De los lectores: cartas & mails

Villa 31

En la edición del domingo se publica un articulo sobre la villa 31 y la enorme inversión realizada allí para convertirla en barrio. Recordemos que una de las promesas electorales al inicio de la gestión de Macri y el actual jefe de gobierno fue la de erradicar la villa 31. Sin embargo, se produjo un crecimiento desmesurado, a la vez que se les otorgaron beneficios a quienes usurpan tierras fiscales que deberían tener otro destino, utilizando los recursos de impuestos y contribuciones que aportamos en forma significativa (y exagerada) los ciudadanos contribuyentes de la ciudad. Las respuestas de los personajes entrevistados en la nota son realmente ofensivos y agraviantes, No merecen tener lo que tienen. Son los que exigen "derechos", pero se olvidan de que hay una contrapartida que se llama "obligaciones", a las que, es evidente, les escapan.

José González Eiras

DNI 4.381.262

Hebe de Bonafini

Quiero hacer una denuncia pública contra la señora Hebe de Bonafini por amenazas. Días atrás, la señora pidió que prueben las pistolas Taser -que va a empezar a usar la policía- en la hija de Macri, los hijos de Vidal y los parientes de Patricia Bullrich. Yo pido por favor que digamos basta a esta gente. Argentinos, está en nuestras manos querer seguir cambiando nuestro país o dejar que vuelva el gobierno más corrupto de la historia. Y con respecto a la señora Bonafini, le pido por favor que mejor se mida con lo que dice porque mucha gente la escucha y después reproduce las atrocidades que dice.

Simón Larrubia

DNI 40.094.109

Lavagna

Pregunto: si es verdad que en algún momento algunos barajaron la idea de que Macri se bajara de la candidatura a favor de Lavagna, entonces en lugar de enfatizar que ellos (Consenso Federal) son "una malla de seguridad y confianza" y que (como se dice en la nota del domingo pasado) "tomarán distancia de lo que digan o hagan tanto Macri como Fernández para preservarse como reserva de confianza", ¿no sería mejor que instruyeran a su electorado para que el 27 de octubre se sumara al de Macri?

Diana María Guthmann

DNI 4.457.105

Cambio climático

Muy loables las intenciones expresadas en su carta por la señorita Novillo Almada con respecto a los desmontes incontrolables y el problema del cambio climático. Lo que me preocupa es suponer que una consulta popular sobre un tema que pocos conocen en profundidad pueda, por ende, tener algún valor. Valga como ejemplo elegir por dicho método la jefatura de un servicio de cirugía o realizar la elección de jueces por personas sin el mínimo conocimiento jurídico. En este caso se habla de monocultivos y de "entregar nuestros suelos a unas pocas empresas" ignorando a los miles y miles de trabajadores y empresarios del campo, que son los primeros en cuidar el suelo que les permite vivir, y saben cuándo y cómo hacer las rotaciones de los cultivos que protegen la tierra y que la autora de la carta parece ignorar.

Alberto Rodríguez Coronel

LE 4.099.231

Venezuela

Hace ya varios años que se nos dice que nos hemos salvado de ser Venezuela o que corremos el riesgo de ser Venezuela. Al margen de disentir en esa afirmación, por razones que excederían el espacio destinado a esta carta, sugiero otra frase, que por lo menos a mí me parece más feliz: "Seamos Estados Unidos", copiemos a ese país. Estoy seguro de que nos iría muy bien.

Jorge Carlos Ales

DNI 4.370.321

Aborto

¿Alguien puede sostener seriamente que el tema de la despenalización del aborto puede ser definido de acuerdo con lo que dictan los sondeos de opinión, después del fracaso de todas las encuestadoras en los pronósticos de las PASO? Un tema de tamaña envergadura solo puede ser resuelto utilizando una consulta popular, para que la ciudadanía se expida en forma inequívoca. No basta con la opinión preponderante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de las capitales de las provincias, o con apelar a movilizaciones más o menos multitudinarias. El voto secreto y meditado es la única garantía que despejará las dudas sobre la opinión mayoritaria y será una guía insustituible para orientar este debate que nos debemos como sociedad.

José Luis Buttazzoni

DNI 18.097.468

Valores

La semana pasada mi nieto de 10 años fue con el colegio a un viaje de estudios a Entre Ríos, para visitar las termas y la casa de Urquiza. Los llevaron a comprar unos souvenirs a un negocio de la zona y, apenas llegó, nos repartió los regalitos a los papás, hermano y abuelos. Nos comenta que había gastado todo el dinero que le habíamos dado en esos regalitos y con mucho orgullo nos muestra una piedra que, según él, le había salido 100 pesos. Cuando la miramos, vimos que abajo estaba marcado un precio de $70. Enorme fue mi indignación al darme cuenta de que lo habían estafado. Soy de las que creen que siempre se procede mal cuando nos quedamos con un vuelto o cobramos de más, y cuánto peor si estamos estafando a un niño. Estas actitudes hablan de la grandeza o bajeza moral de los individuos, hablan de lo que somos como sociedad. Entiendo que no es fácil ser rectos, justos y honestos cuando no abundan en lo macro modelos de integridad, honradez y virtud. No obstante, como dijo Martin Luther King, me asusta más el silencio de los buenos que el ruido de los malos, y en momentos de pobreza moral es cuando más tenemos que prestarles atención a los pequeños detalles y educar en valores, no importa que sean otros los modelos que abunden.

Laura Aresca

DNI 10.554.369

