De los lectores: cartas & mails

El voto de octubre

Juan es un conductor de taxi. Tiene aproximadamente 25 años. Me transporta en un coche desde el centro al norte de la ciudad. Compartimos una agradable conversación. Me animo a preguntarle si había votado en las PASO, me responde que sí. Arriesgando un poco pero temiendo una reacción le pregunto por quién había votado. Me responde contundente "por Fernández-Fernández. Quise evidenciar que no estaba contento con cómo iban las cosas para mí". Le contesto que era razonable y que comprendo su decisión. A renglón seguido hablamos de la elección de octubre. "En octubre voto a Macri", me dice. "No lo creo bueno, pero no quiero otra vez a Cristina ni a Moyano ni a La Cámpora. Mi abuela me dijo que la protesta a Macri era razonable, pero resultó demasiado contundente y provocó la devaluación y la inestabilidad que estamos afrontando".

Es improbable pero... ¿es posible que haya muchos como Juan?

Alfredo Andreotti

xintetico@mac.com

Falsas promesas

La persona que traiciona nunca pierde su condición. Me estoy refiriendo al candidato Alberto Fernández, elegido por la multiprocesada Cristina Fernández de Kirchner, acto inconcebible que una candidata a vice elija al presidente que la acompañe. La denostó por cuanto medio audiovisual pasó, ahora se desdice y lo que me preocupa sobre todo esto es que también traicione al pueblo con promesas que dice que va a ejecutar para nuestro bien y no se cumplan.Y lo más importante, cómo y de qué manera lo hará.

Julio Emiliani

DNI 4.313.441

Entrevista

Felicito a Diego Leuco por su reportaje a Alberto Fernández, en el que expuso su calidad de periodista valiente e inteligente. El señor Fernández no solo evitó dar una definición ante la pregunta sobre la inflación y sobre su compañera de fórmula, sino que además quiso descalificar a Leuco diciéndole que ya había hablado demasiado tiempo estos últimos meses y que algunas preguntas eran para un programa de historia. Esto no hizo otra cosa que exponer la verdadera faceta del candidato Fernández, que abandona la "moderación" impuesta ante la menor incomodidad. Como argentina, siento mucho orgullo por periodistas de esta talla que no "arrugan" ni traicionan sus principios y tienen una línea de conducta que es digna de imitar.

Teresita María Ceppi

DNI 11.357.856

Vergüenza

Soy un exalumno de la Escuela Normal Mixta Joaquín V. González de Chilecito, La Rioja. Al igual que la mayoría de los argentinos obtuve una muy buena instrucción, que me enseñó a pensar. Toda América Latina le reconoce a la Argentina su promedio más alto en cuanto a instrucción escolar. Aclarado esto, llego al punto: durante muchos años los argentinos aceptaron, calladamente, las subvenciones que le otorgaban gobiernos corruptos. Ignoraron la instrucción recibida. Por un tiempo no pensaron que esa cuenta habrían de pagarla. La absoluta mayoría conoce el origen de la debacle económica. Hoy sienten vergüenza por el voto emitido (PASO), que impide un reordenamiento. En octubre podrán demostrar la capacidad pensante recibida, que con orgullo los hace liderar en América Latina.

Klaus Schroeder

klausschroder@altacima.cl

Ley despareja

En el caso de los mal llamados delitos de lesa humanidad, de hecho la ley no es pareja. Si lo fuera, muchos delincuentes terroristas que hoy pululan en los ámbitos político, legislativo y judicial deberían estar tras las rejas. Pero lo curioso es que tampoco es pareja para quienes están de un mismo lado del mostrador. En el caso de la "justa" absolución del general César Milani, la ley evidencia su parcialidad, por el sesgo político aplicado en este único y excluyente caso, mientras que al resto del universo de quienes se encuentran privados de su libertad por cumplir órdenes de un gobierno constitucional se les niega igual tratamiento. Cabe preguntarse ¿por qué será?

Jorge Epifanio Oliva

DNI 10.963.744

Día del Listón Negro

Me temo que ha pasado casi inadvertido el Día del Listón (crespón) Negro". La fecha hace referencia al acuerdo, conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, que la Rusia soviética y la Alemania nazi firmaron en Moscú el 23 de agosto de 1939 -hace 80 años-, el cual condenó a Polonia a ser repartida entre sus vecinos y le permitió a Hitler atacar a los demás países de Europa en un solo frente hasta que, traicionando el compromiso, se volvió contra su antiguo aliado y sucumbió en la Segunda Guerra Mundial.

Recordemos que el Parlamento Europeo, por iniciativa -entre otros- del entonces presidente checo Vaclav Havel, lo instituyó en 2009 como ocasión para repudiar todos los regímenes totalitarios del mundo.

Jorge Mera

jorgeamera@hotmail.com

La Recoleta

Quisiera agradecer y destacar, en este época de tantas pálidas, el excelente servicio, la dedicación y la buena voluntad con la que ejerce su función la directora del cementerio de la Recoleta, señora Sonia del Papa, quien, con los pocos recursos con los que cuenta, trata de que nuestro cementerio tenga su brillo de antaño, lugar este donde descansan nuestros seres queridos y que constituye además una visita obligada de miles de turistas de todo el mundo. La felicito, y siga así. Con gente como usted no todo está perdido en este país.

Juan Alberto Pannullo

DNI 11.286-364

Bicisenda conflictiva

No se entiende que el gobierno de la ciudad, que ha proyectado e inaugurado tantas importantes y útiles obras, no haya previsto el tremendo caos que produce la habilitación de la bicisenda de doble mano en la cuadra de Charcas entre Pueyrredón y Ecuador. Invito a los funcionarios responsables de tan desacertada medida a que vean a cualquier hora del día los tremendos problemas que causa a todos los que pretenden circular por la zona, y traten de remediarlos. El orden y la seguridad de todos está en juego.

Américo Luis Dini

DNI 4.257.269

En la red

Facebook

Incendios en la Amazonia

"¡Qué desastre irreparable!" - Beatriz Landaverría

"Esos incendios son a propósito para hacer plantaciones" - Marcelo Bárcena

"No hay planeta B" - Rose Aimeri

