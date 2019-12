De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de diciembre de 2019

Compartir el esfuerzo

Si nuestros acaudalados legisladores entendieran la diferencia que hay entre ser un servidor público y un político, quizás hubieran evaluado compartir el enorme esfuerzo que impusieron a los sectores productivos de la República, como el campo, y haber rebajado sus altos salarios en la misma proporción que les impusieron a hacendados y chacareros. Pero bueno, no es esta la única diferencia que se les escapa, ya que tampoco parecen comprender la discordancia entre la vocación de servicio de los virtuosos y la acumulación de poder de los indecentes.

Carlos Alejandro Arteaga

DNI 10.736.136

Magia

Resulta agradablemente promisorio -pero a la vez me desconcierta- el hecho de que a solo 17 días de haber asumido el nuevo gobierno, que aseguró venir a terminar con la desigualdad y la miseria, se vean menos personas en situación de calle, que los piqueteros y organizaciones sociales no hayan concurrido a los supermercados a reclamar bolsones de comida para estas fiestas, que los sindicatos no hayan solicitado ningún bono para ayudar a los trabajadores a incrementar sus magros salarios y que se haya anunciado que las clases en los establecimientos públicos darán comienzo el 2 de marzo, sin siquiera haberse sugerido paritarias. Y que, además de todo esto, se haya devaluado la moneda un 30 por ciento sin que nadie pataleara ni acusara al Gobierno de ajustador ni de cipayo, como ocurrió en los últimos cuatro años. Por ende, si en tan solo 17 días se logró todo esto, sumado a que mágicamente cesaron los cortes de calles y puentes, llego a la conclusión de que en cuatro años llegaremos a los niveles de vida de Canadá, Finlandia o cualquier país desarrollado.

Son tan obvios...

Francisco Luis Celeda

DNI 10.833.685

Twitter, lo mismo da

Allá por 2009 descubrí Twitter, red que me cautivó al nivel de prácticamente descartar otras. @adolfolaborde se llamaba mi cuenta, liberal, del #campodeOlavarría. Era yo, mi DNI y mi teléfono. Así de claro era el tema. Era la red de la política y la economía, llegué a interactuar con 1854 tuiteros de la Argentina, Venezuela, Chile y España. ¿Nos insultamos con los kirchneristas? Sí. ¿Se defendían con vehemencia las posturas? Sí. Pero puedo decir feliz que infinidad de veces terminamos en un "vos tenés tus razones, yo las mías; abrazo, hermano".

¿Y qué pasó? Ingresó gente de otras redes con ínfulas de "elevar el nivel de Twitter". Mucho macrista (autodenominado y ungido) guardián exclusivo de la República. Y empezó el daño. Nunca un kirchnerista como Alberto Fernández ( @alferdez) o Cristina Fernández ( @cfkargentina) me denunciaron. Sí me bloquearon. Y está muy bien. Pero un día una macrista fanática me insultó, le respondí, y así seis veces. La última dijo: "Ahora vas a ver". Me denunció y me suspendieron. ¡A mí solo! Y el hilo, ¿qué? Sus insultos, ¿qué?

Y ahora, el final, denuncia de Jorge Rial... sí. @rialjorge, más de dos millones de seguidores tiene, y su cuenta es una cloaca. Elegí mi diario, LA NACION, porque en "el pajarito" no hay con quién hablar, y está bien. Se acabaron los 280 caracteres para mí.

Adolfo M. Laborde

DNI 17.288.782

Feriados

Esta semana hemos conocido el calendario de feriados y días no laborables de 2020. El sentido con el que fueron declaradas determinadas fechas como feriados era recordar algún hecho histórico o rendir homenaje a los padres de la patria. Con el tiempo esto se fue modificando. En la actualidad se cambian las fechas originales para que coincidan con fines de semana y de esa manera incentivar el turismo, con el argumento de que esto de alguna manera genera actividad. Más allá de que esos cambios devalúan la intención original, no se conoce ningún balance que demuestre que la productividad agregada supere a la que debió generar la actividad normal. Pero el "relato", como en muchas otras situaciones en la Argentina, supera a la verdad, que ahora definimos como la posverdad.

Por otro lado, llama poderosamente la atención que, si la crisis del país es tan grave como para que el Congreso vote contra reloj y sin ningún análisis previo de los legisladores una ley ómnibus de emergencia, el Poder Ejecutivo no haya usado sus muchas atribuciones para hacer más prolijo ese calendario.

Aldo Tassara

aldo.tassara@fibertel.com.ar

Daniel Córdoba

Acaba de fallecer el profesor Daniel Córdoba. Los lectores de LA NACION lo recordarán por un artículo sobre él que este diario publicó hace cuatro años, "Pasión por la física". El profesor Córdoba conducía el taller "Física al alcance de todos" en la Universidad Nacional de Salta. Todos los sábados a la mañana, decenas de estudiantes secundarios concurrían al taller con el simple objetivo de aprender algo más de Física de lo que les enseñaban en la escuela. Él llamaba a sus alumnos "la especie traidora", porque uno de ellos se consideraba traidor a su especie por ser un adolescente que elegía madrugar un sábado para asistir a un curso no obligatorio. Nos deja el legado de decenas de estudiantes que, luego de cursar el taller, ingresaron a las distintas carreras del Instituto Balseiro, institución que llegó a tener más alumnos de origen salteño que de cualquier otra provincia con relación a su población.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Pase de jubilados

El ferrocarril Mitre ramal Tigre discrimina a los jubilados del IPS (Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires), dado que nos obliga a pagar el pasaje, mientras que los jubilados de la Anses viajan gratis. El trato que recibí en las estaciones Belgrano C y Tigre fue humillante.

En las líneas San Martín y Urquiza, con la sola presentación de la credencial del IPS, viajo sin cargo entre las 9 y las 17. Mi reclamo quedó asentado en el folio 083702 del libro de quejas de la estación Tigre.

María Eugenia Varela

DNI 10.425.206

En la red

Facebook

Tarifas: congelan el boleto de trenes y colectivos por 180 días

"Las mismas recetas que ya fracasaron vuelven a ponerse en marcha... Pan para hoy, hambre para mañana" - Miguel Antoniazzi

"Paliativos populistas. Lo ideal sería que la gente ganara lo suficiente" - Edgardo Maffía

