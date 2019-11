De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2019

Voto del conurbano

El hecho de que el conurbano sea el que generalmente decide quién va a administrar los destinos del país es algo relativamente aceptable. Pero lo que no es correcto es que decida quién gobernará la provincia (en este caso ni siquiera es bonaerense), porque las necesidades y realidades del resto del distrito son totalmente diferentes a las del conurbano. La foto general en color publicada por LA NACION así lo demuestra y la diferencia de porcentaje en los partidos donde ganó el Frente de Todos no condice con la del resultado final.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Defensor del Pueblo

El defensor del Pueblo está acéfalo desde hace más de diez años. Es una institución fundamental para la defensa de los derechos humanos. Su ausencia revela la endeblez institucional actual y la falta de consenso político entre las fuerzas parlamentarias. Se impone ahora nombrar democráticamente a alguien de probada honestidad cívica, que sea un bastión en la defensa de los derechos de los ciudadanos y la comunidad y que termine con las prácticas clientelistas y nepotistas. Tiene que actuar como vínculo dinámico con toda la sociedad, estando en contacto diario con las personas, y hacer honor a su nombre: defender los derechos de todos los habitantes, en especial los más carenciados y desprotegidos.

Torcuato E. Fino

thenryfine@gmail.com

Halloween

En la edición de LA NACION del jueves pasado se le dedicó la página 28 a la celebración de Halloween. Al Día de la Tradición, 10 del actual, ¿se le dará igual espacio en diarios, radio y televisión? ¿Veremos gauchitos por las calles?

Festejamos las costumbres de otros países, perdiendo personalidad. ¡Seamos argentinos!

Nydia Rodríguez

DNI 2.338.962

Industria vitivinícola

Como mendocino quiero comentar que hace más de 100 años que se presenta, en nuestra provincia, el mismo escenario de intervención estatal por la falta de rentabilidad en algunos sectores de la actividad vitivinícola, y que esta desdichada historia se ha repetido, con múltiples variantes, año tras año. A causa de un antiguo, arraigado y perjudicial criterio estatista, las pérdidas han sido siempre soportadas por el Estado en virtud de su indebida participación, directa o indirecta. Lo peor es que ninguna de esas intromisiones haya podido corregir los problemas de fondo, y por eso se siguen repitiendo desde hace tanto tiempo. Además, es un buen ejemplo de cómo los políticos apartan al Estado de sus funciones esenciales e incrementan arbitrariamente el gasto público, entrometiéndose, como en este caso, en un asunto que debería ser de resolución directa entre los particulares, viñateros y bodegueros, atendiendo a las simples reglas que rigen la oferta, la demanda y los arreglos comerciales entre ellos, quienes deberían aceptar las consecuencias, sean estas buenas o malas.

En general, el intervencionismo gubernamental ha contribuido, entre otros factores, a la formación de un Estado gigantesco, deficitario, endeudado e ineficiente, y que es, sin duda, la causa primigenia de todos nuestros padecimientos económicos.

Leo Lardone

DNI 8.030.088

Ingenieros navales

Funcionarios públicos españoles festejan en estos días la obtención de ciertas facilidades "especiales" de ingreso de barcos construidos en España para pescar en el Mar Argentino. Nuestros funcionarios eluden responder sobre semejante atropello a la industria naval pesquera nacional, de reconocida capacidad para construir estos barcos en forma competitiva y con mucha capacidad ociosa. Una vez más se repite una mala política industrial que ya ha demostrado ser causa de depredación, atraso económico y pobreza extrema. Y nos afecta especialmente a los alumnos de la carrera de Ingeniería Naval, que vemos cómo se reducen nuestras posibilidades futuras. Vuelve a ser tema de conversación común entre nosotros el "irnos afuera", porque con este tipo de medidas "acá no hay futuro". Gracias al boom pesquero nacional, hasta hace poco tiempo pensábamos que tendríamos trabajo en Mar del Plata, donde nacimos, estudiamos y queremos vivir, pero ahora nos obligan a mudarnos a España si queremos trabajar como ingenieros navales. Nos negamos. Basta.

Juan Francisco Martínez

DNI 38.081.174

El Palomar

Cuando los políticos van a El Palomar porque ellos o algún familiar toman un vuelo por las low cost para así ahorrar dinero del Estado, ¿dónde estacionan sus vehículos? ¿Cómo es posible que un aeropuerto donde operan aviones de gran porte no tenga servicios básicos? ¿O será que como los políticos no usan esa terminal (como tampoco utilizan los hospitales o las escuelas públicas) no les preocupan en lo más mínimo el estado o los servicios que allí se brindan? Lamentable.

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com.ar

Y un día Santi jugó

Santi es Santiago, tiene 8 años y juega al rugby en el club Los Tilos, de La Plata. Quienes lo conocen dicen y saben que es un nene que siempre regala amor allí por donde va. Y todo ese amor que reparte y le devuelven sus amiguitos, sus entrenadores y todos los que lo quieren obró para que un día Santi jugara su primer partido de rugby. A algunos adultos Santi, que tiene un retraso madurativo leve, les puede despertar lástima. Pero son nada más que prejuicios apenas disimulados. Nada de eso pasa en el rugby. Los que alguna vez lo jugamos desde chicos, solamente con la guía de nuestros entrenadores y con el ejemplo, fuimos aprendiendo y se nos hizo carne que es mucho más que un deporte. Un expresidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires escribió un libro al respecto y lo tituló El rugby es un juego de valores y se trata ni más ni menos que de eso: valores. El ejemplo de Santi y los cientos de ejemplos que ha brindado, brinda y seguirá brindando el rugby nos dan esperanzas para atrevernos a decir que no todo está perdido.

Alejandro Villa Abrille

DNI 12.707.382

En la red

Facebook

Victoria Donda propone reemplazar a la Policía Federal por una "policía democrática"

"La idea de Donda es esta: el policía deberá preguntarle al delincuente si quiere ir preso o no" - Ricardo César Filippi

"Donda propone que los policías sean escudos humanos delante de delincuentes armados. Nada nuevo, algo parecido vimos en el gobierno K. Para ellos los policías carecen de derechos humanos" - María Teresa Iglesias

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)