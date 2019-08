De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019

Las PASO

Sin agresividad

Si el casi seguro próximo gobierno quiere cerrar la grieta sería bueno que no canten más la marcha peronista en público, ni el canto "vamos a volver..., vamos a volver", ni sean agresivos con los que no piensan como ellos, ni agiten la mano con la V de "Perón vuelve". Así se cerrará la grieta. La gente quiere vivir bien y no le importa quién gobierna ni el color político.

Cristián Bacigaluppi

DNI 17.197.948

Vivir de mi esfuerzo

Días atrás vi un video donde una mujer decía que con Macri "debía trabajar para llevar la comida a la mesa". Tengo 20 años, más de la mitad de mi vida transcurrió con un gobierno que instaló la idea de que se debe vivir de planes y subsidios. ¿Este es el país que queremos, donde la vagancia e ignorancia reinan sobre el esfuerzo, la constancia y la integridad moral?

Yo me rehúso a creer que todo esté perdido, sin futuro, sin solución. El cambio no depende del gobierno de turno, sino de uno mismo. Yo elijo vivir de mi esfuerzo y con valores, y sé que tarde o temprano vamos a tener la Argentina que merecemos.

Victoria Mainero

vmainero98@gmail.com

Limpieza

Independientemente del ganador, correspondería que, como buen gesto, los mismos militantes que fueron enviados por cada partido para repartir fervientemente boletas por la calle, hubieran ayudado a barrer las calles donde muchas de ellas quedaron tiradas. Porque han dejado hasta cuatro o cinco boletas por casa, de cada partido, y ni hablar de las que dejaron envueltas en sobres plásticos, de mayor impacto ambiental.

Daniela Oliveira

DNI 27.146.734

Ya sabemos

Durante la campaña previa a las PASO, los candidatos prometían "el país que nos merecemos", un país nunca descripto que quedaba en la imaginación de cada cual.

Hoy, pasada la jornada electoral, ya sabemos cuál es el país que nos merecemos; un país autoritario, populista, dirigido por personas acusadas de corrupción, seguramente un país con escasa libertad de pensamiento y de prensa, encerrado en las fronteras del chavismo y listo para desconocer todo lo hecho en los últimos años para imponer una visión setentista, un gobierno repartidor de dádivas y subsidios, fabricador de pobres para mantener sus votos eternos, con rutas llenas de camiones y vías llenas de trenes abandonados; un país de tambos cerrados y campos sin vacas. Nos merecemos un país de hospitales inaugurados, pero vacíos, de escuelas militantes y de Justicia sumisa, de ríos de droga y de gremialistas millonarios. Ese es el país que nunca describieron nuestros dirigentes, pero que la mayoría ha votado que nos merecemos.

Florencio Olmos

DNI 5.941.080

Educación en China

Después de reaccionar ante el resultado inesperado de las elecciones, en realidad lo sorprendente es la diferencia tan marcada. Pienso, como todos los argentinos, en el futuro de la patria. Dos días antes de los comicios vi el interesante reportaje que el periodista Eduardo Feinmann le realizó al embajador argentino ante China Diego Guelar. Nuestro representante tocó todos los temas de manera amena, lo que nos permite reflexionar sobre el comportamiento social en el mundo comunista. Dejando de lado el paradójico liberalismo de su economía, que le da tan buenos resultados, rescato un tema que me lleva a reclamar a nuestro casi seguro futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repare de qué manera el comunismo atiende la educación de los niños. Le preguntaron al embajador sobre el poco resultado obtenido por algunos empresarios deportivos de instalar escuelas de fútbol infantil, desde donde quizá pudieran surgir jugador que luego producirían dinero. Sucede que los padres de los niños que transitan la escuela primaria no aceptan de ninguna manera que algo extracurricular distraiga su formación. Sí, en esa época de la vida, el cerebro de los chicos forma hábitos e incorpora conocimientos que le acompañarán por el resto de su vida.

Kicillof, pida que le pasen ese reportaje, escuche lo que allí se dijo y ponga manos a la obra para resucitar nuestra escuela pública. Insisto, lo importante es el futuro. Utilice su ideología de manera positiva ya que lo que se percibe del otro lado del mundo no es populismo y dádiva, sino trabajo y dignidad.

Nélida M. Labadie de Villa Abrille

DNI 3.1443.309

Vuelos en El Palomar

Me enteré de que un juez restringió las operaciones nocturnas en el aeropuerto de El Palomar, aduciendo que molestaban a los vecinos. Mi pregunta es: ¿por qué no el Aeroparque? Quienes viven en la zona norte, en las áreas aledañas a esa terminal aérea, el día entero tienen que soportar ruidos molestos.

Alejandro Aldazabal

DNI 4.077.532

Gracias por la ayuda

El 6 de febrero de este año fui asaltada en plena calle (O'Higgins al 1700) por dos motochorros, quienes me sustrajeron la cartera tras agredirme y dejarme tendida en el suelo desmayada. Gracias a Dios, un médico que se hallaba almorzando con su familia, al ver lo que me había pasado, dejó todo y concurrió a atenderme permaneciendo ahí hasta que llegó la ambulancia del SAME que me trasladó al Hospital Pirovano. Tanto él como a las demás personas que se acercaron a ayudar (incluida la perteneciente a la Policía Judicial, que se ocupó de efectuar la denuncia que por mi

estado no podía realizar), quisiera hacerles llegar mi profundo agradecimiento.

Que Dios los bendiga.

Norma López

DNI 3.689.460

En la red

Facebook

Alberto Fernández: tengo la decisión política de despenalizar y legalizar el aborto

"¡Primero garantice que en los hospitales haya insumos necesarios para que las mujeres no queden en el camino!" - Verito Cuello

"Te aviso que mueren 10.000 argentinos por año en accidentes de tránsito. ¿Vas a preocuparte también? ¿Le vas a dar las rutas a Báez?" - Martín Pardo

"Explíquenle a este señor que en una república existe división de poderes y que las leyes las trata el Poder Legislativo" - Gabo Vales

