De los lectores: cartas & mails

21 de enero de 2020

Patotas

Inentendible. No hay explicación posible para lo ocurrido con una patota en Villa Gesell, y espero que la ley sea implacable porque hay un joven muerto y padres destrozados de por vida. Se culpa al rugby y quizás esto influyó, pero los padres de los agresores ¿educaron a sus hijos inculcando la conciencia de sus actos, sobre qué está bien y qué está mal? ¿Y el alcohol? ¿Desde qué momento del día o de la semana estos chicos venían constantemente "hidratando sus vacaciones"? Escuchamos adolescentes hablar y da la impresión de que no tienen límites. Noche, alcohol, sustancias varias, poco estudio y cero responsabilidad en cosas diarias. Hasta las fiestas de egresados se hacen durante la semana aunque tengan clases al día siguiente. Se les da todo simple, todo fácil y poco sacrificio para obtener beneficios. ¡Yo también cometo ese error! Si no los educamos en casa, podemos llevarlos a rugby y golpearán con sus brazos, a taekwondo y castigarán con sus pies, a tenis y repartirán con su raqueta, porque la base educacional no está, o se pierde en el fondo de una botella de fernet.

Debemos unirnos los padres del colegio, del club o del barrio para poner un horizonte de formación humana al que deseamos que nuestros hijos se orienten, evitando la acción fácil de dejarlos obrar sin rumbo y sin involucrarnos, porque en ese momento también la responsabilidad es nuestra.

Si no hacemos algo ya, tendremos a los chicos lastimados física o emocionalmente y dañando constantemente su futuro.

José Rivas Vila

joserivasvila@yahoo.com

Mónica Schlotthauer

Nunca imaginé que me iba a emocionar con una actitud de alguien tan diametralmente opuesta desde lo ideológico, pero enterarme a través de los medios de la actitud y decisión de la exdiputada por el Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer, luego de haber percibido una remuneración de "seis cifras", retornar a su antiguo oficio de "barrendera" en la estación de Once, con un sueldo que sin duda es varias veces menor. ¡Aplausos!

Marta Escobar

DNI 6.030.071

Nuevos paradigmas

Los sistemas jubilatorios en general fueron diseñados para que los más fuertes aportaran con su trabajo a un sistema del que vivirían los más débiles una vez retirados. Los fuertes eran los jóvenes. Los que podían usar sus músculos para trabajos muy físicos.

Sin embargo, los "fuertes" en las sociedades actuales, en mi opinión, son muchas veces los mayores de 65 años. Poseen salud y, sobre todo, experiencia. Muy valiosos para sociedades más volcadas al servicio que al trabajo físico.

El paradigma cambió. La experiencia vale más que el músculo. ¿No deberíamos repensar todos los sistemas jubilatorios y que los mayores de 65 sigan aportando para ayudar a los jóvenes a insertarse en el mundo laboral? ¿Seguimos realmente pensando que los mayores de 65 valen menos porque son "viejos"? ¿Tan poco hemos aprendido? El sistema actual está y seguirá quebrado, acá y en todos lados, a menos que lo repensemos totalmente. Hay que cambiar radicalmente la forma en que nos ayudamos como sociedad.

Es necesario que los mayores sigan trabajando y aportando hasta edades mucho más avanzadas, y ese aporte debería ser usado primero para ayudar a los jóvenes que se insertan en el mercado laboral, y segundo para ellos mismos, una vez que realmente no puedan seguir aportando a la sociedad con su vasta experiencia.

Roberto Sambrizzi

DNI 23.967.931

Buenos Aires Design

El cierre del Buenos Aires Design me parece una pérdida importante para todos los que vivimos en nuestra bella ciudad y los que la visitan, ya sea del interior de nuestro país o de otras latitudes. Este espacio estaba dedicado a un rubro que no abunda. Decoración de la casa, amoblamiento, vajilla, cortinados, etc. Todo simplemente exquisito. Quien no podía comprarlo lo admiraba. Adquiría el conocimiento de su existencia. Toda esa zona otrora muy abandonada de la ciudad es magnífica. Un verdadero paseo. El cierre de esos locales de compras será una ausencia que se va a añorar. ¿Son necesarios tantos bares, cervecerías, cafeterías, etc.? Pasaron 25 años y los documentos dicen que debe cerrar. Somos muchos los que esperamos que haya un cambio de rumbo y se consiga volver a disfrutarlo.

Rosa de la Fuente

DNI 4.455.192

Meritocracia

Desde chica escuché siempre la misma retórica: "Tenés que estudiar así vas a llegar lejos, si sos doctora curando pacientes, o abogada defendiendo injusticias", y así lo hice. No fui ni una cosa ni la otra, fui docente y ejercí como tal y fui feliz.

Ahora pienso en el argumento que les darán las madres a sus hijos: "Aprendé bien a cocinar, así podrás llegar a ser presidente de un banco, o mejor politóloga, total a quién le importa que no sepas nada de hidráulica vas a ser jefa de Aysa, o mejor, no estudies y podés llegar a ser presidente de Acumar o tomar un colegio secundario y ser legisladora".

¿Para qué estudiar entonces? Simplemente, hay que tener un padrino influyente. ¡Es muy fácil triunfar en la Argentina de hoy!

Norma Olivera

DNI 10.425.743

Recato

En lo que va del año, dos temas ocuparon buena parte de la atención de la opinión pública argentina: la pareja gay echada del Ocean Club en Mar del Plata y el "chancho volador" en Punta del Este. Quizá deberían haber sido otros los temas: por ejemplo, nuestra posición en el ranking de países con mayor inflación, pero no es el caso. No obstante, me voy a detener en el caso Ocean Club. No es razonable que cualquier conducta sea justificada solo porque proviene de una minoría. Estas también deben ceñirse a las normas, incluso las del derecho privado y de buenas costumbres. En esta oportunidad, si en el ámbito de unas instalaciones exclusivas para socios en un ámbito familiar se solicita cierto recato, este es exigible tanto a los heterosexuales como a los homosexuales, independientemente de que sea muy bienvenida la diversidad.

Leonardo Barujel

16.492.373

