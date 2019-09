De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de septiembre de 2019

Prefijo reusado

Utilizados hasta el hartazgo en el ámbito de la economía argentina, los verbos reestructurar, refinanciar, reactivar, recomponer -entre otros- y el novedoso reperfilar denotan "volver a hacer lo que ya se había hecho".

Propongo no repetir para no tener que recomenzar. Estamos recansados de hacer siempre más de lo mismo de siempre.

Octavio Restifo

octaviorestifo2@gmail.com

Dilema

En las PASO, entre los K y los de las clases baja y media que están sufriendo las consecuencias de las políticas económicas del Gobierno que se olvidaron de ellas (cuando muchos de sus integrantes lo habían votado en 2015 y 2017) le dieron al oficialismo un mazazo, tal vez desproporcionado, pero justo. Mi percepción es que muchos de los que votaron en contra del Gobierno ahora están preocupados porque nunca sospecharon que serían tantos los que quisieron darle el mismo mensaje para que reflexione y cambie, y ahora se encuentran con el gran dilema de que seguramente vuelvan aquellos que rechazaron en 2015. ¿Cambiarán el voto?

Pedro Jaureguiberry

DNI 4.533.263

Escena en el tren

Esta puede ser una tragedia en un solo acto, basada en hechos reales y con final abierto. La escena transcurre en un tren que parte de la estación Constitución hacia el conurbano bonaerense. Son las 16.05 del 27 de agosto. El vagón está lleno: gente sentada y gente parada. Muchos se conocen de vista porque toman el transporte diariamente a la misma hora. Ingresan pasajeros no habituales que vienen de participar en una marcha de protesta contra algo. Hombre 1 (con tono enérgico, vozarrón, señala a una mujer joven con un niño de un año en brazos): -A ver si alguien tiene un poco de consideración y le cede el asiento a la compañera, ¿no la ven que tiene un chico en brazos? Silencio. Casi todos los pasajeros lo miran. Algunos que dormitan en sus asientos abren los ojos. Nadie se mueve. La mujer levanta un poco al chico que tiene en brazos, que está tranquilo. Hombre 1 (mirando fijamente al hombre 2, que dormitaba en un asiento, con cierta ferocidad y elevando el tono de voz): -¿Ningún hombre le va a dar el asiento?

Silencio incómodo. La gente mira con nerviosismo y distancia. Hombre 1 (acercándose al hombre 2, que dormita), casi gritando: -¿Será posible que no le den el asiento a una madre?

Hombre 2 (con los ojos bien abiertos y voz firme): -Me levanto todos los días a las 4 de la mañana para llegar a mi trabajo a las 6, así gano mi sueldo, que le paga el plan a ella.

El hombre 2 vuelve a cerrar los ojos con indiferencia. Nadie ofrece su asiento a la joven madre.

El tren arranca.

Ana María Mass

DNI 13.430.556

Ley de semillas

Con mucha preocupación estuve siguiendo el tema de la controvertida ley de semillas, que, habiéndose tratado en el Congreso sin alcanzar el quorum, estuvo a un paso de convertirse en decreto por el presidente Mauricio Macri. Me alivia mucho haber leído que ha reflexionado y lo ha frenado. La salud comienza por el suelo. No podemos seguir haciendo la vista gorda sobre la catástrofe ambiental en la que estamos sumergidos debido al cambio climático. Los desmontes han causado estragos, desde sequías hasta inundaciones, con pérdidas millonarias, y los monocultivos para los que se desmonta están destruyendo la capacidad de esos suelos para la diversidad alimentaria. Sería muy interesante que existiera una consulta popular sobre un tema tan delicado y que no se actúe sin reflexionar. Quizás sea bueno leer Esto no es normal, de Joel Salatin, y reflexionar si realmente no hay otras opciones, más allá de simplemente entregar nuestros suelos a unas pocas empresas. Nuestra existencia, el futuro depende de estas decisiones que resuelven sobre el medio ambiente, que nos pertenece a todos.

María de los Ángeles Novillo Almada

DNI 21.763.454

¿Qué derechos?

Mucho hablan de mis derechos, pero parece que las instituciones, en vez de protegerme, buscan hacerme todo más difícil. Me atosigan con informes, exámenes médicos, testigos, cuando yo nací con síndrome de Down y mi realidad no va a cambiar mucho con el transcurso de los años. Mi papá falleció hace un año y medio. La Anses aún no liquida la pensión ni los retroactivos que nos corresponden a mí y a mi madre por los más de 40 años que mi papá aportó al sistema. La UBA, institución que mi padre amaba y a la que dedicó su vida, tardó más de un año en su liquidación final, sin ajustes y sin intereses. Y la Justicia no termina de resolver desde 2017 que mi mamá sea mi curadora y pueda disponer de fondos y bienes que necesito para vivir como mi papá hubiera querido. ¿De qué derechos están hablando? Los plazos y los procedimientos atentan contra ellos.

Matías Provenzano

DNI 24.129.618

Entradas en River

Pude conseguir entradas para ver el partido de River frente a Boca por el torneo local. Para eso tuve que hacer la "cola virtual" de 5 horas de amansadora para acceder al sitio de venta de tickets. Logré sacar dos entradas para socios que cuestan $2900 cada una en la platea San Martín media. Ahora bien, por un capricho del club, solo se habilitaron dos días para retirar las entradas: el viernes 30 de agosto, de 10 a 20, y el sábado 31, de 10 a 16. Por motivos laborales solicité a una persona que por favor fuera a retirar las entradas. Me envió fotos desde el club y no pude creer la cola de personas interminable que había.

Mi pregunta es: ¿el socio es un ente para River Plate? ¿No se le debe respeto a quien abona una alta cuota mensual solo para tener derecho a ver un partido de fútbol? ¿Por qué no comenzó la apertura de boleterías el martes y no el viernes? ¿Existe alguien que piense en el socio o solo somos un número para obtener ingresos? ¿Por qué no se piensa en un método más evolucionado y eficaz para la venta de entradas? Siempre hay que pasar por River Plate para retirar una credencial. Una vergüenza.

Dejaré para otro momento el tema del ingreso al estadio, tras soportar vejaciones por parte de la seguridad.

Susana Veiga

DNI 13.741.722

En la red

Facebook

Tres años de prisión en suspenso para Boudou por los papeles truchos para transferir un auto

"Simplemente la justicia no existe en este país. Todos van para el lado que les conviene. Pasan años por una causa, hasta que caduca" -María Newton

"¿Tan poco?" -Juan Carlos Ruiz

"Una burla lo que está pasando con los jueces" -Karen Tatschke

