De los lectores: cartas & mails

Consulta a Kicillof

A través suyo me dirijo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no apelando a sus conocimientos de economía, sino a sus aptitudes humanitarias, para que me ayude a resolver una ecuación. Vivo en una casa en un country club, construida cuando era gerente de finanzas de una industria automotriz en la que tenía sueldos de buen nivel. Como se imagina el señor gobernador, vender esa casa en las actuales circunstancias es más difícil que pellizcar un espejo. Actualmente soy jubilado, y cobro alrededor de un 25 a un 30% de lo que me corresponde por los aportes que hice. El gobierno nacional me congelará mis ingresos. ARBA, que depende del gobernador, está por aumentar el impuesto inmobiliario en una cifra superior a la inflación anual y muchas veces superior a lo que aumentaron los sueldos y las jubilaciones. Se me ocurre que Utedyc, el sindicato que agrupa a los empleados y obreros de clubes, exigirá un aumento de por lo menos el índice inflacionario y, ergo, aumentarán las expensas del club. No creo que el municipio de Pilar se quede atrás y las tarifas de gas y energía eléctrica ya han sido aumentadas, a pesar de que sabemos que aún no cubren los costos.

¿Cómo hago para que me alcance para pagar todo?

Espero la respuesta del señor gobernador.

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Antes y ahora

Decreto de supresión de honores, diciembre de 1810: Art. 4) "Ni el Presidente ni ningún otro individuo de la Junta en particular revestirán carácter público ni tendrán comitivas, escoltas o aparato que los distinga de los demás ciudadanos".

LA NACION, 20 de diciembre de 2019: "El Senado destina más de $350.000 en custodia por el viaje de Cristina Kirchner a Cuba".

La república, antes y ahora.

Juan Miguel Prats

juanprats434@hotmail.com

Iglesia y capitalismo

Invito al lector Miguel Ángel Espeche Gil a leer otro párrafo del papa San Juan Pablo II: "Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta es ciertamente positiva" (CA, Nº 41).

A mi juicio, el padre Irrazábal no tiene que arrepentirse de nada respecto de su artículo publicado en LA NACION, en el cual afirma que no existe una economía católica. Coincido con él: no hay una "economía católica", hay católicos que opinan de economía, y la doctrina social de la iglesia no es un plan de gobierno. Es una llamada al alma de cada uno.

Enrique V. del Carril

DNI 7.593.338

Política de seguridad

Con las nuevas medidas de la ministra de Seguridad Frederic se ha autorizado a los delincuentes a disparar y matar a los ciudadanos y salir corriendo o en moto sin derecho del policía a tratar de impedir su huida. Es decir, tienen libertad de huir para seguir robando y matando. Para esta ministra, la seguridad de la gente no importa, lo que vale es la seguridad del criminal.

Bienvenida la pena de muerte para el ciudadano, en pos de la inclusión del delincuente.

Ricardo Lerner

ricardolerner52@hotmail.com

No más billetes

La emisión de billetes de 2000 y 5000 pesos es un error fundamental si queremos erradicar la economía en negro. Las transacciones comerciales y financieras se realizan en la actualidad sin problemas con tarjetas de débito y crédito, transferencias por internet, home banking (con computadoras y/o teléfonos celulares). Los sueldos en blanco se acreditan en cajas de ahorro y los titulares pueden hacer sus pagos con cualquiera de esos métodos. El transporte público se paga con la tarjeta SUBE. Quienes más necesitan billetes grandes son los que operan fuera de la ley. ¿Queremos facilitarles la vida? Creo que no. Suecia prácticamente no usa moneda física. Europa dejó de emitir billetes de 500 euros y va retirando gradualmente los ya emitidos para entorpecer el narcotráfico. EE.UU. hace años sacó de circulación los billetes superiores a 100 dólares. Habría que suprimir el impuesto a los débitos y créditos, y las transacciones con tarjetas de débito deberían funcionar sin descuento al comercio.

¡Entremos en la modernidad!

Ernesto Grether

DNI 4.051.948

Micros peligrosos

En la autovía 2 se produjo un nuevo accidente al volcar un ómnibus de dos pisos. Sus malas cualidades estáticas y dinámicas (centro de gravedad alto y gran superficie

de oposición al viento) hacen inestables estos vehículos, sobre todo a velocidades de 90 km por hora y más. Por este motivo, en América del Norte, Europa y muchos países asiáticos están autorizados a funcionar solo como buses turísticos en las ciudades, para llevar a turistas a museos, parques y otros sitios de interés, siempre a velocidades máximas de hasta 40 km por hora. Están prohibidos para hacer viajes de larga distancia por su inestabilidad a mayores velocidades y condiciones climáticas. Leí que la Universidad Tecnológica Nacional los había autorizado previo test. Me pregunto, ¿la UTN tiene adecuados túneles de viento para esos estudios? ¿Por qué en la mayoría de los países no se los aprobó para larga distancia?

Creo que se deben prohibir aquí para esos viajes en forma inmediata; de lo contrario, la autoridad de transporte será responsable de futuras tragedias.

Edgardo R. Purnik

DNI 4.150.074

Bancos en el Rosedal

Tengo la suerte de poder disfrutar del bello Parque Rosedal. Camino por él varias veces por semana. Siendo casi nonagenario, cada tanto descanso sentándome en los bancos que dan a la avenida del Libertador. De allí veo el tránsito, el asfalto y los edificios, mientras que a mi espalda están el verde y los árboles. Si giran los bancos 180 grados quedarán a mis espaldas el asfalto y las otras vistas no tan agradables y podré contemplar el hermoso parque con su frondosa naturaleza.

Tomás Furth

DNI E 871-065 (Venezuela)

En la red

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

