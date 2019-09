De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de septiembre de 2019

Marca "Argentina"

Hace 20 años que viajo a Chile por cuestiones laborales con una frecuencia mensual. Sin importar si el gobierno de turno sea de izquierda, centro o derecha, el país avanza siempre en la misma dirección. Hay un consenso general sobre ciertos principios básicos que se denominan marca país " Chile" que nadie objeta o modifica. En estos 20 años he visto con mis propios ojos cómo un país se ha desarrollado mejorando el nivel de vida de sus ciudadanos, y como el otro de manera constante también va deteriorando el estándar de vida de sus ciudadanos.

¿Llegará el momento en que nos podremos poner de acuerdo en crear la marca "Argentina"?

Facundo Javier Gago

DNI 20.477.038

Camino

A nuestro presidente y su equipo los define un sabio proverbio de Kioto: "Las grandes obras las sueñan los santos locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos".

Al Presidente y su equipo, gracias por abrirnos la puerta a una Argentina digna de orgullo, cargada de genuina ambición de crecimiento y bienestar, al tiempo que exigente para todos y cada uno. Iniciamos el camino con ustedes y no queremos retroceder; les pedimos seguir juntos hasta el final.

Cecilia Rodríguez Moncalvo

DNI 6.401.375

Villa 31

Hace dos años escribí una novela en la que planteaba las razones del enfrentamiento social entre argentinos. La excelente nota "Paradoja electoral en la villa 31", en la que se cita a Rodrigo Zarazaga, me dio la respuesta que buscaba: "Si las heladeras están vacías las cloacas no sirven", o bien que en tiempo de crisis el consumo mata infraestructura. Ello significa que ayudar a los pobres sobre la base de lo que se cree que necesitan no es lo mismo que oírlos primero y saber qué es lo que quieren. No basta con hablar "a", sino que se requiere hacerlo "con" los pobres. No hay buenos y malos, según la clase social o su estado económico, lo que hay es desigualdad social y económica, que se mide en las posibilidades de superarse. Ambos se necesitan, pero viven aislados.

H. Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Coparticipación

A la excelente síntesis que el lector Horacio Lynch hizo el último sábado de los supuestos y discutibles beneficios de la reforma constitucional de 1994, en cuanto a modernización institucional y crecimiento desmesurado del aparato burocrático, quiero agregar un aspecto que mantiene una lamentable actualidad en el debate político. En la urgencia por aprobar la reelección presidencial de Carlos Menem, objetivo primordial de la reforma, se acordó una cláusula transitoria que fijaba el 31 de diciembre de 1996 como fecha tope para aprobar un nuevo régimen de coparticipación entre Nación y provincias. No se cumplió entonces ni al día de hoy, pese a lo cual, como bien expresa el lector Lynch, sus responsables no escatimaron los autoelogios.

Alberto Landau

arquilanda@hotmail.com

"Chau, polio" y el Rotary

Sobre la nota del 2 del actual en la sección Ciencia & Salud sobre la poliomielitis, quisiera añadir que desde 1985 una de las organizaciones que más ha realizado acciones en el mundo para la erradicación de esa enfermedad, con el programa "Chau, Polio", es el Rotary Internacional. En 1979, a través de la Fundación Rotaria, se otorgó la primera subvención global por US$760.000 para la vacunación de 1.100.000 niños contra la polio en Filipinas. En 1985, Rotary Internacional, por intervención del presidente Internacional, el mexicano Carlos Canseco, puso en marcha el programa Polio 2005 con el fin de inmunizar contra el virus a todos los niños del mundo. Las acciones realizadas en Filipinas sirvieron para que la OMS invite a Rotary a explicar cómo las llevaron adelante. Fue tan satisfactoria la explicación que pasó a conformar y ser una de las fundadoras de la coalición mundial responsable del plan estratégico dedicado a erradicar la polio en el mundo. Al comenzar el programa en 2005, en el mundo se reportaban 350.000 casos por año en 125 países endémicos, la mayoría moría o quedaban con secuelas de parálisis. En septiembre de este año solamente quedan tres países endémicos: Afganistán, Paquistán y Nigeria. Este último desde 2016 no reporta casos, por lo que de mantenerse en ese estatus en 2020 será declarado país libre de polio. Desde 1988 a la fecha se han vacunado más de 3800 millones de niños, y fueron salvados de la muerte o la incapacidad cerca de 3 millones. Sobre un total de US$16.700 millones que se han invertido en la lucha contra la enfermedad, los rotarios han aportado US$1900 millones y nos hemos comprometido a aumentar nuestros aportes en 50 millones por año en los próximos tres. Las Jornadas Nacionales de Vacunación, que se efectúan en los diferentes países, son lideradas y coordinadas por los clubes rotarios, que se movilizan ad honorem. Si los resultados son los esperados por la Coalición Internacional, de la que Rotary es actor principal, ideólogo e importante financiador, se estima que muy pronto se interrumpa la cadena de transmisión del polio virus salvaje y se pueda certificar definitivamente la erradicación de la enfermedad tres años después.

Rotary en la Argentina cumple este año 100 años.

Ricardo Raúl Pedace

DNI 12.447.299

Inseguridad

Respecto al artículo del 31 de agosto sobre estadísticas criminales, en el cual se resalta que Ituzaingó posee la peor tasa, puedo describir una experiencia propia. El 30 de octubre de 2018 me robaron una camioneta Nissan del centro de esa localidad. Cuatro días después, la comisaría no había llevado a la fiscalía la denuncia, con el agravante de que el día posterior a ese desagradable hecho quedó registrado en las cámaras de la Autopista del Oeste el ingreso de la camioneta con rumbo oeste.

Con esa capacidad, idoneidad y coordinación contra el delito no podemos hacer nada. ¿De qué seguridad hablamos? ¡No existe!

Víctor Palma

DNI 7.693.221

