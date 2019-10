De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019

Menos bancas

El Parlamento italiano reduce los escaños de la Cámara de Diputados de 630 a 400 y los del Senado, de 315 a 200. Se calcula que así le podrán ahorrar al país 150 millones de euros cada año.

Es de desear que los políticos (todos) nacionales, provinciales y municipales tomen nota.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Humedales

En relación con el editorial del 16 de septiembre último, titulado "Humedales protegidos por la Corte, pero no por la ley", donde se señala que el 21,5% del territorio nacional son humedales, creemos conveniente recordar que en la exposición que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizó en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación en oportunidad del tratamiento de los proyectos de ley (Expte. Nº S-4245/15 y S-4279/15) en 2016, se informó que el Sistema de Información Geográfica (SIG) de Suelos de la Argentina permitió establecer que estos ocupan una superficie de 33.590.775 hectáreas, equivalentes al 12% del territorio nacional. Nos parece importante resaltar esta diferencia ya que, como muchos humedales y zonas adyacentes se encuentran en las regiones agroecológicas más productivas del país, una definición errónea podría afectar seriamente a la comunidad agroindustrial.

Álvaro Tomás

Presidente de Fundación Barbechando

DNI 16.733.261

Listas y propuestas

Una vez más, a los ciudadanos nos niegan la posibilidad de seleccionar candidatos para que integren las listas. Todo queda en manos de los partidos políticos, que priorizan sus lealtades e intereses. Las PASO de nada sirven, ya que nos obligan a votar sin poder arbitrar.

Por otra parte, la Constitución protege la vida y le confiere -entre los derechos- el rango más alto del ordenamiento jurídico. No obstante, se presentan candidatos que afirman abiertamente que votarán a favor del aborto. Es decir que se proponen legislar desconociendo la Carta Magna.

¿Cómo es posible?

Patricia Vidal Harris

DNI 5.765.235

Civilización, barbarie

En su discurso de apertura del Sínodo de la Amazonia, el Papa expresó, ante los dignatarios presentes y la prensa mundial, que en su país, la Argentina, la división entre civilización y barbarie llevó al exterminio de los pueblos originarios, y que incluso en la actualidad los migrantes que vienen de la "barbarie" reciben el mote de "bolitas", "paraguas" o "cabecitas negras". Más allá de que esa dicotomía expresada por Sarmiento merece un estudio más detenido, así como la historia de la llamada Conquista del Desierto, es muy injusto generalizar, sobre todo ante extranjeros de todo el mundo, una supuesta actitud de desprecio a los inmigrantes, en un país generoso que recibió a millones de ellos (en los últimos años, la mayoría latinoamericanos) y que no vienen de la barbarie, y les otorgó libertad, posibilidad de trabajo, salud y educación gratuitas, incluso postergando a los nacionales. Muy lamentable la imagen que ha transmitido al mundo. Debería saber que los calificativos discriminatorios de la mujer, los homosexuales, los inmigrantes, etcétera, no son patrimonio de la gran mayoría culta y respetuosa, sino de marginales que curiosamente engrosan las filas del populismo al cual Francisco ha dado tantas muestras de aprobación.

Aníbal Roque Baeza

LE 7.657.089

Donda

¿Qué quiere la diputada Donda? ¿Interferir en un control policial (poblacional) que tiene orden nacional de pedir DNI a ciudadanos al azar o tal vez sospechosos? ¿Acaso el vendedor ambulante estaba siendo reprimido o acosado físicamente? ¿Acaso ella quiere demostrar más poder haciéndose filmar, declarándose in situ abogada de esa persona sin saber quién es y advirtiendo a los policías que están tratando con una diputada nacional? Si le hubieran pedido a ella el DNI, ¿se habría negado?

Esta clase de políticos no tiene intenciones de comenzar a poner el país en orden, pero es la primera en reclamar al gobierno nacional más control sobre el delito.

Finalmente se comprobó que el jovencito tenía antecedentes y pedido de captura vigente. Por eso le pido a la señora Donda, desde mi humilde condición de ciudadano, que se esfuerce férreamente en su rol en el Congreso, muy bien remunerado, para mejorar todo lo concerniente a la lucha contra la delincuencia. Y tampoco tome las ideas y palabras de su "compañero" Agustín Rossi, que señaló que si se pide el DNI en los trenes también debe hacerse lo mismo en los aeropuertos. Eso es ignorancia.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Vivir de prestado

Soy abogado, nunca milité en política, pero me preocupa la situación actual del país y su futuro inmediato, que parece ser ignorado por algunos dirigentes que, de acuerdo con lo que hacen, persiguen su destrucción total. No puedo comprender cómo no se hacen cargo del difícil momento que nos toca vivir. Todos los argentinos deberíamos poner lo mejor de nosotros mismos y conceder una tregua de apenas un año para revertir la situación. No se dan cuenta de que en el momento actual nuestro país está viviendo "de prestado".

Horacio F. Artigas

DNI 4.247.559

Bomberos

El cuartel de bomberos del barrio de Belgrano se encuentra en la calle Vuelta de Obligado, entre Mendoza y Olazábal, calles de intenso tránsito, y la mayoría de veces las dos aceras están ocupadas por vehículos estacionados, lo cual dificulta una salida rápida de las autobombas. Sería más que interesante que se reservara un predio debajo del viaducto recientemente inaugurado en la zona, para traspasar allí el cuartel de bomberos, donde tendría una rápida salida sin ningún obstáculo para ambos lados de la ciudad.

Alberto Marcone

DNI 4.485.619

En la red

Facebook

La Iglesia explicó su rol en el anuncio del plan de Fernández para combatir el hambre

"El hambre se combate con buena educación. Donde la Argentina hace agua. Y trabajo. Hay más planes que gente que trabaja. Un país lleno de pobres es lo que lessirve a los políticos" - Kayleen Cohe

"No me sorprende... sigue la línea del papa Francisco. Y como católica lo digo con mucho pesar. Tanto Cáritas como la Iglesia deberían ser apolíticos" - Marcela Martínez

"¿Necesitan un plan político para ayudar a los pobres?" - Nadia Alejandra Zucaria

