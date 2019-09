De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2019

Triunfar como país

En primer lugar deseo expresar orgullo, no por el resultado, desde ya estupendo, sino por el modo en que la selección argentina de básquet nos representó en el Mundial. Desde su cuerpo técnico, los jugadores -los actuales en la cancha y los "viejos" fuera de ella apoyando- hasta una dirigencia que se puso a la altura de las circunstancias. Lamentablemente hay también un país muy miserable, esperando que unos pocos nos rediman de nuestro fracaso colectivo. Cuando estos no colman esa expectativa, son destrozados, maltratados y burlados. Es un fracaso creernos mejores por ganar circunstancialmente un campeonato, una copa o un Nobel desde el talento o la hazaña providencial.

Seremos triunfadores el día que asumamos nuestra responsabilidad individual en un destino colectivo y el resultado sea tan solo una circunstancia más de esa construcción de la que podamos sentirnos orgullosos.

Instituto Acton

Con respecto a la nota aparecida el 14 del actual titulada "La gran amenaza que ronda al papa Francisco", queremos responder: 1) El Instituto Acton ( www.institutoacton.org) mencionado no es el Acton Institute, de EE.UU., al cual se refiere la nota. Son dos instituciones hermanas que trabajan bajo una misión similar de "promover una sociedad libre y virtuosa, defensora de los derechos de la persona en armonía con la fe católica, o sustentada en principios cristianos". 2) Ninguno de los dos organiza reuniones internacionales en las que el Papa es el "blanco". Eso es falso y revela un desconocimiento de nuestra misión, de las temáticas y del espíritu bajo el que se desarrollan todas las actividades organizadas por las dos instituciones. Muy lejos está de su misión "marcar los destinos de la Iglesia", como señala la nota, y mucho menos ser "abanderados laicos de la ofensiva contra Bergoglio", lo cual es contrario a la esencia misma de nuestra misión. 3) Estas son instituciones laicas, plurales y abiertas a personas de diversos credos religiosos, así como a no creyentes. Los miembros católicos de ambas instituciones desarrollan su trabajo profesional en un marco de obediencia filial, respeto y aprecio por el Sumo Pontífice y su magisterio, y ejercen la legítima libertad de conciencia en cuestiones de la vida social opinables, donde la misma Iglesia Católica defiende la genuina libertad y pluralidad. 4) La misión del Instituto Acton es iluminar las realidades temporales que se integran en la esfera de las libertades individuales. 5) El Instituto Acton comparte la preocupación por el drama de la pobreza y trabaja activamente por su superación a través de la defensa de la economía de mercado y de instituciones democráticas sólidas, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Nuestra misión no es combativa, sino propositiva. 6) El Instituto Acton realiza sus actividades en un marco de transparencia y libertad. Nuestras conferencias, reuniones e investigaciones se pueden conocer visitando la página web, su perfil en las redes sociales y los canales de YouTube y de Amazon, fuentes que parecen no haber sido consultadas para la nota.

¿Es posible cambiar?

En su columna del sábado pasado, Joaquín Morales Solá se pregunta si alguien "puede cambiar". Si bien el interrogante tiene nombre y apellido, podría ampliarse a casi todos los políticos tanto nacionales como de otros países. La respuesta, hecha desde mi experiencia de 68 años de psicoanalista (y 95 de edad) es que no. Nadie "cambia", porque nuestra conducta está determinada por factores genéticos, vivencias materno-infantiles y experiencias importantes, factores todos que la modelan y hacen de nosotros lo que somos. En una carta a Sandor Ferenczi, uno de sus más inteligentes discípulos, Freud contestó al reclamo de este, que se quejaba de que, a pesar de su análisis, sus defectos seguían estando presentes. Freud contestó que la función del psicoanálisis no era "cambiar a las personas" en "otra persona", sino reconciliarlas con lo que realmente eran. De esta manera, una persona resentida o cruel lo será menos o controlará estos rasgos, pero no por eso los transformará en empatía y comprensión. Si hubiese tal cosa, estaríamos en presencia de una técnica peligrosa capaz de "cambiar" a una persona en otra. Tampoco "cambian" a las personas las experiencias de vida. Ortega y Gasset señaló: "Yo soy yo y me repito siempre a mí mismo". Es decir, puedo ser una versión mejor o peor de lo único que soy: yo. Lo que no puedo es "ser otro".

Hamza ben Laden

Imagino la desazón y la tristeza que habrá sentido la señora Hebe de Bonafini por la muerte de Hamza ben Laden, el nuevo líder de Al-Qaeda e hijo de Osama ben Laden, uno de sus ídolos más preciados y responsable del atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, que ella festejó alborozadamente.

Facultad de Medicina

Deseo agradecer a las autoridades de la Facultad de Medicina de la UBA (al decano Ricardo Gelpi y demás integrantes del decanato). A través de la Secretaría Privada, fuimos convocados los integrantes de la promoción 1969 (en tres diferentes fechas). La primera de ellas (22/8/19) alcanzó, entre otros, a los pertenecientes a la Unidad Cemic y Hospital Rivadavia. Fue un encuentro conmovedor. El conciso discurso del decano, las banderas de ceremonia portadas por los mayores promedios, el evento artístico de calidad, el video institucional y la entrega de diplomas envolvieron a los profesionales y a sus allegados en una profunda emoción. Todos sentimos que recibíamos una inyección de energía. La facultad nos unió en un acto amoroso.

En un momento difícil del país, donde abundan las recriminaciones, las disonancias, la irritabilidad y hasta la violencia, un acto de esta naturaleza, organizado por una institución académica pública y gratuita, reconcilia, pacifica, reconoce, incluye y nos muestra que otro camino es posible.

