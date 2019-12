De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019

Al revés

Siempre creí que era la Justicia la que preguntaba, indagaba o cuestionaba a los acusados o procesados por algún delito. A lo largo de estos años he visto a la vicepresidenta electa presentándose reiteradamente ante los jueces con escritos o haciendo extensos monólogos y luego retirarse. No entiendo el funcionamiento de estos procesos. Aprendí todo mal... o me enseñaron todo al revés.

Fernando Gómez Videla

DNI 26.420.138

Indagatoria

Apagados los ecos de la vocinglera declaración de la imputada Cristina Fernández de Kirchner, suena fuerte y claro el silencio del tribunal interrogador. La humanización del proceso penal, con el correr de los tiempos, llevó la declaración del imputado desde el final de la investigación judicial, donde se la colocaba con el objeto de obtener la confesión del acusado, la reina de las pruebas, generalmente obtenida por medio de torturas, al inicio del proceso, considerándolo un medio de defensa, el principal (la defensa real, tal como se lo denominó), y se lo rodeó de las máximas garantías. Más allá de esa elogiable evolución, esto no quitó nunca a ese medio su carácter concurrente de medio de prueba. Prueba que se procura obtener por medio de la indagación, esto es, de preguntas del tribunal y eventualmente de los acusadores y de la defensa, acerca de la relación del acusado con el hecho o hechos que en ese acto se le imputan. De ahí su nombre, indagatoria, que aún conserva. El más amplio concepto del derecho de defensa, acorde con el actual sistema acusatorio, no admite que el acusado en su declaración en indagatoria se manifieste, se refiera, se pronuncie acerca de hechos, sucesos, circunstancias o situaciones que no guarden relación directa con los que contiene la acusación de la que es objeto, acusación de la que debe defenderse si lo desea. Y es deber del tribunal indagador mantener el acto dentro de ese cauce, sin perjuicio de que al final del interrogatorio el acusado manifieste, en relación con los mismos hechos, lo que estime conveniente para su defensa. El momento procesal oportuno para referirse y explayarse sobre las motivaciones, oportunidad y mérito del proceso al que se lo somete la tendrá en oportunidad de sus palabras finales, que le será concedida al final del debate e inmediatamente antes del veredicto. Aun desaparecido de nuestro derecho penal el delito de desacato, el tribunal cuenta con facultades suficientes para conducir la audiencia preservando la solemnidad del acto, su decoro y el debido ejercicio del derecho de defensa. No hacerlo conduce desgraciadamente a aumentar el descreimiento social actual de la calidad del sistema penal federal.

Norberto A. Giletta

DNI 4.298.214

Gracias

En tiempos de traiciones y falsedades, es hora de agradecimientos. Gracias, Elisa Carrió, por poner el pecho y el corazón durante tantos años. Gracias, señor Presidente, por intentarlo desde el alma y por rendir cuentas. Gracias, Patricia Bullrich, por querer con empeño aniquilar el narcotráfico y combatir la inseguridad. Gracias, embajador Faurie, por su profesionalismo diplomático.

Gracias a todos por querer aportar algo mejor para esta, mi querida Argentina.

Patricia Vidal Harris

DNI 5.765.235

Escuela Taller

No son muchas las cartas en las que se aplaude una decisión judicial. Por eso, leer en la edición del jueves pasado solo el título amerita un pláceme: "Frenan la demolición de la Escuela Taller del Casco Histórico". La jueza Romina Tesone, con argumentos fundados

e indiscutibles, sostiene un fallo que es, a mi juicio, impecable. Ocupé durante ocho años el cargo de director general del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, y la Escuela Taller es sin duda una herramienta que apuntala y vigoriza la supervivencia y puesta en valor de edificios patrimoniales de la ciudad.

Las razones del gobierno de la ciudad para pedir su traslado son válidas, pero sin que se ponga en peligro la continuidad de los cursos que allí se dictan.

Arq. Luis J. Grossman

luisjgrossman@gmail.com

150 años

LA NACION está por cumplir 150 años de defender los valores republicanos que hacen a la democracia, la honestidad, la paz, el diálogo, la libertad y el respeto, siempre con una mirada ética y plural. Es necesario alzar una voz resonante de reconocimiento y recordar la excelencia de la vida de Bartolomé Mitre. Poeta, militar, tribuno y estadista; su espíritu estuvo al servicio de su patria y de América Latina.

Su obra perdurable y robusta contrasta con las tiranías que han caracterizado a la América hispana desde los inicios de la independencia hasta la actualidad.

Teresa Sheinquerman

DNI 4.957.822

Hernán Semprum Salgado

DNI 94.610.225

Partida de defunción

H. V., DNI 8.417.226, falleció el 13 de septiembre de 2019 en el Hospital San Roque de Gonnet. Su viuda necesita la partida de defunción para solicitar la pensión en la Anses. Una hija de ambos se presentó en el Registro Provincial de las Personas de La Plata para solicitarla. Le indicaron hacer el trámite por internet. Junto con ella hacemos el pedido, indicando los datos: acta 2, tomo 17d, folio 0. El 7 de octubre recibimos respuesta indicando que en cinco días hábiles recibiríamos la partida de defunción en mi correo electrónico. Aportan el número de expediente. Los días pasan, hicimos varios reclamos, iniciamos nuevamente el petitorio. Llamamos varias veces al teléfono 148 y nos dicen que ya no puede demorar. Nos comunicamos con la mesa de ayuda, en la que por correo electrónico nos aportan dos números telefónicos para reclamar: del Registro Provincial de las Personas y del Ministerio de Gobierno. Hace una semana que estamos llamando y nadie atiende los teléfonos.

¿Alguien nos puede explicar qué pasa?

Susana Dessy

susanadessy@gmail.com

En la red

Facebook

La diputada que se pasó al kirchnerismo dijo que Macri "traicionó la esperanza de todo el pueblo argentino"

"¡Qué notable que justamente ella se atreva a hablar de traición!" - E lsa Magdalena García Montaña

"Excelente respuesta. Felicitaciones" - Norberto Godoy

"La ética está ausente; si no estabas de acuerdo, nadie te obligó a participar, y lo correcto es que renuncies a tu banca, si queremos un país serio con principios" - Haydée Romero

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)