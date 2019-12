De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2019

Retenciones al agro

¿La experiencia sirve para algo o podemos tropezar siempre con la misma piedra? El agro tiene hoy en día mercados de futuro que le permiten analizar qué es lo que le conviene cultivar para la próxima temporada. Sabe de sequías, inundaciones, granizo, temporales, plagas, etc., y analiza sus costos para, a pesar de todos estos interrogantes, tratar de obtener un resultado positivo que justifique sus esfuerzos. Pero repentinamente desde un escritorio, donde se desconocen y no se valoran estas dificultades, surgen las retenciones que destruyen todo y le provocan pérdidas. Hubo en el pasado desde un escritorio una buena medida, al liberarse la exportación de soja, y se produjo la eclosión de la agricultura, que consolidó al agro como el sostén absoluto de la economía, llegando a una producción de 150 millones de toneladas, algo jamás soñado. El productor agrario es el mejor economista, dijo hace años un premio Nobel, y con esa premisa, cuando haga sus números, solo puede esperar algo negativo. La famosa 125 fue anulada y actualmente, con precios que están al 50% de aquel entonces, se pretende dar el mismo tropezón.

¿No es suficiente el impuesto a las ganancias, que implica una doble imposición?

Carlos Alberto Gietz

carlosgietz@yahoo.com.ar

Newton y la Argentina

Nuestro país debe ser -casi seguramente- el único sobre la faz de la Tierra donde los gobiernos deciden que el ahorro es forzoso y la solidaridad es compulsiva.

Como dice Diego Sehinkman: "En la Argentina, la manzana de Newton sube".

Alejandro Villa Abrille

DNI 12.707.382

Hipocresía

El Gobierno presentó su proyecto de "emergencia económica, social y sanitaria". Lo justifica por los elevados índices de indigencia y pobreza del país. Días atrás, se gastaron 60 millones de pesos en la fiesta de asunción del nuevo binomio presidencial. ¿Y la indigencia y la pobreza dónde están?

País hipócrita, mentiroso y al mejor estilo "progre" vernáculo.

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

Pasividad judicial

Realmente llama mucho la atención que los jueces federales, recién reunidos en Resistencia, no hayan hecho el más mínimo comentario respecto de las gravísimas imputaciones que dirigió a muchos de ellos y a procesos seguidos contra políticos presos -no presos políticos- que bien presos estaban, el actual presidente -profesor, para peor, de derecho penal- en una declaración de alcance nacional. ¿Qué ocurre? ¿Es que esas imputaciones están bien atribuidas? ¿O los jueces temen al Poder Ejecutivo? Cualquiera de las situaciones sería también muy grave. La cuestión confunde, además, porque se está poniendo en libertad a la mayoría de esos políticos presos. La ciudadanía republicana exige un claro y categórico pronunciamiento del Poder Judicial independiente.

Adolfo Casabal Elía

DNI 4.414.486

Indefensos

No puede haber mejor descripción de la indefensión en la que vivimos cotidianamente los argentinos que la ofrecida por los turistas ingleses atacados por delincuentes en Puerto Madero. Las imágenes de la lucha desigual en la que involuntariamente se vieron inmersos y que rápidamente recorrió el mundo es desgarradora. Esa barbarie, inesperada e inexplicable para ellos, pero esperada y frecuente para nosotros, se debe terminar. No se puede seguir postergando la solución de este flagelo.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

Afiliación

Con un país portentoso, aún sin votar la reforma laboral y con un 45% de pobreza, leo algo que el entonces senador Pellegrini señaló al Congreso allá en los albores del siglo XX: "En Estados Unidos la Federación Nacional de Obreros (¿CGT?) prohíbe la afiliación a partidos políticos. El obrero no debe vincular su voto a un partido, sino ser independiente" (extracto de carta desde los Estados Unidos, publicado en LA NACION el 25 de diciembre de 1904. "Discursos y escritos de Carlos Pellegrini, una agenda para la Nación, publicado por el Senado Nacional, decreto DPP-80/17, 29/11/2017. María Gabriela Michetti, Juan Pedro Tunessi).

Patricio Avellaneda (p)

patoave48@gmail.com

Protocolo

Viendo el número de abortos no punibles realizados con la causal de violación, y la oposición de los abortistas a la denuncia de la misma, me pregunto si el protocolo no se estará convirtiendo en protocolo de violación no punible: basta que la víctima aborte para que la violación deje de ser castigada.

Eduardo Volpacchio

DNI 12.961.861

Postura de la DAIA

Como miembro de la comunidad judía en la Argentina, no estoy de acuerdo con el comunicado de la DAIA en el que rechaza las expresiones de la señora Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción (LA NACION, 14/12 pág. 17), pues no existió en sus dichos banalización alguna del Holocausto ni de los seis millones de judíos gasificados e incinerados por los nazis en los campos de exterminio. La señora Alonso se ha referido solamente al hecho real e histórico de acogimiento en la Argentina de nazis en el pasado, y en el presente de dictadores como el expresidente Evo Morales, de Bolivia, y de Jorge Rodríguez, el sancionado ministro de Comunicación venezolano. El primero ha querido perpetuarse en el poder para luego ordenar a sus acólitos desabastecer la ciudad de La Paz, y el segundo, por haber destruido todos los medios de información opositora o sencillamente crítica del dictador Maduro, que mata a su población con armas y por inanición.

Víctor Zajdenberg

Exintegrante del Consejo Directivo de la DAIA

DNI 4.269.823

En la red

Facebook

Bienes Personales, dólar y Ganancias: las definiciones del Gobierno y los cambios que se vienen

"¿Quién va a invertir en el país y generar nuevos puestos de trabajo ? Nadie" - Roberto Bauer

"En Bienes Personales no suben la base... con la inflación que hubo todos los bienes subieron los valores, por ende todo el mundo va a pagar... esto es irreal" - María José Echaniz

"En crisis... pero siguen agrandando un Estado burocrático, el cual se lleva nuestros impuestos" - María Teresa Iglesias

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)