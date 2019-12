De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de diciembre de 2019

Propongo que el ajuste lo hagamos todos: de arriba para abajo. Jueces que paguen impuestos a las ganancias. A la clase política y a todos los que viven del Estado (diputados, senadores, asesores, gobernadores, intendentes, ministros, etc.) que se les retenga un 30% de sus ingresos, como las retenciones al agro. Cuando el ejemplo venga desde arriba, los de abajo lo asimilarán en el mismo sentido. Caso contrario, si pisamos la base de la pirámide y los que viven o se sirven del Estado siguen sin cambiar nada, no habrá salida posible.

Damián Pablo Martínez

Ahorro en dólares

El presidente Fernández dijo que deberíamos terminar con la práctica de ahorrar en dólares. Tiene razón. Por eso, con respeto, les pido a él y a toda la clase política que terminen con esa práctica de devaluar y aumentar los impuestos.

Sería bueno que cuidaran el valor del peso, ya que en los últimos 20 años, de los cuales en 15 gobernó el partido del Presidente, perdió gran parte de su poder de compra por las políticas económicas implementadas por ellos. Y por lo visto este gobierno no tiene pensado bajar la inflación ni ajustar el gasto del Estado.

Se ahorra en dólares porque se le cree más a la Reserva Federal que a los políticos argentinos. No es una mala costumbre, se llama supervivencia...

Leonardo Álvarez

Escribanía

Lamento profundamente que periodistas de la talla de Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, Laura Di Marco y Carlos Reymundo Roberts, a quienes leo siempre con placer e interés, repitan la lamentable y errónea muletilla instalada hace unos años, para denostar al Congreso diciendo que "actúa como una escribanía", porque funciona como mero copista del poder de turno. Esta expresión implica una desvalorización inaceptable de la función notarial, que además es demostrativa de un profundo desconocimiento sobre su alcance.

Ejerzo con orgullo la noble función notarial desde hace casi 45 años. Los escribanos somos profesionales del derecho a los que el Estado inviste de la función fedante. Asesoramos a nuestros requirentes, calificando, interpretando y encuadrando jurídicamente su voluntad. No es un mero copista: es responsable de la configuración y redacción del documento. El notario conjuga, satisfactoriamente, su función asesora, instrumentadora y autenticante. Aportamos, con nuestra actividad, una sensible reducción de la litigiosidad en la sociedad, contribuyendo a la paz social.

Encarecidamente les pido a estos prestigiosos periodistas que no usen más esa desacertada y ofensiva expresión y que, como propone Santiago Kovadloff, para criticar la actitud del Congreso en esos supuestos empleen la palabra "escribientes".

Romelio D. Fernández Rouyet

Viaje a Cuba

"Es lo habitual para cualquier persona que ejerza la presidencia del cuerpo", dijeron a LA NACION ante la consulta sobre el gasto que deberá pagar el Senado por el viaje de la vicepresidenta de la Nación a Cuba para visitar a su hija. ¿Tiene el Senado, y por ende nosotros los ciudadanos, que pagar un viaje particular de Cristina Fernández? Acaso me pregunto si los anteriores viajes los pagó de su bolsillo o también pasaron por otros canales.

Es muy "ejemplar" su actitud y la de quienes la justifican.

Adriana Inés Monachesi

Violencia escolar

Con relación al editorial del 22 del actual sobre violencia escolar, deseo manifestar que la escuela, en general, ha prestado poca atención a este problema. Cuando ocurren algunos de estos hechos, intervienen los gabinetes pedagógicos, las autoridades correspondientes y, según su gravedad, las autoridades policiales y judiciales, pero poco se ha realizado en las aulas en materia de prevención. Las acciones se reducen a la aplicación de sanciones disciplinarias, más o menos graves, y a exhortaciones a cesar en tales conductas. La escuela está para educar y, por supuesto, también para educar para la no violencia. Más allá de la forma en que se resuelvan estos episodios, lo más importante es desarrollar estrategias educativas tendientes a una auténtica educación para la paz. Ya en 1996 el informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI había señalado que uno de los cuatro pilares de la educación en el siglo XXI era "aprender a vivir juntos". Y decía que este aprendizaje "constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea".

Hay varias estrategias didácticas experimentadas con éxito en otros países para producir cambios en las conductas y desarrollar en los niños y adolescentes comportamientos orientados a vivir armoniosamente en la sociedad superando las conductas violentas. Educar para la paz no es una opción curricular: es un imperativo educativo.

Eduardo Luis Tasca

Virgen a oscuras

En la Panamericana, a la altura del cruce San Isidro-Boulogne, desde la inauguración de esa ruta, hay del lado en el que circulan los vehículos hacia la Capital una estatua blanca de la Virgen María, entre los árboles, como protectora del tránsito. Desde hace más de seis meses, cuando es de noche, el sitio permanece sin luz y no se la ve. Los creyentes sabemos que ella igual ilumina el camino, pero muchos de nosotros nos preguntamos si no es posible cambiar la lámpara led que no funciona.

Luis Pedro Toni

Asperger

Respecto de la carta "No nos discriminen", publicada el sábado pasado, quisiera aclarar que el síndrome de Asperger (ahora llamado simplemente Asperger) no es una enfermedad, es una discapacidad, aunque ahora los especialistas hablan de condición.

Belén Sundblad

