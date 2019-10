De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019

Suarez y la oración

Quiero felicitar al flamante gobernador electo de Mendoza, Rodolfo Suarez. Y no solo por la elección, que es una contingencia, sino porque hace mucho tiempo que no escuchaba de un político reconocer la importancia de la oración en la vida de un país. Me refiero a la mención que hizo de su madre de avanzada edad desgranando rosarios para llegar a buen fin. En los tiempos que corren, signados de ateísmo práctico en la vida pública, o peor, de silencio y respeto humano en quienes aún creen, el señor Suarez nos da a todos una señal de esperanza y un testimonio de fe que interpela e invita a seguir ese derrotero, el único que aún no transitamos. "Sin mi nada podéis hacer" (S. Juan 15-5).

Cesar González Guerrico

gonzalezguerrico@hotmail.com

El debate

El 27 de octubre los argentinos deberán optar entre un sistema de vida enteramente democrático y otro que al menos genera dudas por la presencia en la fórmula de quien no ha hecho gala de respetar a ultranza la Constitución. La existencia de un debate entre los candidatos puede ayudar a esclarecer al votante sobre cuáles serán las políticas a seguir. Ahora bien, parece absurdo que siendo solo tres las fuerzas que tienen posibilidades de acceder a la presidencia el debate se tenga que hacer con la participación de quienes son minorías sin posibilidades y cuya participación solo obstruirá el debate. No se trata de discriminar, sino de utilizar el sentido común en beneficio de la sociedad.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Massa

Sergio Massa dijo que ningún argentino piensa seriamente que Macri tenga chances de conseguir la reelección. ¿Cómo puede opinar de lo que piensa el resto de los argentinos sobre ese tema cuando la gente ni siquiera sabe lo que piensa usted? A las pruebas me remito: después de militar en la Ucedé pasó a formar parte del Frente para la Victoria y estuvo cinco años en la Anses. Dejó en su lugar a su amigo Boudou, preso por corrupción, para poder asumir como jefe de Gabinete. Fue candidato testimonial en la boleta de Néstor Kirchner. Y repasemos algunas de sus frases célebres. "Terminaremos con el sueño de Cristina eterna"; "voy a echar a los ñoquis de La Cámpora y los voy a meter presos"; "no quiero gente con prontuarios".

Fundó el Frente Renovador, y fue un rotundo fracaso. Cuando vio que se quedaba sin nada, se acercó a Roberto Lavagna, tanto, que su hijo Marco dijo: "No veo un espacio de trabajo de mi padre sin Sergio Massa". Al darse cuenta de que no iban a cosechar muchos votos, no solo lo dejó plantado, sino que con una deslealtad que asusta dijo que votar a Lavagna es un voto perdido. Luego volvió a arrojarse a los brazos de la persona a la que más había denostado, Cristina Kirchner. Como dice el conocido tango de Enrique Cadícamo: "Volví vencido a la casita de mis viejos".

Señor Massa, para poder criticar u opinar sobre lo que piensan los demás hay que tener, entre otras cosas, coherencia, lealtad y transparencia, atributos de los cuales usted lamentablemente carece.

María Laura Gutiérrez

mlgutierrezdea@hotmail.com

Neurociencia

Leí el artículo del sábado pasado "¿La neurociencia puede explicar el voto?" y reflexioné: antes de prestar atención a lo que dice mi ocasional interlocutor estoy pensando en cómo retrucarle. Así es imposible entender la realidad y todos estamos más cerca de elegir instintivamente. Sin embargo, es preciso pensar bien qué es mejor, qué es lo más conveniente. Para eso hay que escuchar sin perjuicios y recién después decidir.

José María Orgeira

jmo@orgeira.com.ar

Supervivencia

Acabo de recibir un mail de la caja complementaria docente, en la que me notifican que a partir de noviembre tendré que presentar dos veces por año un certificado de supervivencia firmado por un juez o autoridad policial o personal de la caja, más la constancia de cobro de jubilación, y enviarla por correo o presentarla en la sede de la caja. Para percibir mis haberes jubilatorios solo debo realizar un gasto con mi tarjeta de crédito para acreditar mi supervivencia . Es incomprensible que en el siglo XXI, pudiendo hacer tantas operaciones desde un teléfono inteligente, una computadora o una tableta, para demostrar que una persona está viva se la hace ir al correo o a la sede de la caja. Esto atrasa 20 años por lo menos.

Silvia Martínez de Vedia

DNI 1.815.272

Ayuda social

Una parte importante del presupuesto de nuestro país va destinado a la ayuda social, mediante planes de diversas características. Sin embargo, es sabido que parte del dinero queda en los bolsillos de intermediarios. Incluso hace un tiempo fue noticia un puntero político encontrado con un par de decenas de tarjetas de débito sacando dinero de un cajero automático. Los bancos han sido una de las actividades más favorecidas en algo más de una década y deberían dedicar parte de sus utilidades a incluir en los cajeros automáticos algún tipo de identificación biométrica, que no interfiera con el software propio de esas máquinas y que no sería difícil de implementar en la medida en que se disponga de una tarjeta inteligente que lleve la identificación del beneficiario. De esa manera se aseguraría que quien retira sea correctamente identificado.

Esta medida impediría que esté en manos de punteros políticos el alta o la baja de los planes y que se obligue a aportar dinero mediante la extorsión para asegurar la permanencia del beneficio.

Rodolfo E. Szelest

rodolfo.szelest@gmail.com

