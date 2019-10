De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019

Sin personalismos

El sábado concurrimos muchos ciudadanos para expresarnos sobre lo que anhelamos para nuestro futuro. No se vivó el nombre del Presidente, porque no somos personalistas; tenemos ideales republicanos en común, división de poderes, publicidad de los actos de gobierno, honestidad, aunque nos duela lo que escuchemos. Libertad, por sobre todas las cosas, de expresión,.

Fuimos por nuestro propio pie, voluntariamente. Con amigos, tranquilamente, en paz. Mucha emoción, ni bronca ni odio ni resentimiento. La gente estuvo allí sin destrozar los bienes que son de todos, porque pagamos impuestos; no se pisó el césped de las plazas, nadie rompió nada, y quedó todo limpio. En otro países, a eso lo llaman "civismo".

El domingo no solo se votará un presidente, se elegirá un forma de seguir, una forma de vivir...

Madre del dolor

Día difícil para muchas; fechas que desgarran el alma; la palabra mamá, que jamás volveré a escuchar; el regalo que no volveré a abrir; el dolor de haberte perdido a manos de un asesino al volante que no solo te llevó a vos, sino que terminó conmigo (Martina Miranda, de 16 años y su única hija, murió el 14 de febrero de 2016).

Cuántas sillas vacías acompañarán el amanecer de tantas madres. Cuántas injustas muertes tempranas y evitables serán la lágrima de un domingo. Duele tanto tu ausencia desde ese 14 de febrero te atropellaran y abandonaran, y dejando nuestra vida en pausa desde ese día. ¿Cómo se sigue?, me pregunto; ¿cómo seguimos las madres a las que nos arrebataron un hijo?; ¿cómo vivir después de esto? El dolor es lacerante, imperceptible para los que no lo vivieron.

Recogemos nuestros pedazos, nos armamos, pero nada es igual. Solo queremos que los días pasen con rapidez, sin dejar de atesorar en nuestro pecho los recuerdos de la felicidad vivida. Sí, esa felicidad que ya no se palpa, solo se atesora. Luchamos para repetirnos en nuestra mente su voz, su risa, para que no se esfumen con el correr del tiempo.

Nos dejaron así, tan rotas, tan a la deriva, que luchamos contra un sistema que dejó de tener empatía, que corre todo el día sin pensar que la felicidad está en esa voz que te dirá: "Feliz día, mamá", esa palabra que dejé de escuchar hace 3 años y 8 meses, y que me hace tanta falta. Tenemos que honrar su nombre. Revertir lo vivido no podemos, pero con cuenta gotas nos reinventamos. ¿Cómo vivimos el Día de la Madre?, me pregunto? ¿Cómo lo vivo sin vos? No te dejaron crecer, no te dejaron vivir, por la imprudencia de manejar al límite. Hoy estaré pensando en vos, como cada día desde que te marchaste, porque me aferro a tu recuerdo para no dejar caer esos 16 años que me regalaste, esos que nadie pondrá quitarnos.

Día difícil para muchas. De silla vacía. De ausencias. Sé que duele, vendrán fechas iguales, días en las que costará levantarse, pero somos madres, somos guerreras.

Amenazas

El candidato presidencial designado por Cristina Fernández, durante el reciente debate, le manifestó en forma amenazante al presidente Macri: "El día que deje el gobierno lo esperan más de cien causas". Expresión premonitoria de que, ante un eventual triunfo electoral de los Fernández, la Justicia argentina en sus manos se transformará nuevamente en un dócil instrumento de persecución, y ahora también de venganza.

Créditos UVA

Me cuesta escuchar a tantos políticos estigmatizarnos a los que confiamos en los créditos UVA. Muchos de los que decidimos dar el paso para comprar nuestro propio departamento sabíamos lo que hacíamos: evaluamos, calculamos, fuimos previsores y también nos jugamos... ¿el precio? Ajustar el cinturón sabiendo que todo lo que vale la pena implica esfuerzo. ¿La recompensa? Nuestro propio hogar.

Soy argentino y tengo 31 años, y toda mi vida de adulta viví con inflación, por lo cual jamás me creí que los créditos UVA serían el paraíso ni que tendría una inflación del 5%. Sin embargo se me ocurrió algo sencillo: si alquilaba, el contrato tendría un ajuste semestral de entre el 15 y el 20%. Si compraba, la UVA me aumentaría todos los meses sumando un aumento equivalente. ¿La diferencia? Comprar mi departamento en lugar de pagar y jamás hacerme dueño de nada.

Hoy pago por un departamento de 2 ambientes mucho menos de lo que me costaría alquilarlo en la zona donde vivo. Gracias a esto tengo lo que nunca podría haber soñado: mi propia vivienda con el esfuerzo de mi trabajo.

Odontología

Quiero manifestar un profundo agradecimiento a quienes han atendido a mi hermana en la Facultad de Odontología, no solo con profesionalidad, sino con una dedicación excepcional y un trato amoroso pocas veces visto. Esto ha sido en la Cátedra I de Prótesis: en primer lugar, a la Dra. Daniela Linzalata, y a su jefe de Comisión, Dr. Juan Panetta, como así también al Dr. Alejo Saumell y a la Dra. Eugenia Fenoglietto. Deseo destacar lo placentero que es asistir a un lugar moderno, limpio, cuidado: impecable.

Patentes

La entrevista con los responsables del Estudio G. Breuer menciona la ley de patentes de invención de 1995. La ley anterior, sancionada en 1864, entre otras observaciones, prohibía el patentamiento de inventos "contrarios a las leyes de la República". Evidentemente, la primera ley de la termodinámica no entraba en esa categoría ya que, hasta bien entrado el siglo XX, se patentaron en nuestro país muchas máquinas que pretendían funcionar creando energía de la nada.

Estas supuestas máquinas de movimiento continuo lograban la patente gracias a eufemismos tales como "nuevo motor a gravitación", "dispositivo convertidor de energía" o "motor ascensional hidráulico".

