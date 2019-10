De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019

Aportes de las pymes

Señor Presidente, como alguien que apoya sus intentos de favorecer a los únicos que generamos la riqueza de este país, los privados, le sugiero que respecto del proyecto de no cobrar aportes a las pymes que empleen nuevos trabajadores lo haga para las que ya los tienen y sobreviven a duras penas bajo el peso del Estado nacional, provincial y municipal. De esa forma evitará aumentar la desocupación y, por lo tanto, continuar con el círculo vicioso de no poder bajar impuestos para pagar planes de gente que podría trabajar en el sector privado y que ahora solo sale de su casa para cortar calles.

Juan M. Steverlynck

DNI 16.557.292

Kakistocracia

Cuando el general Juan Domingo Perón designó a su esposa, Isabel Martínez, candidata a vicepresidente de la Nación; a su secretario privado José López Rega y su yerno Raúl A. Lastiri ministros, el destacado profesor y filósofo Jorge L. García Venturini utilizó el término kakistocracia (o gobierno de los peores) para referirse a ese gobierno. Desgraciadamente García Venturini falleció muy joven, pero es muy probable que si viviese y llegase al gobierno la fórmula Fernández-Fernández y sus adláteres de La Cámpora, se referiría a ellos con un término aún peor que kakistocracia.

Alberto José Fortín

DNI 7.608.868

Encuentro de mujeres

Con verdadero estupor leí la nota firmada por el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, titulada "Encuentro Nacional de Mujeres", publicada el martes pasado. De sus términos se infiere que ignora los antecedentes de estos encuentros y la perversa ideología que los moviliza, que se pone de manifiesto en cada oportunidad, en donde arremeten contra los templos católicos, apuntando generalmente a la Catedral. Aparecen como hordas violentas, profiriendo toda clase de injurias de la peor especie, muchas con atuendos estrafalarios o semidesnudas. En la nota hace una referencia sesgada de la historia cuando pone el acento en la "leyenda negra" en alusión a la conquista y evangelización de América. Cita a Santa Catalina de Siena como si su lucha tuviese alguna similitud con la emprendida por estas manifestantes, cuando si hoy viviese esa gran santa, con seguridad estaría, con todo vigor, a la cabeza de la defensa de los valores de la Iglesia y de sus templos, contrariamente a lo que hoy dispone el arzobispo.

Por último, cuando se refiere a la lucha por la igualdad, incluye la "orientación sexual", quebrando de este modo la recta moral que la Iglesia ha sostenido desde siempre.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Calesita del zoo

En la carta del 29 de septiembre de la lectora Susana Schenone, esta se pregunta: ¿dónde está la calesita del zoológico removida en 1976? Si bien existen ciertas circunstancias muy opinables sobre la transformación del antiguo zoológico, entiendo que la lectora no debería preocuparse por descubrir esa ubicación. La calesita referida no se trataba del entretenimiento original y estaba ubicada en una desafortunada localización que menoscababa la visión de la estupenda fachada interior de la Confitería del Águila.El tiovivo de importancia patrimonial que yo conocí, de un solo piso, hasta fines de la década del 70 se encontraba en su locación original en el Zoológico. Se trataba de una estructura circular giratoria, con techo de lona, un órgano mecánico neumático accionado eléctricamente. La parte exterior del organito poseía tres marionetas con turbante que se movían al ritmo de la música, impulsadas por la presión del aire. La casilla central estaba configurada por 12 paneles que representaban con mucha gracia escenas circenses o bien relatos de un cuento para niños. Este simpatiquísimo entretenimiento que fuera construido en Rosario en 1943 e instalado en el zoológico, a la sazón dirigido por Mario Avelino Perón (hermano mayor del presidente) en 1945, funcionó hasta fines de la década del 70 y fue adquirido por el Club de Leones de la ciudad de Ayacucho, que lo instaló en un predio de esa ciudad. Antes existía una calesita aún más sencilla, pues no era todavía de tipo carrusel (son aquellas en que los caballos suben y bajan). Estaba localizada a la vera del puente existente de falsas cañas de bambú y está reproducida en una postal de Fumagalli (circa 1910), rodeada de su público, en el que no se advierten niños, sino gente adulta elegantemente vestida y en las proximidades de otro entretenimiento (vuelta al mundo), instalado, como la calesita, durante la dirección de Clemente Onelli.

Unos 40 años atrás circuló la versión de que algunas piezas de la primera calesita ya desguazada se encontraban en venta por un coleccionista que también ofrecía piezas del tren Decauville, que recorría el parque y también se desactivó. En esa ocasión, yo adquirí algunas de esas piezas, entendiendo que tarde o temprano se reconocería el valor patrimonial del zoológico de la tipología Hagenbeck más importante del mundo y tendría la oportunidad de donar esas piezas a una entidad que las valorizara. Lamentablemente no fue así. La calesita tipo carrusel de dos pisos que reemplaza la removida en 2017 es estridente y desentona con el magnífico edificio gótico alemán de las oseras, así como lo hacia la anterior con la estupenda Confitería del Águila.

Arq. Carlos Libedinsky

clibedin@arnetbiz.com.ar

Chicos de la calle

Mi preocupa comprobar cada día más la presencia de adultos con niños muy pequeños mendigando en la vía pública. Me indigna ver a estas criaturas usadas y maltratadas con ese fin. Y me angustia pensar cuál va a ser el futuro de estos niños y adolescentes si esta es la escuela de cada día. Deberían implementarse los frenos legales de comprobarse ese abuso infantil por parte de los adultos. Además, sancionar con multas (hasta un eventual cierre) a aquellos comercios que permitan la entrada de adultos con menores o menores solos a mendigar en su interior. Por último, que los organismos de la ciudad intervengan efectivamente para que esos niños asistan a centros de educación y recreación, como cualquier niño, y establecer un número telefónico o un correo electrónico al que puedan denunciarse estos tristes atropellos a la dignidad de los menores en situación de calle.

Eduardo J. Faroppa

DNI. 4.975.238

En la red

Facebook

Margarita Barrientos: "Si uno busca trabajo, lo encuentra"

"Tiene razón Margarita, lo que pasa es que es mejor cobrar sin trabajar" -Haydée Armando

"El que busca encuentra, se las rebusca" -Ely Amaro

"Margarita, le comento, se cerraron muchas fuentes de trabajo" -Verónica Meneses

