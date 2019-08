De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2019

Nos parece normal

La mayoría de mis compatriotas está convencido de que todas las desgracias argentinas ocurren por culpa de cualquiera menos de nosotros mismos, y la verdad es que somos un país sin memoria, exitista y sin educación. No es casualidad que cada diez años tenemos una crisis terminal, defaulteadores seriales, con un 45% de la economía en negro, el 35% de los trabajadores también en negro, sin ahorro interno y con miles de millones de dólares en el exterior. Y eso nos parece normal. Nos ofendemos cuando un mandatario uruguayo y otro brasileño nos dicen la verdad en la cara, pero la realidad cotidiana nos dice que eso somos. En América del Sur desde hace años circula un chiste que dice: "¿Saben cuál es el mejor negocio del mundo? Comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que él dice que vale".

Sergio Ohanessian

Actuar con humildad

Se sabía que el Gobierno jugaba con fuego al apostar a la grieta y al miedo de regresar al pasado para ganar. También que estaba abajo en casi todas las encuestas. Por lo tanto, si debía perder por mayor amplitud como ocurrió, mejor que haya sido en las PASO, ya que le permite analizar los errores y recibir el cachetazo de la realidad que no querían ver o subestimaron. Algunos lo traducirán como soberbia. Por lo tanto, ahora deben "bajarse del caballo" y actuar con humildad, tratando de recuperar el voto bronca que les permita forzar un ballottage.Ese voto castigo que se transformó en autocastigo a partir del lunes cuando se disparó el dólar y bajaron las acciones. Es decir, además del Papa y el mejor jugador de fútbol, también el cisne negro es argentino.

Y lo que pasó es, además, un gran llamado de alerta para no relajar los controles en las urnas, tratando de colocar fiscales en todas las mesas, evitando fraudes ya que la viveza criolla no tiene límites.

Marcos Slipakoff

¿Por qué no miente?

Señor Presidente, dado el resultado de las PASO, ¿no pensó en decir todo lo contrario a lo que viene diciendo los últimos años? ¿No pensó en mentir con la inflación, la desocupación y el índice de pobreza? ¿No pensó en liderar una asociación ilícita, en robar, coimear o utilizar el avión presidencial para ir a buscar maquillaje para su esposa? También podría ser el gestor de la peor reestructuración de deuda externa en la historia mundial, o comprar nuevamente YPF (así la ayuda a la gobernadora Vidal). Por favor, piénselo, quizás en una de esas gane las elecciones en primer vuelta, ¡porque evidentemente siendo coherente y honesto no lo va a lograr!

Mauricio Balumelli

De Gaulle

Tras leer la muy buena columna del periodista Fernando Laborda, titulada "La crisis y una oportunidad para la Argentina", no puedo menos que sacar la conclusión de lo obvio. Charles de Gaulle, al asumir en Francia en 1958, encontró su país en condiciones muy similares al nuestro en 2015, cuando fue elegido Mauricio Macri, y su decisión inmediata fue nombrar una comisión de expertos liderada por un economista, sin cargos oficiales. A los seis meses, rindió sus frutos y Francia venció su inflación. Nuestro gobierno, en cambio, basó su accionar en el asesoramiento de un "gurú" ecuatoriano, posiblemente por la gran alegría de haber ganado la elección, priorizando ilusión sobre racionalidad.

Marilyn Cornille

Dormir en la calle

Llevamos una semana o más de noches heladas, las más frías del año, y siguen. Pero raro, no aparece la gente de calle que poblaba los canales de televisión. Los medios nada dicen, como por arte de magia todos los sin techo ya no están. ¿Será que alguien promovió estas escenas a cambio de algo? ¿Se ensañaron los medios? ¿Hubo pagos a los que se instalaban con sus colchones en esquinas estratégicas, y que a la mañana siguiente unas combis milagrosamente pasaban a buscar tras haber exhibido su ficticia desgracia?

Raro, ¿no?

Florencio Olmos

Pichetto

Días atrás, escuché con profundo placer las palabras elocuentes y veraces del candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. No comprendo cómo hasta ahora muchos no han advertido su figura, su don de gentes. Amante de la libertad, es un verdadero patriota.

Ejemplo para imitar para muchos de sus correligionarios.

Marta Traverso

Celulares

Desde la aparición de los teléfonos celulares y su uso masivo, ¿el diálogo se ha ampliado? Millones de personas están en plena unión, por medio de mensajes de texto o hablando por el inalámbrico. Pero ¿se está dialogando o se está averiguando algo? Antes de la aparición del celular (utilísimo y muy práctico), las personas durante horas pensaban en lo que decir a otra. Ya fuera un convenio, una propuesta, un negocio, una cita o simplemente averiguar de su persona. Hoy, en el momento que aflora un pensamiento o una inquietud, se obtiene la respuesta. Entonces, los diálogos son más breves y no razonados. Antes, en el momento de tomar una determinación, se tenía el tiempo suficiente para meditar si ese paso era el correcto. Hoy, ante cualquier duda, insinuación, sospecha o pálpito, se la quita, comunicándose con la otra parte interesada. No muchas veces la determinación es acertada ya que es apresurada y por supuesto no meditada lo suficiente. Antes, las reuniones tenían largos diálogos e intercambios de ideas y propuestas, y las decisiones se razonaban. Hoy vemos a las personas caminando con una mano en la oreja o hablando al micrófono, pero con seguridad tomando malas decisiones. Todavía el ser humano tiene una neurona en actividad plena y otra de apoyo. Pero no puede prestar atención a dos cosas a la vez. Es que tiene una sola boca. No puede llevar dos conversaciones al mismo tiempo, en alguna no está prestando toda la atención. No queda bien. Era lindo recibir de nuestro interlocutor toda la atención y no una parte.

¿Será la modernidad? Parece que sí.

Felipe J. Enrich

