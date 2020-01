De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de enero de 2020

Incendios

En 1992, viví personalmente esta experiencia. Lugar: Dakar (ex-Senegal francés), aeropuerto, tres de la mañana, un calor insoportable, quizás más de 40 grados. Prosigue el viaje rumbo a la Argentina (volvía de Europa). Los pasajeros debemos caminar un buen trayecto por la pista, al haberse detenido el avión muy lejos del edificio del aeropuerto. Fue entonces cuando pudimos notar, a unos 150 o 200 metros, otro jet que a paso de tortuga venía directo hacia nosotros. Los más de 200 pasajeros que íbamos en nuestro avión nos detuvimos, temerosos de que si seguíamos caminando por la pista el otro avión podía atropellarnos. Pero súbitamente giró, y con la cola hacia nosotros, aceleró sus motores. Nos llegó un golpe de viento mezclado con un fuerte olor a querosén.

Piense quien lea esto que desde 1950, por lo menos, cuando comenzó la era del jet, cuántas líneas aéreas existen en el mundo y cuántos aviones surcaron, surcan y surcarán los cielos esparciendo como gigantescos aerosoles ese combustible. Si a eso le sumamos los escapes de millones y millones de vehículos, el humo de las fábricas, los aerosoles que utilizamos diariamente, los plásticos que contaminan los océanos, etcétera, ¿puede extrañarnos el cambio climático? En Australia, se ha producido un incendio de gigantescas por no decir apocalípticas dimensiones, que viene a sumarse a otros producidos en diferentes lugares del planeta, sin olvidar la tala indiscriminada que realiza el hombre. Entonces, ¿no estaremos desvirtuando lo que Dios les dijo a los primeros hombres, y que en lugar de "creced y multiplicaos" lo que hacemos es "crecer y aniquilarnos"?

Miguel A. Decunto

DNI 11.270.762

CABA

Muy clara la carta del lector Carlos Azize sobre una situación que me toca personalmente y seguro que a muchos más. Es tiempo de que el gobierno deje de hacer de acuerdo con sus comodidades y actúe de acuerdo con las reglas establecidas. Para mí también será un problema cumplir con mi obligación de pagar mi impuesto de ABL.

Espero que nos puedan dar una solución antes de que termine la primera quincena de enero a quienes queremos abonar la boleta anual y queremos irnos de vacaciones

Ema Alil

DNI 4.829.883

¿Impuesto al honesto?

El nuevo sistema de Bienes Personales es el impuesto a la transparencia o al honesto.

El impuesto solidario es un impuesto que afecta a las clases trabajadoras de todo nivel. Se castiga al transparente, a quien lo que ganó lo puso en una cuenta o inversión en el exterior o en un bien inmueble porque le gustaba ese lugar o tenía parientes en el exterior y estuvo pagando impuestos siempre. Pagó las Ganancias respectivas al ganarlo y luego todos los años los Bienes Personales. Pero acá aparece la enorme demagogia: estos bienes no son los de los poderosos que deben ser solidarios.

Pero se le "vende" a la gente, al pueblo, que se le cobra al que más tiene. Saben perfectamente que los que más tienen lo tienen en fideicomisos, sociedades o cuentas, por ejemplo, en Nueva Zelanda, Panamá, Luxemburgo, y por qué no también Seychelles. Son los políticos, los sindicalistas y muchos empresarios los que más tienen y esos no lo tienen declarado en bienes personales. No engañemos a la gente, por favor. El que lo tiene a su nombre es el que no tenía nada que ocultar y que siempre estuvo pagando impuestos. Entonces, si alguien ahorró y quiso tener la plata en una economía donde no devalúa, donde no hay corralito, donde no te cambian las leyes, donde no te "enchufan" bonos a 20 años, a ese lo castigamos, pero al poderoso que la tiene con estructuras societarias a ese no lo tocamos. Otro caso, alguien ahorró, por ejemplo, un médico, y le dicen que tiene que traer la plata que puso afuera en una economía sana. La pregunta es para qué? Por ejemplo, si es médico atiende sus pacientes. ¿Le vamos a exigir al médico que traiga la plata y ponga un restaurante o una fábrica? Cuando él solo sabe curar personas. ¿Le vamos a exigir que traiga la plata donde te dicen de viva voz que el dólar vale 80, pero el oficial te dicen que vale 60? La Argentina debe ser uno de los dos o tres países donde pagás Bienes Personales sin importar si ganaste plata. Es decir, se puede dar el caso de una persona que tenga que vender un bien, de su ahorro, para pagar Bienes Personales porque el país no le generó las condiciones para trabajar y ganar lo suficiente. Bienes Personales casi no tiene relevancia en los ingresos del Estado, pero se lo usa para vender humo. Pero ese humo sale de quemarle los ahorros genuinos a gente honesta que trabajó años para tenerlos. ¿Eso es lo que nos espera? ¿Eso es la Argentina de pie? Presidente, todos le deseamos éxitos, pero no de esta manera.

Dr. Julio Pueyrredón

DNI 13.748.195

Ocupación de veredas

Hasta cuándo los vecinos y transeúntes deberán soportar la ocupación de la vereda de avenida Córdoba y Suipacha, frente a las instalaciones del Banco HSBC. Hace meses que he gestionado por medio de las páginas oficiales del GCBA para que les dieran una ayuda a esas personas que pernoctan al aire libre. Lo peor del caso es que el tema comenzó con una persona que hizo las veces de "vendedor ambulante" y a medida que transcurría el tiempo se fue quedando, sumándose otros de dudosas actitudes. En algunos casos hasta se podía observar a quienes consumían drogas. Además se resguardan con una de las enormes "campanas" de la basura para utilizar una primaria cocina. Nunca se vio que actuara la autoridad municipal para que dejaran de ocupar el lugar, por demás peligroso, al límite del carril exclusivo de colectivos y taxis y en ocasiones ocupando el frente de la entrada de la institución bancaria como dormitorio y depósito de carros.

Esperemos que por este medio las autoridades correspondientes se den por enteradas.

Marcelo Moffo

DNI 14.321.451

Estupidez progre

Soy fan de Brancatelli. Me resulta muy gracioso. Debate con el Mago sin Dientes, le dice a un luchador qué hacer con sus dólares, y a los jubilados, que sean solidarios (menos a los de privilegio). Mientras, reclama al Presidente que el Estado (o sea, nosotros) le subsidie su cuota UVA. Aunque sigo esperando sus recomendaciones para los políticos millonarios que suele defender.

En Cuba, deberían tenerlo en cuenta para un premio José Martí.

La hipocresía kirchnerista progre se expresa de muchas formas. Esta es una de tantas. Hay peores.

Ricardo Corbacho

rcorbachoarges@gmail.com

