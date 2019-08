De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2019

El país deseado

El sábado pasado parte de la ciudadanía respaldó a nuestro presidente. Solo se veían banderas argentinas y calor humano. Sin desmanes ni atropellos. Ese es el país deseado para mis hijos. Nuestro mandatario y su esposa asistieron sin preparación previa. Y solo con gestos respondió agradecido. Vendrán críticas, la oposición no acepta a los que pensamos distinto. Me queda en la mente el #24A, porque veo la mitad del vaso lleno.

Laura Haydée Siri

Idoneidad moral

Interesante la repercusión que causó la detención de Eliana Scialabba, candidata a senadora porteña por el partido Frente Despertar, de José Luis Espert. Aparentemente intentó -por lo denunciado- pasar su carrito con productos escondidos en un conocido supermercado. Espert le pidió la renuncia a la candidata, que inmediatamente se la hizo llegar. Qué bueno sería que las restantes agrupaciones hicieran lo mismo con sus miembros -candidatos o no- que están siendo investigados por hecho ilícitos que afectan a toda la comunidad. De a poco, empezaríamos a sacarnos de encima a personas que no tienen idoneidad moral para ejercer cargos públicos y manejar nuestros dineros.

Benjamín Torres Argüello

Claridad

Quiero felicitar y agradecer a Jorge Fernández Díaz sus lúcidos comentarios vertidos en la columna "Recuperar la autoestima republicana", del domingo pasado. Pocas personas pueden captar y expresar con claridad el peligro que se cierne sobre la República como él.

Tomás Klepetar

Los "sí-sí"

El viernes 23 hubo una marcha masiva organizada por distintas agrupaciones sociales con reclamos al Gobierno. El sábado 24 hubo otra marcha, pero en apoyo al Gobierno, compuesta por gente "sí-sí", que sí trabaja, que sí estudia. No hubo compulsión para concurrir ni pagos ni choripanes. Tampoco promesas de subsidios familiares ni micros que entorpecieran el tránsito. Gente que trabaja y que quiere conservar su trabajo, y que haya más trabajo para aquellos que sobreviven con asignaciones, subsidios familiares y por concurrir (para cobrar) a cuanta marcha de protesta se organice.

Raúl Rossi

¿Error o provocación?

Cuando un presidente actúa como candidato y no como hombre de Estado, acompañando a quienes acusan a la mayoría de los argentinos de querer destruir la República y la democracia, ¿comete un error o una provocación? El sábado pasado, Mauricio Macri se sumó a una movilización convocada bajo la consigna de "defender la República y la democracia", poniendo a casi el 70% de los votantes que no apoyaron al oficialismo como los que amenazan la institucionalidad. ¿Es error o es provocación? La adhesión de Macri fue en carácter de presidente y desde la Casa Rosada. No como candidato, en un estadio. Desde allí lideró una acción que define a los adversarios políticos como enemigos de las instituciones democráticas. ¿Es error o es provocación? Como presidente, Macri pudo haber desautorizado el carácter pendenciero de la convocatoria. Le alcanzaba con decir que los votantes no oficialistas no son, por opositores, antidemocráticos. No lo dijo. ¿Fue un error o una provocación?

Alejandro Rodríguez

Candidato a diputado nacional, Consenso Federal

Robos en Montevideo

El viernes 5 de julio, a las 19.35, fuimos nuevamente víctimas de los motochorros que operan en la Rambla de Montevideo (la primera fue en los carnavales de 2017). En ambas oportunidades el hecho ocurrió a la misma hora y en el mismo lugar (Rambla y avenida España). Es evidente que esperan la llegada del ferry. Actúan cuando el semáforo corta el tránsito y uno está detenido y rodeado de autos, con lo cual se transforma en una presa fácil de los delincuentes. Llama la atención que se produzca en la misma zona céntrica, donde no hay móviles policiales, y hacer la denuncia en la seccional correspondiente lleva más de dos horas. Ya en otras oportunidades se han publicado en esta sección cartas con denuncias similares, con lo cual suena a lo que en nuestro país denominamos "zona liberada". Además del shock que produce la explosión de la ventana de la puerta y la introducción de una persona con pasamontañas en el habitáculo del auto para robar la cartera del acompañante, objetivo central del delito, se suman todos los problemas que genera, para proseguir la estada, el robo de tarjetas de crédito y débito, licencia para conducir, celular y el documento de identidad que obliga a tramitar en el Consulado un documento provisorio para poder regresar al país y esto en días no laborales.

Un detalle no menos importante es que, como consecuencia del primer hecho, coloqué en las ventanas del auto un film, de una marca muy conocida, vendido como "antivandálico". No obstante, lo rompieron con la misma facilidad que en la primera oportunidad.

Sería importante que las autoridades de Uruguay protejan tanto a turistas como a propietarios y no quedar sujeto al estrés que se vive a partir del momento que se baja del ferry.

Enrique C. Serra

Lloro por la Amazonia

Qué desesperación es ver este fuego que arrasa todo, metro a metro, matando todo lo que tenga vida. Hace unas semanas que esto está sucediendo. La Amazonia es el pulmón del mundo y el mundo no está haciendo nada por apagarlo. ¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Tan mal estamos que hacemos cosas que nos perjudican totalmente y tampoco nos importa, ya nada nos conmueve, nada nos impacta? Ahí, en la Amazonia, se están quemando nuestros valores, uno a uno. Demostramos que solo nos importa nuestro yo y nada más que eso. ¿O será que nuestro yo tampoco vale?

Qué tristeza. ¡Lloro por ti, Amazonia!

Despertemos, gente, antes de que el fuego se lleve todo.

Mercedes Llerena de

Fernández Llanos

