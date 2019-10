De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de octubre de 2019

¿Los que más tienen?

Según los términos que utiliza la clase política argentina, yo formo parte de "los que más tienen". Trabajo hace 20 años, tengo un auto de fabricación nacional y vivo en un departamento que compré con ayuda de mi padre, de quien, al morir, heredé otro. Esta condición de exorbitante riqueza me lleva a tributar: ganancias por mi sueldo y por el alquiler del segundo inmueble, sellos por ese mismo contrato, impuesto a los débitos y créditos cada vez que cobro un alquiler o realizo cualquier transferencia, bienes personales, patente, rentas y la lista sigue. Los candidatos, de todos los signos políticos, presentan y publican sus declaraciones de bienes. Algunas son realmente increíbles. A los 50 o 60 años, son prácticamente dueños de nada. Sus departamentos no son propios o están valuados a valores irrisorios. No tienen un solo vehículo ni ahorros propios del estilo de vida que llevan. Y encima siguen ampliando la grieta señalando a personas como yo como "los que más tienen". Somos "los oligarcas" culpables de todos los males. Las únicas ideas que tienen son: "Vamos a subirles la alícuota de esto o aquello para darles más a los que menos tienen". Ese es el discurso.

¿Y si esta vez prueban cazando fuera del zoológico? ¿Y si en lugar de seguir aumentándonos los impuestos y las imposiciones a "los giles" que tenemos todo en regla salen a buscar a los que son "dueños de nada"? ¿Y si en sus cacerías incluyen a todos esos malandras que viven como reyes y tributan como marginales?

Les aseguro que, si van por ellos, ¡van a recaudar mucho más! Pero claro, nadie se va a pegar un tiro en el pie. Por eso hacen siempre lo mismo.

Emilio Marini

emarini1971@gmail.com

Peligroso despertar

Continuar denunciando los hechos de corrupción del anterior gobierno es una tarea inútil. Nada despierta por ahora a nuestra sociedad, que ha delegado la vigilia. Lo ha hecho en algunos medios de comunicación que informan sobre las irregularidades del pasado reciente. Pero en lugar de producir un efecto de despertador, logran una reacción inversa, adormecedora. Alguien se está ocupando de estas cosas por mí. No es necesario hacer un inventario de la corrupción, ni citar la lista de los hechos más relevantes en letra pequeña, como una nota al pie. Hay una saturación anticipada ante su mención y un cansancio ante la sola escucha. Una simple denuncia, por más certera que sea, ya no hará ganar las elecciones a nadie. Carece de eficacia.

Suele decirse que es peligroso despertar bruscamente a un sonámbulo, porque podría estar caminando por una cornisa y caerse. Nuestro despertar, cuando ocurra, será peligroso también.

Carlos Alberto Ferrer

carlosferrer4010@hotmail.com

El medio ambiente

Celebramos el editorial "El ambiente, un tema ignorado por la política", del 5 del actual, en el que se señala la gran preocupación que causa que, pocos días antes de los comicios nacionales y con más de la mitad de los gobernadores provinciales ya elegidos, ninguno de los candidatos haya hecho mención alguna de la temática ambiental. Nuestra Academia comparte plenamente las reflexiones e interrogantes planteados en cuanto a la necesidad de que cada aspirante a la presidencia de la República haga conocer sus propuestas sobre los temas ambientales, esenciales en un país cuya economía se basa en la producción agrícola-ganadera y su industrialización, en las posibilidades que ofrece una minería adecuadamente regulada, y en la preservación de los recursos naturales. La política ambiental argentina deberá atender a un eficiente ordenamiento territorial y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos hemos comprometido a alcanzar. Toda esta temática, cuyo desarrollo requiere mucho más espacio que una carta de lector, debe ocupar un lugar prioritario en la agenda política, independientemente del resultado de las elecciones, y constituirse en una auténtica política de Estado.

Raúl A. Estrada Oyuela

Presidente

Víctor Pochat

Secretario general

Academia Argentina de Ciencias del Ambiente

Casta superior

La diputada Donda exhibe, tal vez sin quererlo, el reflejo perfecto del desprestigio de la política argentina desde hace muchos años cuando le advierte a un policía: "Llamá, a ver si podés tratar a una diputada así". Deja en claro lo que hace muchísimos años ocurre en nuestro país: los funcionarios públicos son una casta superior. Algo así como nuestra monarquía. A usted y a mí se nos puede tratar como les parezca, pero a ellos jamás. Y lo más triste es que todos esos beneficios y privilegios que posee la dirigencia no nos sirven para nada (pruebas a la vista) y nos cuestan una fortuna.

Una de las soluciones a este problema es eliminar las listas sábana, para que los ciudadanos podamos tachar a quienes defiendan delincuentes o a otros legisladores que se van a Japón a jugar al rugby en plena emergencia alimentaria.

Casualmente, el tema de las listas sábana no genera ninguna grieta entre los políticos. Pese a que este sistema hace que se mezclen mediocres, corruptos e incapaces con honestos y eficientes, nadie parece demasiado interesado en cambiarlo.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Mensajes de la Iglesia

Adhiero en general a la carta del lector Nelson Pearson, pero le quisiera aclarar que el señor Zanatta declara en su artículo que es no creyente, que en mi opinión no es lo mismo que ser ateo. En ningún artículo que yo haya leído de dicho autor combate la idea de la existencia de Dios, simplemente se declara no creyente. Lo que sí combate abiertamente son los mensajes contradictorios de la Iglesia Católica, y en este punto claramente concuerdo con Zanatta. Por último, quisiera añadir a lo escrito por el lector que mucho más temprano en las páginas de las Sagradas Escrituras hay un categórico "ganarás el pan con el sudor de tu frente".

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

