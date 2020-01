De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020

Principios

El presidente de la República es un émulo de Marx. Pero no del autor de El capital. El peronismo del doctor Alberto Fernández no está en duda. La referencia es al famoso Groucho, que en un momento de iluminación nos dejó su histórica sentencia: "Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros". Era inevitable recurrir a esa comparación si se recuerda lo que opinaba Alberto Fernández respecto de la muerte del fiscal Nisman. Con lo que parecía una cierta convicción, sostenía que se trataba de un asesinato. Ahora, en circunstancias muy diferentes, cree que fue un suicidio. Está claro que para él lo único permanente es el cambio.

Silvio Saks

saks2019@fibertel.com.ar

Mis dólares

Desde la escuela primaria el gobierno peronista me inculcó la importancia de ahorrar. La libreta de la Caja Nacional de Ahorro Postal, donde mensualmente depositaba mis centavitos ahorrados, quedó en la nada y perdí todo, incluyendo mi fe en los gobiernos. Cuando cobré mi primer sueldo me lo pagaron con bonos del empréstito 9 de Julio (una

humorada de Alsogaray): al realizar mi primera compra el comerciante me dijo: "Pibe, ese bono de 100 te lo tomo por 50". Luego vino la circular 1050, gran chance para tener mi casa propia, pero la indexación me dejó fuera de carrera, perdiendo lo aportado. Recuerdo frases como "el que apueste al dólar va a perder" o "el que depositó dólares

recibirá dólares" (este nefasto personaje todavía se da el lujo de opinar); y muchas otras. Con el tiempo me fui curtiendo. Hice estudios universitarios, tuve empleos bien remunerados

y recordé que me enseñaron a ahorrar... Pero ¿era seguro depositar en el banco o en bonos del gobierno? Decidí que no y comencé a comprar dólares. Pude hacer un

"colchoncito" (no un sommier) y por las dudas lo mandé afuera, por instinto de autoprotección.

Hoy viene un señor, maestro en contradicciones, a decirme que debo ser solidario con los que no tienen. Tengo una jubilación superior a la mínima, pero esos dólares me hacen falta para, a los

75 años, comprar remedios, darme algunos merecidos gustos, visitar hijos que viven en el exterior

o lo que me plazca. Son míos, pagué impuestos para tenerlos y fueron blanqueados bajo una ley que este señor desconoce y dedocráticamente modifica a piacere.

Estoy de acuerdo en que se padece hambre, pero es un problema originado por los sucesivos gobiernos desde 1945, y es el Gobierno el que debe resolverlo. No yo.

Si quieren ser solidarios con los pobres, les doy algunas ideas: Presidente, senadores, diputados, ministros, miembros de la Justicia: no cobren sueldos mientras dure la emergencia (veremos cuántos "patriotas" aceptan quedarse). Cierren o vendan Aerolíneas Argentinas y toda empresa deficitaria. El Estado debe gobernar y no ser dueño de empresas comerciales.

Vendan y repartan lo producido por los bienes incautados.

Piense, señor Presidente, piense. No vaya a la más fácil. Robin Hood fue una ficción.

Tomas Fernández Iramain

tfi@fibertel.com.ar

Diplomáticos

La carrera diplomática es la única que el Estado con un sueldo paga a dos funcionarios, ya que la esposa del funcionario instala domicilios y sedes oficiales y lo acompaña en recepciones y actos oficiales. En muchos casos la esposa renuncia a su carrera y jubilación para acompañar a su marido diplomático.Nacimientos, enfermedades y la educación de sus hijos el diplomático debe atenderlos en su destino, lejos de sus familiares. El Servicio Exterior es un régimen profesional, carrera excluyente, con destinos a veces insalubres y en guerra, al que se ingresa por concurso con título profesional, se exige conocimiento de idiomas y luego de dos años de preparación en el Instituto del Servicio Exterior se es nombrado secretario. Para ascender a consejero y ministro hay que aprobar estudios, y para ascender a embajador son necesarios tres acuerdos del Senado, dos para ministro y uno para embajador. Generalmente se llega a embajador luego de 40 años de servicios, con aportes jubilatorios. Los haberes tienen altos impuestos por Ganancias y obra social. El Servicio Exterior profesional es fundamental en la promoción del comercio exterior y defensa de los intereses del país y protección de las personas e intereses de los argentinos en el exterior.

Guillermo Arnaud

garnaud 947@yahoo.com.ar

Boletas del ABL

La AGIP dice conceder una prórroga de un mes para el vencimiento de los tributos locales, ello debido a la inexcusable demora en la confección de las respectivas boletas, que ya deberían estar en poder de los contribuyentes. Claramente los vencimientos correspondientes a la cuota anual y única que vencía a mediados de enero no tendrán tal prórroga, sino solo dos semanas, ya que vencerá el 31 del corriente. ¿Qué deben hacer los contribuyentes que tenían ya fijadas sus vacaciones para la segunda mitad de enero? Simplemente perderse su descanso anual y el dinero ya pagado permaneciendo en Buenos Aires a la espera de las boletas de la AGIP que llegarán "posiblemente" a partir del 20/2.

Un respeto mínimo a las personas que sostienen el Estado hubiera sido establecer la prórroga hasta el 14/2, o sea, realmente un mes, para no perturbar de esa forma la vida familiar.

Carlos A. Azize

DNI 4.316.089

Cortes de luz

¿Cómo se explica que en seis meses ya tengamos tres cortes de luz de más de cinco días en pleno centro de Buenos Aires? Del 15 al 20 de junio, del 2 al 6 de septiembre y del 30 de diciembre hasta el 4 de enero. Mucho se habló de las supuestas inversiones de las compañías eléctricas, pero los usuarios estamos más empobrecidos y con peor servicio y atención. Hoy pagamos 10 o 15 veces más por la energía eléctrica. Acumulamos decenas de números de reclamo en Edesur y en el ENRE. La compañía jamás paga resarcimiento económico por cortes prolongados, salvo intimaciones. Hacemos notas que tardan meses en el ENRE, tiramos comida a la basura y si tenemos suerte no tenemos que comprar artefactos eléctricos nuevos.¿Hasta cuándo seremos rehenes de los dueños de esta desidia?

Alejandro Vainer

DNI 17.726.606

En la red

Facebook

Muerte de Nisman: Sabina Frederic aseguró que harán "una revisión técnica" del peritaje de la Gendarmería

"La Justicia es independiente, y el Poder Ejecutivo no puede meterse en las pericias ni sentencias" - Pedro Ignacio Pereyra

"Ocupate de la seguridad. De la Justicia se ocupan otros" - Chechenca Kurosawa

"El Poder Ejecutivo no tiene facultades para revisar la Justicia" - Liliana Cartasegna

