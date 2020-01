De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de enero de 2020

Garantías

Debido al temor universal a la reacción de Irán frente a la muerte del general Soleimani, nuestro presidente ha ordenado reforzar las medidas de seguridad alrededor de posibles blancos. Pero ¿qué garantías tenemos él y todos nosotros cuando, por criterio propio o bajo presión política, respalda las decisiones populistas de su ministra Frederic, visiblemente partidaria de la doctrina zaffaroniana?

Harry Ingham

DNI 4.149.607

Dictadura

Después del bloqueo de las fuerzas de seguridad al Congreso venezolano para impedir que la oposición ingresara y así imponer un presidente parlamentario adicto al régimen, le preguntaría al profesor Fernández si persiste en su afirmación doctoral de que "en Venezuela no hay una dictadura puesto que las instituciones funcionan".

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Manzana de las Luces

La Manzana de las Luces muestra, en contraste con el iluminismo, las sombras expresadas en la desvalorización y desprotección del patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Entre sus paredes funcionaron, en el siglo XVIII, la Junta de Temporalidades; el Tribunal del Protomedicato; la Imprenta de Niños Expósitos; también, la Universidad de Buenos Aires; la Academia de Medicina; el Departamento de Ciencias Exactas; la Biblioteca Nacional; el primer teatro; el primer museo, y el primer banco de la ciudad. Hoy, este espacio lleno de historia muestra un inexplicable abandono y desinterés de parte de quienes deberían y pueden revalorizarlo, reconstruirlo y preservarlo para una memoria del pasado en el presente y hacia el futuro. Donde funcionó la primera botica (farmacia) instaurada en 1730 por la misión jesuita, con una variedad de preparados farmacobotánicos; nada queda, solo unos baños. Donde funcionó la Facultad de Ciencias Exactas y su Museo de Ciencias Naturales, luego de su demolición, ahora hay un espacio abierto para estacionamiento de autos. Los túneles subterráneos ya no pueden ser visitados.

Da tristeza ver el poco esfuerzo en conservar, restaurar y revalorizar la vasta historia de Buenos Aires que allí convergió. Es un solar de interés y riqueza histórica que podría ser un polo de atracción cultural, apreciado por los caminantes.

Damián Pablo Ballester

dpballester@hotmail.com

Diferencias

Hace algunos días, la Comisión Episcopal de Pastoral Social pidió "priorizar la atención de la deuda social antes que la deuda externa". Hace 143 años el presidente Nicolás Avellaneda decía: "La República puede estar dividida hondamente en partidos internos, pero ante pueblos extraños tiene un solo honor y un crédito, como tiene un solo nombre y una sola bandera. En una situación suprema los argentinos economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros".

Se podrán señalar diferencias de contexto, matices y exageraciones en ambas expresiones, pero a juzgar sobre cómo le fue a nuestro país en tiempos de Avellaneda y cómo nos va ahora, es evidente que aquel presidente tenía una idea más clara de lo que es el crédito externo de una nación que la exteriorizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Gardel

He leído en LA NACION del 3 del actual la nota "Las huellas de Gardel en Córdoba", firmada por Gabriela Origlia. Comienza diciendo que Gardel es símbolo argentino, "mal que le pese al Uruguay, que es donde nació". Habiendo integrado la Comisión de Homenaje a Carlos Gardel (ley 2933 de esta Honorable Legislatura) no puedo pasar por alto esta afirmación, ya que no existe elemento probatorio alguno que sustente tal cosa, y sí, por el contrario, hay certeza de su nacimiento en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890 (fecha declarada por tal motivo como Día del Tango), como hijo natural de Berta Gardes.

Hubo dos instancias judiciales en las que se resolvió todo lo concerniente a la filiación y el lugar de nacimiento del artista: la primera, en su juicio sucesorio en Buenos Aires, y la otra, justamente en Montevideo, capital de Uruguay, también juicio sucesorio. Las similitudes en los dos juicios son notorias.

En ambos se adoptaron todas las medidas fijadas por ley, se citó a herederos y acreedores por los plazos correspondientes y, inútil decirlo, tuvieron la máxima publicidad posible, y se arribó en ambos a un mismo resultado: sin objeción de nadie ni apelación ninguna se estableció inobjetablemente que Carlos Gardel era el nombre artístico de Charles Romuald Gardes, nacido en Toulouse en la fecha ya señalada, y que su heredera universal era su madre, Berta Gardes, nacida Marie-Berthe Gardes. Estas dos sentencias son inamovibles, y el tema Gardel-filiación y nacimiento es un tema resuelto. En consonancia, la Legislatura resolvió en su momento la colocación de sendas placas de homenaje al gran cantor y artista. Una, en su monumento ubicada en Anchorena y Carlos Gardel, y otra, en la última casa que habitó Gardel en París, 14 Rue Levy. La primera fue descubierta por el entonces vicepresidente primero de este cuerpo, doctor Oscar Moscariello, y la segunda, por el embajador argentino Aldo Ferrer, el embajador ante la Unesco Miguel Ángel Estrella, autoridades francesas y representantes de este cuerpo. En ambas puede leerse: Carlos Gardel - Toulouse 11 de diciembre de 1890 - Medellín - 24 de junio de 1935.

Sergio Abrevaya

Diputado de la Ciudad de Buenos Aires - GEN

Eufemismo

Un artículo en LA NACION me recordó la palabra eufemismo, que sabemos que significa el empleo de una manifestación más decorosa para no utilizar otro término más directo que podría sonar mal. Por ejemplo, no vidente por ciego, expirar por morir, tercera edad para no decirnos viejos, y tantas otras. El Presidente parece que no solo ha recordado el término eufemismo, sino que hizo uso de él, ya que en el título de la ley 27.541, aprobada en diciembre último, apeló a la expresión "solidaridad", cuando lo correcto hubiera sido utilizar la malsonante voz de "ajuste", ante lo feroz y doloroso de las medidas adoptadas.

Adolfo Outes

DNI 4.224.629

En la red

Facebook

Como parte de la reforma judicial, evalúan cambios en el Consejo de la Magistratura

"Era hora de que la Justicia iniciara cambios, el único poder que no se democratizó luego del 83. Hay gente atornillada en su cargo" - Alicia Martínez

"Tienen que hacer una ley en el Congreso por la cual los jueces sean elegidos por el voto popular y no a pedido de los partidos políticos" - Enrique Ledesma

