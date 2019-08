De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2019

Responsabilidad

¿Qué habría pasado si no hubiera habido PASO? La inflación sería más baja, ya que era la tendencia. La cotización de nuestra moneda no se habría depreciado el 30% frente a las monedas del mundo. El riesgo país seguiría bajando, etcétera. Sin embargo, todo lo descripto arriba no pasó, sino que se empeoró y todo por la decisión del pueblo argentino de apoyar al representante de la oposición. La comunidad internacional, al percibir que la Argentina estaría dispuesta a retomar las políticas anteriores (que a la distancia se advierten como no muy proclives a cumplir con los compromisos asumidos), se retiró y salvaguardó sus propios intereses, generando entre otras cosas este rebrote de catástrofe económica argentina.

Es quizá la primera vez que se observa con tanta claridad la responsabilidad de un pueblo en acelerar la eterna crisis que vive nuestra querida Argentina.

Rafael López Saubidet

Marcos Peña

Señor Presidente, déjese ayudar. Luego de la conmovedora marcha del 24, solo resta que escuche el reclamo que unánimemente le hacen llegar desde todos los sectores, para que cambie al jefe de Gabinete, pues este produce mucho más rechazo que las muy pocas adhesiones. Su historia personal lo muestra a usted como alguien que no abandona a sus soldados, pero una cosa es ratificar, dar explícito apoyo y otra, muy distinta, es irritar a muchos dirigentes que desde todos los sectores ven en él, "sus ojos", una presencia negativa. La demoledora demostración de apoyo espontáneo que miles de personas le ofrecieron echa por tierra su pretendido supuesto de que "lo atacan a él, porque es una manera de atacarme a mí". El "Mauricio querido, el pueblo está contigo" es un mensaje demasiado directo. La gente se abraza a la ilusión de un cambio que está encarnada en usted, en nadie más.

Roque Villazan

Agonía

Los que amamos la vida votemos por vivir. Setenta años de hegemonía peronista son muchos años de agonía. Basta. Quien escribe esto es octogenario.

Juan José Ávila

Escrutinio

¿No sería conveniente cambiar la compañía que se contrató para el recuento de los votos en las PASO? Tengo entendido de que la eligieron porque fue la que presentó el presupuesto más barato en la licitación correspondiente. Se ha informado que se trata de la misma empresa que ha trabajado en las votaciones en Venezuela.

A veces lo barato sale caro y en la próxima elección nada deberá quedar librado al azar, ¿no?

Patricia Connolly

Sinceridad

El candidato presidencial nominado por la candidata vicepresidencial manifestó en forma terminante "cuando hablo yo está hablando Cristina", innecesaria explicación ya que todos los ciudadanos, cualquiera que sea su ideología, saben que es así, y más aún no dudan de que tras un hipotético triunfo electoral expresará sin avergonzarse "cuando yo gobierno, está gobernando Cristina", lo que sería además un acto de sinceridad notable e infrecuente en un político nacional y popular.

Lucio Cornejo

Voto sensato

Lo que se vio el 24 en la Plaza de Mayo es el fiel reflejo de lo que la gente de buena voluntad quiere para este país: democracia, república, paz, crecimiento sustentable.

El 27 de octubre hay que emitir un voto sensato, para no lamentarlo después. El futuro está en juego, no lo rifemos con un voto bronca.

Carlos Alberto Castriota

Es incomprensible

Días atrás, en una ceremonia oficial en el Regimiento Patricios, el Estado nacional, en las personas de un ministro y de un secretario de Estado, reconoció que el mayor ( post mortem) Miguel Alberto Keller murió asesinado en defensa de la patria en manos de terroristas. En consecuencia, quienes lo asesinaron, además de cometer un acto penado por la ley, actuaron en contra de LA NACION argentina. Por eso es incomprensible que esos agentes del mal tengan una placa de reconocimiento en un monumento de la Capital Federal, el Parque de la Memoria, al que concurren además autoridades de otros países que realizan visitas de Estado a nuestro país.

Enrique Alberto Grazzini

Pifies históricos

En la Revista del último domingo, Nicolás Artusi comenta el libro del periodista inglés Tom Phillips acerca de grandes errores en la historia de la humanidad, como el caso del explorador sueco que murió tratando de alcanzar el Polo Norte en globo aerostático, o el emperador chino que almacenó una gran cantidad de pólvora en su palacio el día que iba a haber un festival de fuegos artificiales.

La lista podría incluir también los "errores afortunados". Como el de Cristóbal Colón, que, por calcular mal la distancia entre Europa y Asia por el oeste, encontró un nuevo continente y le dio a España un imperio donde nunca se ponía el sol. Otro caso interesante es el del ingeniero norteamericano Percy Spencer, que tuvo la mala idea de llevar una tableta de chocolate en su camisa mientras experimentaba con el generador de microondas de un radar. Las microondas derritieron la tableta, la camisa quedó manchada de chocolate y Spencer terminó inventando el horno de microondas.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Borges

Leí, sin parar un minuto, la muy interesante columna de Alberto Manguel sobre Jorge Luis Borges. Corrobora lo que siempre pensé: soy un gran ignorante. Y, por otro lado, no dejo de pensar que me gustaría saber qué diría el genio sobre las cosas que ocurren en estos días en nuestro país. A pesar de mi ignorancia creo poder imaginarlas.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

