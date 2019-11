De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019

Sensatez, por favor

Le quería recordar al doctor Alberto Fernández que es presidente también del 40% que no lo votó. Tendría que ser más mesurado en sus declaraciones, ya que nos está enfrentando -sin ninguna necesidad- con países como Chile, Brasil, Estados Unidos, con los cuales habíamos retomado una excelente relación, y no interferir ni opinar respecto de sus políticas internas. Todos vamos a apoyar su gobierno, siempre y cuando la corrupción no sea un desliz ético, sino que los corruptos vayan a la cárcel, y no se presione a la Justicia para liberar a presos que no son políticos, sino corruptos. Todos estos hechos nos están distrayendo de los temas que nos deben ocupar, ver cuál es el plan económico, cuál es el gabinete, qué política exterior tendremos, que no persigan al periodismo y qué pasa con las leyes laborales e impositivas, las cuales, de no modificarlas, harán que nuestro país siga retrocediendo y las inversiones no lleguen. Muchos argentinos estamos preocupados y tenemos la sensación de que viene un gobierno autoritario con gobernadores de dudosa reputación enriquecidos personalmente y con provincias pobres. Necesitamos que nos dé señales de que su gobierno va a ser dialoguista y hará participar a todas las fuerzas políticas. Tenemos que unirnos y no seguir separándonos, porque los únicos perjudicados somos los argentinos.

Luis José Ramos

Luisjramos1945@gmail.com

Hebe de Bonafini

Estoy harta de los insultos de la señora Hebe de Bonafini, ahora dirigidos a los votantes de Macri. Yo lo voté y me molesta. Y a propósito. ¿por qué Evo Morales no fue a Cuba o Venezuela a pedir asilo?

Leticia Giffoni

DNI 5.078.266

Evo Morales y el golpe

Según la Real Academia Española, "golpe de Estado" significa la "destitución y sustitución por la fuerza u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político". En un sentido más amplio, y dentro de la ciencia política, se interpreta a la figura que nos ocupa como un "cambio de gobierno repentino realizado con violencia por representantes de alguno de los poderes del Estado o por el factor militar, que, utilizando el mando con el que fueron investidos, lo usan para tomar el poder político". Sus iniciadores son funcionarios, civiles y/o militares que aprovechan sus puestos de mando para emplear las tropas, policías u otros agentes del aparato estatal, contra el gobierno que los ha nombrado.

De acuerdo con lo expresado precedentemente, lo ocurrido en Bolivia, debido a que no hubo ni destitución ni sustitución del poder, no debería ser considerado golpe de Estado. Pero un golpe de Estado también puede partir del primer mandatario, y eso ocurre cuando este quiere ir contra la Constitución de su país con la intención de perpetuarse en el poder, y cuando se apela al fraude electoral, ampliamente corroborado.

Por lo tanto, tiene razón el presidente electo al afirmar que en Bolivia hubo un golpe de Estado, aunque no dice que fue Evo Morales mismo quien lo impulsó y, al fracasar, terminó renunciando.

Jorge Augusto Cardoso

DNI 7.784.561

Pasajeros rehenes

¿Por qué una línea aérea reprograma sus vuelos y te lo comunica sin derecho a réplica? ¿Con qué derecho, habiendo sacado pasajes con cuatro meses de anticipación, nos informan que ese día esa línea no volará? Esta semana la compañía Gol nos avisó que nuestro vuelo a Florianópolis se reprogramó para un día antes o uno después. ¿Qué pasaría si reservamos un hotel, lo pagamos, organizamos el viaje y al llegar nos informan que en esa fecha el hotel estará cerrado y que busquemos otro?

En el caso de las aerolíneas, como ya pagamos, no tenemos manera de protestar. Siento que somos rehenes de un sistema que decide lo más conveniente para la empresa y no cumple el compromiso asumido con mucho tiempo de antelación. ¿Dónde está la defensa del consumidor? Ante las protestas, las aerolíneas se lavan las manos y no se hacen cargo.

Inés García Oliver

DNI 4.728.690

Teatro Colón

Con mucha alegría recibimos la programación del Teatro Colón para 2020, pero advertimos con sorpresa las condiciones para las renovaciones de los abonos. Hay una nueva categoría denominada "volver al Colón", que beneficia al que fue abonado entre 2010 y 2018 (y al no renovar, lo perdió) y quiere recuperar el abono perdido para 2020. Con lo cual no solo no perdió el abono, sino que tiene un premio de un descuento del 25%. Me pregunto por qué estas personas tienen un beneficio del 25%, mientras los abonados fieles que año tras año, en las buenas y en las malas (que las hubo...), renovaron su abono y apoyaron a la institución, se les hace un descuento del 10%, como si fuera un favor... Es insólito que se premie a los abonados infieles.

Parece el país del revés...

Susana Sebess

DNI 5.591.228

Imposible dormir

Los vecinos de la estación Acassuso disfrutamos entre las 23.30 y 0.30 una serenata de bordeadoras y sopladoras-aspiradoras de hojas pagada por nosotros mismos a la municipalidad con nuestros impuestos. Imposible dormir. Al día siguiente nuestras actividades se asemejan a subir el Aconcagua. Entiendo que el intendente Posse no es vecino de la zona, por eso desconoce el horario de trabajo del personal municipal. También denunciar ante la municipalidad de San Isidro los ruidos molestos que realiza la propia municipalidad parece un contrasentido.

Empieza el calor, dormimos con ventanas abiertas, ¿podremos pasar el verano con dulces sueños?

Mónica Camaño

mbcddlc@hotmail.com

En la red

Facebook

Evo Morales: "Estoy dispuesto a volver al país para pacificar, no a ser candidato"

"Lo que no termino de entender es que si tiene condiciones para pacificar, ¿por qué se fue corriendo?" - Roberto Cortes Conde Jr.

"El golpe ya lo había llevado a cabo Evo Morales al pasar por sobre la Constitución y luego hacer fraude" - L ucía Saravia

"Ahora quiere volver, después de que se escapó y dejó su país incendiado sin importarle lo que le ocurriera al pueblo" - Angelina Álvarez

