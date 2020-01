De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2020

Startups

Honestamente me pregunto cuáles son los argumentos para suspender la aplicación de la ley de economía del conocimiento. Acaso sabe el responsable de la medida que esta industria ha generado, y sigue generando, decenas de miles de puestos de trabajo. Que exporta anualmente 6000 millones de dólares, el tercer sector de exportaciones, detrás de la soja y los automóviles. Que por el tipo de empresas son muy fáciles de reubicar en cualquier país que les ofrezca una carga impositiva razonable y los beneficios necesarios para inversiones significativas y riesgosas, ya que solo 1 o 2 de cada 10 startups logran sobrevivir. Que lo único que la medida genera es más inseguridad jurídica, que implica no interesarse en invertir en la Argentina. El Presidente y el ministro de Economía no se cansan de decir que para cumplir con los compromisos primero es necesario crecer. ¿Creen realmente que esto ayuda a dicho objetivo? O acaso como, lo estamos viendo a diario, el objetivo es la equidad, pero lamentablemente igualando siempre para abajo, nunca para arriba como sería lo deseable, como se lo está también haciendo ahora, por ejemplo, entre otros varios más, con el tema de las jubilaciones ordinarias.

Guillermo Bronenberg

Wbronenberg@gmail.com

Decir no

Al leer la noticia de la muerte de un joven de diecinueve años por la tremenda golpiza que recibió de un grupo en Villa Gesell, no pude dejar de preguntarme: ¿alguno de los padres o madres de estos jóvenes imputados se acercó a los padres de Fernando para expresarles un sentimiento, una condolencia, por la muerte de su hijo? ¿En algún momento, ante la brutalidad del homicidio, se sintieron responsables de no haber sabido inculcar los valores morales que todo ser humano debe tener para convivir? Es tarde, ya no hay vuelta atrás. Lo que no se enseñó con el ejemplo y poniendo límites en el momento apropiado de alguna forma trae consecuencias. Quizás esto que escribo suene lapidario. Sin embargo, creo y espero que esta muerte tan injusta y terrible haga recapacitar para no seguir permitiendo la costumbre o moda (como se la quiera designar) "de hacer la previa antes de salir", descontrolarse por consumir alcohol o droga y llegar a la violencia como parte de la diversión, porque hoy todos lo hacen y ahora la juventud es así, no solo en nuestro país, sino también, en otras partes del mundo. Pero me vuelvo a preguntar: ¿cuál es el temor que impide en algunos hogares, poner limites, de decir no, cuando corresponde y es justo hacerlo? Es indudable, educar a los hijos nunca fue fácil y en estos tiempos es aún más difícil. La autoridad bien entendida se ejerce sin dañar ni ofender. Cuando ocurren estos hechos tan tristes, corresponde que cada integrante de la sociedad, desde el lugar que ocupa y se desempeña, haga una profunda reflexión.

Alicia Pérez Román

aliciaflavia@yahoo.com.ar

Reparto de recursos

En la nacion del 20/1 se publicó un cuadro con el título "El reparto de recursos por área". De su análisis se me ocurre la siguiente reflexión: la suma total para los 25 ministerios y otros organismos alcanza -redondeando- los 4,86 millones de millones (o sea, 4,86 billones de pesos). Si se aplica el principio de Pareto, que dice que el 20% de los rubros más importantes de un presupuesto cubre el 80% total del mismo, sería: 0,8 x 4,86= 3,9 billones para los primeros cinco rubros. Si se ahorrara o racionalizaran los gastos en un 10% para esos ministerios relevantes, sería 0,39 billones o 390.000 millones. Con este monto quedan cubiertos (no requeriría "reparto") los últimos 14 puestos considerados. Dicho en otros términos, no tendríamos que ocuparnos de reducir gastos en cultura, ciencia, tecnología, innovación, etcétera. Se pueden hacer otros análisis, pero este es elocuente: el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social absorbe el 43% de los recursos que se reparten. Esto explica en cierta medida qué nos pasa y qué nos espera.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

La ovalada nos educó

Desde chico en el rugby nos enseñaron a respetar al adversario; por eso existía el tercer tiempo. La educación en casa, en el colegio y en las amistades no nos cambiaba en la cancha. Y como siempre cuando hay una "excepción" de bien educados y mal aprendidos, se hacen patoteros de boliche, y porque jugaron al rugby y no fueron nadie en el deporte, descargan su agresividad en la patota, y eso no es el rugby. La patota de Zárate en Villa Gesell, si jugaron al rugby, es como el mínimo de criminales que puede haber en un villa miseria, donde la mayoría trabaja honestamente. El rugby hace una mayoría de personas educadas a respetar y no una minoría de patoteros que sí son asesinos. Respetemos a esa mayoría de rugbiers que juegan la ovalada todos los días, en el país y en el exterior, con honestidad.

Alfredo Lanusse

lanussealfredo@gmail.com

Suicidio

Orgulloso padre de dos hermosas hijas, Alberto Nisman compartía una cuenta con Lagomarsino que ascendía a la bonita suma de US$600.000, importantes valores en su caja fuerte, además de ser titular del departamento en Puerto Madero en el cual fue hallado muerto, y tal vez otros valores que desconozco.

¿Un prolijo y trabajador fiscal como era él sería capaz de suicidarse sin dejar ordenadas sus cuentas para proteger a sus adoradas hijas?

¿Hubo algún llamado a un escribano desde su celular?

Por más esfuerzos que hagan para tratar de imponerlo, la tesis del suicidio me resulta cada vez más difícil de aceptar.

Eduardo Daniel Teubal

DNI 5.503.805

Billetes

Ha trascendido que el presidente del Banco Central y el de la Cámara de Diputados han firmado un convenio para la creación de nuevos billetes con la imagen de próceres y paridad de género. ¿No sería más importante que se reunieran para ver cómo bajar la inflación, y no solo para imprimir nuevos billetes que cada vez valen menos más rápidamente?

Las formas priman sobre el fondo. Una constante de nuestra clase política.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

En la red

Facebook

"Inclusión de cotillón", la carta del padre de un chico con autismo contra el lenguaje inclusivo

"Obvio que la hipocresía está a la orden del día. Pero no hay que faltarles el respeto a los que consideran que con el lenguaje inclusivo solucionan los problemas del mundo actual", María de los Ángeles

"Acaso el no uso del lenguaje inclusivo le dio inclusión a su hijo", Ernesto Oscar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)