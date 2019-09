De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2019

Lección del básquet

Macri, Alberto Fernández, Lavagna, Espert y Gómez Centurión, entre otros, representan en esencia la antítesis del espíritu que animó a nuestra selección de básquet para realizar una actuación consagratoria en el Mundial de China. Estos muchachos se mostraron totalmente comprometidos con un objetivo común y unieron sus valores y sus capacidades para conseguirlo. Aquellos dirigentes, con la enorme responsabilidad de definir el destino de nuestro país, nos demuestran día a día que pesan sobre ellos mucho más sus intereses sectoriales que sentarse para acordar de qué modo se puede revertir la difícil situación que atraviesan los argentinos. Situación a la que llegamos no solo por lo ocurrido en estos cuatro últimos años, sino por los pésimos gobiernos de las últimas décadas, sobre todo en la autollamada "década ganada". ¿Podemos confiar en sus promesas? Lo único confiable sería verlos sentados a una mesa común para definir las políticas de Estado que beneficien a la gente. Sabemos lamentablemente que esto no va a ocurrir. Son argentinos los muchachos de nuestra selección de básquet, y también lo son nuestros dirigentes políticos. Pero hay un abismo en la forma de entender cómo se trabaja para lograr lo mejor para el país. Los muchachos del básquet nos han dado una lección que ojalá algún día aprendamos. ¡Bravo por ellos! Son el ejemplo a imitar.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Pymes

Excelente el editorial "El industricidio populista". Más claro echémosle agua. En este se refleja con absoluta claridad la agobiante situación por la que están pasando la gran mayoría de nuestras pymes, sin que se vislumbre ningún tipo de acción para paliar esa situación. Mi pregunta es: ¿cómo piensan nuestros dirigentes encaminar el tan promocionado y aplaudido convenio Unión Europea-Mercosur, si no somos capaces de proveer de manufacturas de buena calidad y a buenos precios a nuestro mercado interno?

José María Becker

DNI 4.702.245

Fórmula

El artículo 61 del Código Electoral permite la renuncia del candidato presidencial, el cual será reemplazado por el vice, debiendo completarse la fórmula con un elector que haya participado en la lista durante las primarias. El ingeniero Macri, luego del gran esfuerzo realizado y por múltiples razones, se desgastó y tiene un techo en la preferencia del voto de los argentinos. Tiene que reinstalar la esperanza del triunfo y dejar lugar a una fórmula que podría ser Pichetto-Negri, ideales para encarar un gobierno que llame a una verdadera unidad nacional, que excluya al populismo y la corrupción, y permita preservar tanta obra bien hecha por funcionarios honestos y eficientes en estos cuatro años. Cuando le preguntaron a Lech Walesa cómo, pese a haber derrotado al comunismo, no había sido reelegido, dijo: "Porque me di cuenta de que para que una revolución triunfe, su líder tiene que opacarse". Para esto, y para llevar la pacificación a la Nación, se necesitan almas grandes. Usted la tiene, señor presidente. Salve el sueño con el cual nos ilusionó a tantos.

Ricardo Saint Jean

DNI 10.924.885

Iglesia y política

Luego de leer el artículo del sábado pasado "Iglesia y política. ¿Un vínculo de sostén mutuo?" me parece conveniente recordar el apartado 68 del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que consigna: "La Iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos, sino con su competencia propia, que es la del anuncio de Cristo Redentor: la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Esto quiere decir que la Iglesia, con su doctrina social, no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social. Esto no corresponde a la misión que Cristo le ha confiado. La Iglesia tiene la competencia que le viene del Evangelio: del mensaje de liberación del hombre anunciado y testimoniado por el Hijo de Dios hecho hombre".

Carlos Maiorano Quiroga

DNI 4.272.054

Israel y el agro

El Estado de Israel, con un poco más de 22 mil kilómetros cuadrados, logró en relativamente poco tiempo convertirse en un país tecnificado, a pesar de que más de la mitad de su territorio es desértico y semiárido. Esta carencia de agua la resolvieron con irrigación de agua desalinizada. Es de destacar que un tercio de la producción agrícola se destina al mercado externo. Lo interesante es que son productos contraestación (legumbres y frutas de invierno y flores producidas en modernos invernaderos). La actividad agrícola es extremadamente especializada. La clave de la industria agrícola en Israel es la indagación e investigación en desarrollo, que posee objetivos generales destinados a conseguir soluciones de corto plazo, usualmente vinculadas al segmento exportador, y detecta las oportunidades de mercado. El eje de su desarrollo tecnológico son los sistemas de irrigación por goteo. Es lo que le permite producir en el corazón del desierto del Neguev tomates, melones, algodón, espárragos, dátiles, uvas y olivas, que se venden en el mercado interno israelí y también en Europa. El rol del Estado es crucial en todas las actividades agroalimentarias. Es el entrenador estratégico de toda la cadena de valor, incluyendo el crédito, las ventas, la logística y el marketing.

Luciano Melo

DNI 23.648.162

Andino Grahn

La Cordillera llora su ausencia. Las nieves eternas del Lanín se escurren en la solemnidad de los bosques, y las araucarias se inclinan bajo el viento y la llovizna de un luto que desangra. Ha muerto Andino Grahn, una leyenda criolla de los Andes que muchos nunca podremos olvidar. Gloria del polo nacional, tótem de amistad y simpatía, faro de cultura gauchesca que supo iluminar la tradición. Adiós don Andes, con respeto y admiración.

Marcos LLambias

DNI 7.592.227

En la red

El obispo de Salta que incomodó a Macri con un comentario sobre la pobreza

Facebook

"El obispo se acordó ahora de que hay pobres en Salta; durante 12 años del otro gobierno miró para otro lado" - Ariel Ramello

"Pero en Salta hace muchos años que hay pobres. ¿Y qué hicieron los gobernadores peronistas para erradicarla? ¿O ahora recién se dio cuenta?" - Adriana Bernasconi

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)