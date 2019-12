De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de diciembre de 2019

Fallo

"La historia me absolvió", dijo Cristina Kirchner,

¿Alguien podría informarme dónde se publican los fallos de la historia?

Enrique Fowler Newton

DNI 4.447.539

Destrato

¿Qué se puede esperar de la Justicia en el futuro, si tres jueces federales se dejaron humillar y destratar por una persona que está sospechada del saqueo más escandaloso de la historia argentina?

Julio C. Borda

DNI 11.478.116

No más atajos

La reciente decisión de la administración Trump de imponer aranceles a Brasil y la Argentina marca con toda nitidez el comienzo de una nueva era. Durante años (décadas) veíamos con frustración cómo las negociaciones a nivel multilateral en las rondas de la OMC fallaban porque en ellas se controlaba el comercio pero no las monedas. Entonces, países como el nuestro "compraban" constantemente competitividad falsa mediante devaluaciones de la moneda. Ahora se acabó. Habrá que fabricar competitividad verdadera o resignarse a perder presencia en el comercio mundial. En esta nueva modalidad (que se extenderá rápidamente) tendremos que eliminar impuestos distorsivos (y varios etcéteras) y llevar adelante todas las reformas que nadie ha hecho y que son los cimientos de la competitividad genuina. Ese es el desafío que nos espera.

Arturo Vierheller (h.)

Exsubsecretario de Alimentación y Mercados de la Nación

LE 8.607.708

Triste

El presidente electo ha declarado que no deben estar presos ni los que recibieron coimas ni los que las pagaron. Es muy triste oír esto de quien estará a cargo de los destinos del país los próximos cuatro años, y mucho más triste es imaginar cómo repercutirán estas declaraciones en quienes trabajan honradamente y no pueden llegar a fin de mes, y sin embargo no roban. Va a ser duro vivir así.

Ernesto H. Perasso

DNI 7.731.904

Año belgraniano

El 2020 debe ser declarado año belgraniano, en conmemoración de uno de nuestros mejores hombres, Manuel Belgrano, al cumplirse el 20 de junio los 200 años de su muerte y el 3 de junio los 250 años de su nacimiento, hechos ambos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires. Es un imperativo que el gobierno actual, o, en su defecto, el entrante -cuestión esta demasiado poco relevante para honrar al prócer- pongan de inmediato manos a la obra y así lo dispongan, lo que permitirá que durante 2020 se lo recuerde en cada acto de gobierno y con el membrete oficial, del mismo modo que obligaría a su recordación y estudio no solo en las aulas y claustros, sino en la difusión y actividad académica en general. Su vida transcurrió al servicio de los ideales nacionales y hasta su muerte, que lo halló en la mayor pobreza, estuvo signada por su amor a la Patria, tal como lo denotan sus palabras finales: "¡Ay, Patria mía!".

Armando Mario Márquez

Miembro del Instituto Nacional Belgraniano

DNI 11.770.635

En el Congreso

Sugiero aplicar la ley de góndolas en el Congreso para evitar posiciones dominantes y concentradas. Ningún partido político podría tener más del 30% de legisladores. Debería reservarse otro 30% a representantes de los contribuyentes que sostenemos al Estado, 20% a partidos vecinales, 10% a movimientos sociales y 10% a candidatos individuales que se presenten por fuera de listas sábana.

Desde ya que pueden proponerse alternativas superadoras.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Experiencia

El artículo de Nicolás Artusi sobre el libro del periodista Carl Honoré, Elogio de la experiencia, menciona unas cuantas personalidades que se mantuvieron activas en sus respectivos campos hasta muy avanzada edad. Me gustaría agregar a la lista al periodista, político y científico norteamericano Benjamin Franklin. Nacido en 1706, participó de la declaración de la independencia de su país a los 70 años, de la redacción de su constitución a los 81 y tuvo una destacada carrera de desarrollos científicos y técnicos que concluyó con la invención de los anteojos bifocales a los 78.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Doble piso

El debate sobre los ómnibus de doble piso es eterno y vuelve tras el accidente en la ruta 2. Comparto los términos de la nota publicada al respecto y la pregunta formulada en su carta de lectores por el señor Bordman. ¿Cuándo se va a prohibir su circulación por las rutas de nuestro país? Notas, denuncias, cartas de lectores, nada cambia. Frente a un Estado que no nos protege propongo a los que estén interesados unirnos para encontrar alguna manera de ser escuchados. No más viajes nocturnos con escolares, no más inseguridad en el transporte. Evitar las tragedias, no propiciarlas. Acompaño en su dolor a los chicos y padres de la escuela de Benavídez.

M. Lucía Silveyra

DNI 4.934.487

Ojos bien cerrados

Hace unos días leí por este medio una crítica a la película Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick. Y esto no hizo disminuir mi admiración por ese film. Cuestionar que no haya sido un éxito de taquilla es tonto. Gracias a Kubrick vimos por primera vez actuar a Tom Cruise. Jamás hizo algo igual. Le aconsejaría a quien criticó este trabajo en una carta no ver 24 Cuadros, de Kiarostami; ni La Librería, ni Gluck, ni Historias extraordinarias. No son taquilleras y además son terriblemente extensas.

Mario Díaz

DNI 92.274.241

