De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2019

Grieta

Las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner sobre el presidente Mauricio Macri explican, mejor que ninguna otra cosa, el porqué de la creciente "grieta" entre los argentinos.

César Chelala

DNI 7.079.311

Iglesia y emergencia

Felicito al señor Roberto F. Savanti por su carta a Francisco. Hay mucha reflexión y sabiduría en sus palabras. Por eso, humildemente me atrevo a agregar una pregunta: teniendo en cuenta la historia de nuestro país en el siglo XX, ¿por qué la Iglesia Católica en la Argentina parece obstinada en estar cerca del peronismo, por no decir que hay una parte importante de sus pastores que se muestra muy cercana a sus dirigentes? ¿Por qué más que un llamado a la solidaridad el pedido de declarar la emergencia alimentaria esta semana que pasó, por parte de los obispos de la Pastoral Social, parece más oportunista que oportuno? Como argentina que profesa la fe católica, estoy bastante desorientada y preocupada por la situación de nuestra patria, y si bien como ciudadana estoy acostumbrada (no resignada) a que los políticos hagan mal las cosas, de los representantes de la Iglesia los fieles esperamos algo distinto.

Andrea Cecilia Testa

DNI 16.559.434

Reflexionemos

Antes de volver a votar, no dejemos de pensar de dónde viene la grieta realmente. No de Macri ni de Cristina Kirchner, sino de la Justicia, culpable y cómplice de encajonar expedientes de causas de corrupción desde hace muchos años. Cristina Kirchner tiene más de 15 causas y ninguna condena firme ni sobreseimiento, y lo mismo se aplica a otros exfuncionarios, sindicalistas, ministros, gobernadores, intendentes y jueces. Muchos de estos últimos encubrieron causas, dilatándolas de modo que nunca un juicio llega a su fin. Del otro lado de la grieta estamos los 8 millones de "imbéciles" que invertimos y creamos empresas, damos trabajo, pagamos impuestos extorsivos y planes; soportamos a las mafias sindicales con piquetes patoteros gestados en el gobierno de los Kirchner. Además, con leyes laborales, impositivas y jubilatorias obsoletas e inviables y que, de no cambiar, van a generar más desocupación, más economía en negro, y ahuyentarán definitivamente las inversiones. Los pobres serán más pobres porque muchas empresas cerrarán, va a haber menos trabajo, inversiones cero y un caos inimaginable. Esta fue la política de Cristina: el modelo chavista que generó 30% de pobres, haciéndolos cada vez más ignorantes y manteniéndolos con un mísero plan. Es realmente indigno, miserable y canallesco como le robaron su dignidad a esa gente. Hoy tenemos la última oportunidad de pensar que nos merecemos otro modelo de país, siempre y cuando la Justicia actúe con firmeza. De esa manera podremos unirnos todos los argentinos, una vez que, de resultar condenados los sospechosos, los veamos presos. Es inaudito pensar que estos últimos, investigados, se presenten como candidatos por culpa de una Justicia inoperante que le ha generado al país una herida muy profunda. Reflexionemos antes de emitir el voto.

Luis José Ramos

DNI 8.250.383

Guetos

El domingo pasado leí la nota titulada "Paradoja electoral en la villa 31", en la cual el sacerdote Rodrigo Zarazaga hace un comentario para mí muy desafortunado, refiriéndose a un gueto encerrado en las villas y otro en los countries. Evidentemente, este señor no conoce lo que es un country o un club de campo. La gente que vive en ellos los han elegido para vivir fuera de las grandes ciudades, provocando esto una industria sin chimeneas en su zona de influencia, dando trabajo a cientos de familias y asistencia a quienes lo necesiten, trabajen o no en dichas instituciones. Los countries y clubes de campo no hacen política, por eso sus colaboraciones con la sociedad son hechas con humildad y en silencio. Hablar de brecha creo que no corresponde y es una palabra que no colabora para nada con la unión de los argentinos para lograr en forma conjunta y definitiva el país que merecemos.

Señor Zarazaga, le ruego que recorra alguna de estas instituciones, hable con quienes viven y trabajan ahí y con los vecinos, y estoy seguro de que lo que quiso explicar lo haría de otra manera.

Francisco E. Dorignac

DNI 4.273.475

Frase desafortunada

En su programa del sábado 31 de agosto, la señora Mirtha Legrand dijo que el presidente de la Nación "había pasado de ser "un triunfador" a ser "un fracasado". Luego pidió disculpas, lo cual está bien. Quiero aclarar que no soy macrista, aunque destaco logros muy importantes de este gobierno, que son muchos, y admiro a algunos funcionarios que lo integran, como Guillermo Dietrich, Rogelio Frigerio, el senador Esteban Bullrich y a varios más. Pero afirmar que Mauricio Macri es un fracasado es una falsedad o, al menos, un error conceptual de la conductora, al no distinguir el fracaso en determinada área, como puede ser la economía, lo que no significa que el Presidente sea "un fracasado". Creo poder afirmar que es justo reconocer que se ha destacado en muchas otras acciones de su gobierno.

Raúl Mones Cazon

DNI 4.537.619

Solidaridad

Hace 24 años elegí ser docente. Les enseño a mis alumnos el valor de la solidaridad, del trabajo en equipo, del "tirar todos para el mismo lado" en pos de un excelente resultado y de la grandeza personal y grupal. Hoy veo que nuestro país sufre por la negligencia de tantos que en lo que menos piensan es en ser solidarios. Solo tienen el interés de llegar primeros, de ganar la carrera electoral. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Cómo hablarles de solidaridad, humildad y trabajo frente a tanta ambición y necesidad desmedida de poder?

Eso mismo es lo que le falta a nuestro tan sufrido pueblo: rescatar los valores, dejar de pensar en uno mismo y colaborar con el otro. Y no es un discurso escolar, es la única herramienta que nos salvará algún día de tanto dolor.

María Cecilia Molinari

DNI 25.396.614

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

En la red

Facebook

Se agrava la situación de las provincias con deudas en dólares

"Son las consecuencias del 'voto bronca' mal dirigido, fogoneado por los mismos gobernadores" - Rodolfo Gabioud

"El permanente lastre que arrastramos. Cuándo vivirán de sus ingresos, creando fuentes de trabajo reales y no mantenidos por el Estado" - Marta Beatri

"Hubiesen pensado lo que votaron en las PASO" - Paola Ursini