACION del 5 del actual se publicó un detallado informe indicando el "Ranking de ausentismo y presentismo de los candidatos que quieren regresar al Congreso". Es sorprendente, preocupante y lamentable el análisis de esta radiografía. ¡Los diez legisladores que más se ausentaron tuvieron entre un 44% y un 80% de ausentismo! ¿Qué explicación les pueden dar a los ciudadanos que los votaron? Son sus representantes, los defraudaron. ¿Se les paga la dieta como si hubieran tenido asistencia perfecta? ¿No hay sanciones? ¿O los protege algún sindicato? En una empresa privada no durarían ni un par de meses. Es increíble la desvergüenza que tienen, que todavía pretenden volver a presentarse en las próximas elecciones. Terrible que alguien los pueda votar, al igual que a otros candidatos de dudoso sentido común y ética elemental.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Yo lo voto

Macri no es la dictadura, es un presidente elegido en democracia. No es la derecha, hablar de derechas e izquierdas en la Argentina es anacrónico e ingenuo. No es el cuco, tuvo que hacer un ajuste tremendo para desarmar una bomba, y luego le explotó una violenta crisis.

Tuvo dos errores garrafales: no blanquear la realidad del país que le habían dejado y prometer la pobreza cero, que era algo incumplible al corto plazo. También tuvo un contexto internacional adverso (algo que no tuvo Néstor Kirchner), la lucha contra el sindicalismo, los piquetes de todos los días y un equipo más bien mediocre. Pero si hay algo que no es Macri es fascista, ni miente los números de pobreza ni nos atornilla con cadenas contándonos mentiras. Por eso, prefiero este presidente que se las ve negra para consensuar que a un fascista. Prefiero este tipo de relación con el ciudadano a que me mientan y me roben. Prefiero esta verdad angustiante a la mentira de 678 y del Indec, en el que la cabeza máxima se sentaba alardeando con pistolas. Prefiero esta democracia imperfecta al modelo del kirchnerismo, cómplices de dictadores como Maduro que empobrecen y matan al pueblo venezolano. Prefiero a Vidal desbaratando células narco que a Scioli inaugurando Upas vacías. Prefiero a mis hijos con Vidal antes que con Barreda. Prefiero un país sin políticos que avalen los femicidios. Prefiero Norwegian a la Aerolíneas de los Recalde, empobrecida y vacía. Prefiero los trenes, los metrobuses, las estaciones arregladas, los kilómetros de rutas que ya no son asesinas. Prefiero vivir y trabajar sin que me echen del trabajo por pensar distinto, y un país en donde cunda la cordura. Prefiero ser más pobre a ver cómo revolean bolsos con millones que no pueden justificar. Prefiero ver gente buscando laburo que contando guita nuestra en La Rosadita. Prefiero ver argentinos comprometidos denunciando y no fiscales asesinados en la víspera. Tengo 55 años y ya vi bastante y mucho de lo que vi, y fue muy doloroso. Porque se rieron y bailaron al son de compatriotas muertos. Porque ignoraron muertos. Muchos muertos. Los de Once, los de La Plata, los de la AMIA y los de la embajada.

Porque quiero vivir en un país donde no me griten ni me levanten el dedo, voto absolutamente convencida a Mauricio Macri y deseo que la Argentina tenga un mejor espejo en el que mirarse que el de la doliente Venezuela.

Sandra Marcela Votta

DNI 16.765.953

Nuevo "ludismo"

Entre 1811 y 1817 nació en Inglaterra un movimiento de resistencia a la Revolución Industrial (ludismo) debido al temor del artesano a quedarse sin trabajo. Llegaron a atacar y destruir máquinas, lo llamaron "negociación colectiva por disturbio". Hoy la historia se repite, los neoludistas intentan frenar toda posibilidad de desarrollo de las nuevas tecnologías por su temor a quedar fuera del sistema, a no ser capaces de actualizarse. Y la vieja política sabe muy bien explotar esos temores. Es deber del Estado y las empresas capacitar a la sociedad y convencerla de que el país ya no resiste el peso social de la prebenda, y que insistir en ese camino significa el oscurantismo definitivo.

Jorge Rubén Iacaruso

jri1937@hotmail.com

Caso Pérez Volpin

La tragedia de Débora Pérez Volpin es una claro caso de error médico. La curva de aprendizaje de un profesional de la salud está basada en el método ensayo y error sobre un ser humano o un animal. El error médico produce varias víctimas: pacientes, familiares y profesionales de la salud. La formación en salud debería seguir el ejemplo de la aviación: hace décadas, sus pilotos y la tripulación ensayan en simuladores situaciones de emergencia, donde la reacción humana no tiene tiempo y tranquilidad para tomar la mejor decisión. Es una realidad que toda internación conlleva un riesgo y no menor para el paciente. Las autoridades sanitarias, junto a las sociedades científicas y las facultades de Medicina, deberían obligar a ensayar en simuladores y dar más horas docentes a la seguridad del paciente.

Martín Deheza

Jefe del Departamento de Emergencia Hospital B. Rivadavia, director de la carrera de Especialista en Terapia Intensiva

DNI 11.477.819

Fondo de inversión

En su carta, el lector Carlos A. Correch propone armar un fondo financiado con ahorros del exterior de los argentinos. La razón principal por la que esos fondos no invierten en el país es por la inseguridad jurídica, porque nuestra Justicia no garantiza la propiedad privada. Y sin ello no hay progreso. Y si se esbozara un proyecto como el sugerido, anticipo que esos argentinos cambiarán de ciudadanía. El problema moral no son los ahorros en el exterior. Es la falta de Justicia. Sobran evidencias al respecto. El camino a un país mejor es lento, largo y escarpado. No hay atajos. Debemos involucrarnos todos los argentinos y sufrir por haber permitido los desmanes de nuestros políticos libremente elegidos por nosotros mismos. Reflexionemos.

Damián Donnelly

Ddonnelly1961@gmail.com

En la red

Facebook

¿Por qué irrita tanto el veganismo?

"¿Será por su actitud altanera de creer que los que no son veganos son primitivos, por preferir una comida equilibrada entre carne y vegetales?" - Matías Ezequiel Cordero

"Por las actitudes, hay otra manera, sin agresiones, con respeto y exposiciones que tengan fundamentos. No obligar" - Velia Bruno

