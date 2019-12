De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2019

Traspié

Es lamentable que la gestión del flamante canciller tenga este mal comienzo. El enviado del presidente Donald Trump, el país más poderoso del mundo y al que debemos dinero y respeto, además de agradecer el interés que muestra por la situación que atravesamos y las ganas de que nos vaya mejor, se fue sin quedarse a la jura del presidente electo por una falla del protocolo. Es más que lógico que cada país invitado debería recibir una lista de los enviados a la asunción, sean presidentes o representantes. En este caso, era inviable la mezcla de Venezuela con Estados Unidos, el representante venezolano figura en un listado de funcionarios sancionados por organismos internacionales.

La diplomacia es un tema muy serio y errores como ese nos pueden costar caros.

Marilyn Cornille

DNI 4.533.138

Responsabilidad social

La solidaridad no puede ser siempre un atajo para sobrevivir a las crisis que generan los gobiernos. Los actores sociales que sostienen a los vulnerables durante las crisis socioeconómicas, cuando estas terminan, ya no son tenidos en cuenta por los gobiernos para seguir construyendo espacios culturales y laborales. Cuando necesitan algo tienen que cortar calles y acampar frente a los ministerios, porque sin quererlo comienzan a competir con los punteros políticos, que son los punteros del poder y que siempre en la abundancia tienen el monopolio de los recursos para el asistencialismo, y en las crisis se esconden en sus comodidades concedidas. La solidaridad tiene que ser la herramienta para construir un nuevo contrato social. Tenemos que construir una ética de responsabilidad social, en la que todos tengamos derechos y deberes. El Estado no puede seguir tercerizando la pobreza. Los pobres no son los culpables de la pobreza.

Pero son actores fundamentales para resolver el problema. No se puede resolver la pobreza sin los pobres. El Estado tiene que proveer de herramientas y capacitación a las organizaciones sociales para que produzcan bienes y comprarles lo producido, para que el emprendimiento se sostenga en el tiempo desde el trabajo y no desde la dádiva. Hoy tenemos un 60 por ciento del capital productivo parado y un 50 por ciento de manos desocupadas.

Todo cambio es posible si hay decisión política y predisposición social. Solo dependemos de nosotros.

Adrián Vitali

DNI 18.506.778

Delantales

Con asombro veo en colectivos, subtes y trenes a profesionales de la salud con sus delantales puestos. Ahorran tiempo en el cambio de vestimenta, pero incrementan el intercambio de bacterias. Sugiero a los flamantes ministros y secretarios de Salud la prohibición de circular así en la vía pública, o de lo contrario que se los obligue a recursar materias como Epidemiología, Microbiología, etc. Es básico y en países que hacen cultura de la prevención jamás ocurriría.

Horacio Alejandro Gabrielli

DNI 11.266.472

Velódromo callejero

¿Vuelta de Francia, Giro d'Italia? No: Echeverría al 3300, entre Superí y Conde. Los invito al nuevo velódromo de la CABA. Gracias a la estación de bicicletas ubicada en la Plaza Castelli, el saludable hábito de moverse por las ciclovías se ha incrementado de manera exponencial. Los ciclistas, empapados de una educación exquisita, recorren la ciclovía de la calle Superí y doblan hacia esa plaza, o se dirigen hacia Cabildo. En la vereda impar, un astuto cartel dice: "Bájese de la bicicleta y camine". Orientado hacia el este, solo es visto por los que van hacia Cabildo. Pero nadie lo ve. En el otro sentido pasa a toda velocidad la legión en sentido contrario. Que no dispone de la vista del cartel para advertir que están en falta. Por suerte, a pocas cuadras se encuentra el Hospital Pirovano con una estación del SAME que podrá auxiliar de manera rápida a los embestidos. ¿Algún anciano fracturado, algún niñito volador? Efectos colaterales del saludable hábito de andar en bicicleta.

David Horacio Zagalsky

DNI 8.318.145

Sopeña e Insiarte

Quisiera homenajear con mi recuerdo a dos periodistas que fueron faro, cada uno en su especialidad, en vuestro diario. Germán Sopeña, excelente comunicador, y Juan Carlos Insiarte, quien como ninguno recibía y daba curso a los pedidos de reparación o mal funcionamiento de los servicios públicos de la ciudad. Ellos quedaron en mi memoria como referentes de varias generaciones que leímos las notas de Sopeña por su calidad y seguíamos los reclamos efectuados al señor Insiarte, que eran atendidos de manera inmediata por el gobierno de la ciudad tras su publicación.

Con el deseo de que LA NACION siga siendo referente de libertad y república, los saludo cordialmente en estos 150 años de vida.

Roberto Julio Saumell

DNI 7.593.884

Promoción

Quien mucho abarca poco aprieta. Un refrán que bien puede aplicarse a la compañía Movistar, que también se hizo cargo de Telefónica. Hace unos meses, y sin previo aviso, le cortaron la línea telefónica a mi madre (vive en Balvanera). Llamé para consultar qué había ocurrido y solo recibí la posibilidad de ir en un horario absurdo a una oficina a buscar un aparato telefónico con su correspondiente módem y de ese modo reinstalarían el número. Durante meses recibí llamadas a mi casa, también en la CABA (hasta dos veces por día), para que adquiriera internet gratis por un año. No tengo intenciones de cambiar de compañía hasta que en octubre una promotora me convenció con un precio promocional (un descuento muy importante por 12 meses incluidas llamadas ilimitadas en CABA), además de asegurarme que podía seguir manteniendo mi otro servidor de internet. Accedí al beneficio y quedaron que en el lapso de una semana dejarían en mi domicilio un módem para conectar a un aparato telefónico. De eso, hace dos meses. Si internet de Movistar funciona en consecuencia a sus promociones y acciones de marketing, me alegra que aún no hayan venido, porque de tener inconvenientes con el servidor no sabría cómo ni cuando se dignarían a solucionarlo.

Graciela Bruno

brunograciela@gmail.com

