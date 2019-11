De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019

Lector de expedientes

El presidente electo, Alberto Fernández, dice a quien quiera oírlo que Cristina Fernández es inocente de los cargos que se le imputan en la Justicia. Lo afirma a partir de la lectura de los expedientes judiciales, que manifiesta haber realizado, como así también de su condición de especialista en materia de derecho criminal. Estamos hablando de catorce causas que suman decenas de miles de folios, lo cual no es un dato menor. Asimismo, proclama el doctor Fernández la inocencia de Lula y de Milagro Sala, aun cuando en ambos casos hay sentencias condenatorias, lo cual supone que también leyó los respectivos expedientes. No sería extraño que tan prolífica tarea de lectura y análisis jurídico le haya permitido elaborar una síntesis que, por ejemplo, haya servido de base a los líderes y dirigentes locales y foráneos que condenan el lawfare. Lo cierto es que estamos frente a un lector voraz de expedientes judiciales.

Eduardo P. Ayerra

DNI 8.254.636

Intolerable

En un juicio sobre malversación de fondos del Estado y corrupción llevado a cabo en Andalucía acaban de afirmar que "el nivel de lo intolerable y de la corrupción no es solo robar, sino también permitir que otros lo hagan". Me pregunto si esta aseveración no le cabe al presidente electo, Alberto Fernández, si tomamos en cuenta sus declaraciones públicas de los últimos años antes de ser ungido candidato. ¿No estará intentando borrar con el codo lo que ya escribió a mano?

Mario Braun

DNI 4.373.786

Ley de alquileres

Respecto de la nueva ley de alquileres, es increíble que, esgrimiendo una supuesta defensa de los inquilinos (no sé de quién hay que defenderlos) lo único que lograrán, en caso de aprobarse este disparate, es seguir perjudicándolos. Ya lo hemos visto en la CABA, al vaciarse la plaza inmobiliaria de ofertas de alquileres, los pocos que hay han aumentado muchísimo su valor, por la simple razón del libre mercado entre oferta y demanda. Propongo, desde el sector inmobiliario, tomar firmemente la defensa de nuestros clientes inquilinos y hacerles ver que no se trata de una cuestión de honorarios profesionales, como pretende el diputado Lipovetzky, sino hacerles ver que ese costo ahora lo pagarán a dudosas empresas que han surgido como hongos vendiéndoles espejitos de colores como seguros de caución, que llamativamente es el equivalente a nuestros honorarios profesionales, aproximadamente un mes de alquiler, y que desvergonzadamente nos ofrecen retribuirnos como "comisiones" si trabajamos con ellos.

Es increíble que desde la Cámara de Diputados puedan llegar a aprobar esta ley.

Patricio López Saubidet

DNI 17.737.924

Vuelo cambiado

Hace unas semanas compré un pasaje de Aerolíneas Argentinas de Buenos Aires a Salta para el último fin de semana de noviembre, volando el viernes a la tarde para llegar a tiempo a un compromiso por la noche. Desde la empresa se comunicaron para retrasarme dos horas el vuelo, lo que perjudica la llegada a mi compromiso y hace inútil el viaje. Llamé para reclamar la devolución del pasaje y me informaron que solo podían ofrecerme viajar más temprano (algo imposible por compromisos laborales), pero no me podían devolver el monto por la categoría del ticket.

Yo me pregunto, ¿Aerolíneas Argentinas puede modificar el vuelo pero a mí no me da el derecho a hacer cambios? Tampoco me permite dejar el pasaje abierto... Entonces, ¿me tengo que perjudicar por sus cambios y ni siquiera hay contemplación de la devolución excepcional?

No comprendo cuál es la "magia" de gastar millones de dólares en subsidios a una aerolínea de bandera cuyos pasajes son caros y el servicio de atención al cliente, malo.

Martín José Vergara

DNI 34.023.157

Parar en la esquina

Hace poco tuve que renovar el carnet de conducción y con este fin leí en su totalidad la ley de tránsito (24.449). Recibí una enorme sorpresa al llegar al inciso c del artículo 54, que dice así: c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio.", etcétera. O sea, que por la noche los colectivos deberían detenerse, si los pasajeros lo requirieran, en todas las esquinas. Suelo viajar bastante en horarios nocturnos y ningún conductor de colectivo parece estar al tanto de esta norma. Sería bueno que alguien se lo hiciera saber.

Silvia Delfina Marmolejo

DNI 6.484.747

Baños en Palermo

Razones médicas hacen que deba caminar diariamente para mantener mi salud. Hace tiempo que lo hago recorriendo los bosques de Palermo, en especial el Rosedal, así pude advertir que se han retirado todos los baños químicos que había allí. Hay una instalación sanitaria que se abre tarde por la mañana y se cierra temprano por la tarde, siendo la hora de mayor concurrencia, sobre todo en verano. Y en los fines de semana colapsa. Faltan baños públicos en la ciudad de Buenos Aires. Se han copiado de otros países el metrobús, las bicisendas, los monopatines, etcétera, pero no se pensó en baños, ni siquiera aquellos que el usuario pudiera pagar. El caminante debe sufrir estas situaciones, ya que de él nadie se acuerda. También existen situaciones confusas, ya que habiendo solicitado el uso del baño en la estación Belgrano, la señora que me atendió me dijo: "Voy a hacerle el favor de dejarlo pasar, pero aquí los baños son privados". Yo creía que esas instalaciones habían sido pagadas por el contribuyente y no por un inversor privado.

Hay cosas que no funcionan y al gobierno de la ciudad debería importarle.

Daniel Manuel Fernández

DNI 7.607.862

En la red

Facebook

Lázaro Báez en el juicio por lavado de dinero: "Me arrinconaron para que involucrara a Cristina Kirchner"

"Ahora son todos inocentes" - Berta Flores

"¡Justicia, justicia, justicia eso necesitamos!"Emma Cayuñan"¡Qué cinismo!" - Ramón Visgarra

"¡No tenemos justicia! ¡Es increíble cómo dan vuelta las cosas!" - Liliana Figueroa

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

ADEMÁS