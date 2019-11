De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de noviembre de 2019

Golpe y fraude

El presidente electo, Alberto Fernández, ha sido contundente al denunciar un golpe de Estado en Bolivia. Le pido que sea igual de claro denunciando el fraude electoral que llevó a cabo Evo Morales. Sacar a un presidente violentamente está mal. Que un presidente haga trampa en las elecciones también. Los ciudadanos debemos respetar a los gobernantes que han sido elegidos por voluntad popular. Los gobernantes deben respetar lo que el pueblo decida en un proceso electoral transparente. Son dos caras de una misma moneda. Repudiar solo una parte es ser parcialmente democrático. Espero la aclaración de nuestro próximo presidente ya que demostraría ser un hombre de verdaderos valores republicanos y nos garantizaría que velará por los mismos más allá de partidos, países, afinidades o ideologías.

Eduardo Cazenave

DNI 18.562.666

Señales

La crisis institucional de Bolivia ha desatado un enfrentamiento entre el presidente electo y Macri, que es la autoridad máxima de este país hasta el 10 de diciembre próximo. Alberto Fernández, imprudentemente, ha comenzado a ocupar un espacio que aún no le corresponde, generando declaraciones inconvenientes y desestabilizadoras en nuestra sociedad y en el exterior.

Preocupantes señales en su futura línea de conducta.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Interpretaciones

Si en Chile el pueblo toma las calles, eso es revolución; si en Bolivia el pueblo toma las calles, eso es un golpe de Estado. Si en Chile las FF.AA. intervienen: eso es represión; si en Bolivia las FF.AA. no intervienen: eso es sedición.

Así interpretan los llamados "progresismos" latinoamericanos los mismos actos: con un maniqueísmo y una mezquindad política obscena y anacrónica. ¿No será que la izquierda no tolera el disenso ni la oposición?

César Monicat

moc26@live.com.ar

Mejor, la cautela

Cuando Alberto Fernández, ante auditorios nacionales y extranjeros, descalifica con tanta contundencia todo lo que ha hecho el gobierno de Macri sin reconocerle mérito alguno, además de agrandar la grieta que supuestamente quiere cerrar, da a entender que las cosas estarán mal solo hasta diciembre, porque luego él sabe cómo encontrar la solución a todo. Sin embargo, esa disponibilidad para criticar todo contrasta con su cerrado mutismo respecto de las líneas maestras de las políticas con las que piensa revertir la angustiante situación actual y cumplir con sus promesas. ¿Será para evitar que se rompa la unidad dentro de la alianza que lo llevó al gobierno? ¿Improvisará? ¿Esperará directivas?

Luego de haber ganado las elecciones, como si hubiera recibido el don de la sabiduría, comenzó a dar interpretaciones "autorizadas" sobre casi cualquier tema, exponiéndose innecesariamente a futuras críticas. Deberá enfrentar una situación muy difícil, tal como le tocó a su predecesor, y es más realista no presumir de taumaturgo y sabelotodo. Con los discursos no se solucionan los problemas reales. La historia debería enseñarle una mayor cautela al criticar, porque quien lo hace en forma tan extrema implícitamente está sugiriendo que los errores que condena nunca se incorporarán a su mochila, cosa que no sucedió nunca. Dos ejemplos: dar a cada trabajador un trabajo digno y terminar para siempre con la inflación fueron promesas que todos los presidentes hicieron desde hace más de setenta años. Aún estamos esperando que alguien lo logre.

Humberto Guglielmin

guglielmin.humberto@live.com

Cepo

Somos una pyme con exportación de tecnología, líder con trabajos en toda América Latina. Hace un mes firmamos un contrato exclusivo, abriendo el mercado del Caribe. Resulta que ahora, por causa del cepo no podemos importar nuestra materia prima, por la cual ya abonamos en dólares y corremos el riesgo de no solo perder el trabajo, sino de afrontar un juicio por incumplimiento de contrato. Nuestra exportación debe salir en una semana y aún se nos niega la acreditación del pago de esta materia prima, que todavía debemos procesar y exportar.

Pregunto: ¿por qué nos castigan cuando somos de los pocos que hacen entrar dólares al país?

Pablo Agustín Justo

DNI 4.394.933

Comida

En la nota escrita por el señor Hernán Ferreirós del suplemento Turismo del domingo último, el autor relata una travesía en bicicleta por Francia. Y cuenta allí algo que es común en los turistas argentinos en el exterior, y que deja una muy mala imagen de nosotros. En un párrafo, hablando del desayuno del hotel, dice: "Comí todo lo que pude, y me llevé disimuladamente una cantidad equivalente de comida para más tarde".

Es algo que no corresponde.

Miguel Grattone

DNI 16.833.618

Bioética

Deseo felicitar al Comité de Bioética del Hospital Rivadavia por abrir las puertas a la ciudadanía desde hace años, para que participe de los cursos y las jornadas destinadas a los profesionales del establecimiento. Es de destacar el nivel de los profesores que participaron en los distintos módulos, por su profundidad científica y accesibilidad didáctica, pluralidad de ideas y argumentación de los casos estudiados. Sea este agradecimiento un estímulo para continuar con los cursos e informar a la ciudadanía de esta posibilidad que se nos brinda de capacitarnos en bioética.

María de los Ángeles Colom

Profesora especial

DNI 24.467.854

En la red

Facebook

Tensión regional por la definición de si hubo o no golpe en Bolivia

"Los que durante 4 años pedían un helicóptero para Macri y aplaudían el intento de golpe en Chile hablan de golpe de Estado" - Marco Ortolan

"Haya transición democrática o no, no quita que es un claro golpe de Estado"- Jonatan Acosta

"Si violentás la Constitución y hacés fraude para perpetuarte en el poder, no es golpe de Estado: es consecuencia" - Oscar Córdoba

