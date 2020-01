De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020

Retenciones

Es imprescindible una segmentación en las tremendamente abultadas retenciones a las exportaciones agropecuarias. Por ejemplo, que se tome en cuenta a los pequeños productores, cuyos gastos fijos pueden incidir algo más que en el caso de los productores grandes, pero no porque los grandes tengan más dinero para aguantar, porque si trabajan a pérdida, también terminarán fundidos. Y que se tomen en cuenta las distancias de los puntos de embarque, porque los costos del flete son muy diferentes. Pero también sería necesario que segmentaran calificando zonas donde, por calidad del suelo, régimen de lluvias y, en definitiva, rendimientos esperados, hay diferencias significativas. Esto también cambia la incidencia de los costos de producción. No es lo mismo un 33% de retención aplicado a un campo que produce soja con un costo del 50% del precio sin retenciones, lo que podría estimarse en Pergamino, Rojas o Salto, que si ese costo es del 60%, como en el sur de Córdoba. En el primer caso, el despojo de renta neta es del 66%, enorme, pero no tan asfixiante, y en el segundo es del 82,5%, que ya deja a esos campos al borde del abismo, porque en un año de sequía u otros motivos para rendimientos flojos trabajarán a pérdida, sin ninguna duda.

José Deym

jdeym@fibertel.com.ar

Solución a la argentina

Típica solución de gobierno argentino: atacar las consecuencias en lugar de las causas. Cerraron dos boliches bailables y militarizaron la ciudad y la playa. Fernando Báez murió en el abandono más abyecto y abominable. Seis de sus verdugos están detenidos El resto del grupo hacía barrera para evitar el auxilio posible de público ajeno a la causa.

La mayor de las culpas reside en la falta de protección a los jóvenes. Los aberrantes horarios de inicio de las discos, que los obligan al "preboliche". En esa juntada corren cerveza, fernet, vodka y hay consumo de estimulantes para llegar energizados. Desinhibidos, caen así en conductas irritantes y morbosas cuando de patota se trata. Desaparece la individualidad en función de la pertenencia al grupo para mostrar su gravitación entre sus pares. Es imperiosa la necesidad de cambios que nos impone despiadadamente el mercado de la noche.

Clara Blanco Pinto

DNI 5.l55.426

Interesante activo

Hay que "Dejarse de joder" (26/01/2020) y reconocer que Graciela Guadalupe produce notas con un humor tan efectivo que opera como un bisturí para llegar al tumor en las cosas. A mi juicio se ha ido transformando en uno de los más interesantes activos de la nacion, y con estas líneas quiero expresar mi entusiasta aprecio por su trabajo.

Harry Ingham

DNI 4.149. 607

Primer economista

En su columna del último domingo, Juan Carlos de Pablo presenta a Manuel Belgrano como el primer economista argentino. En cierta forma, Belgrano es también el padre de la ciencia argentina.

En 1814, Belgrano, junto con Bernardino Rivadavia y Manuel de Sarratea, viajó a Europa en misión diplomática con objeto de buscar apoyo para la causa independentista ante la posible restauración monárquica en España. Allí tomó contacto con algunos hombres de ciencia y los invitó a instalarse en el Río de la Plata. Así fue como llegaron, entre otros, el naturalista francés Aimé Bonpland, el bioquímico italiano Pablo Ferrari y el matemático español Felipe Senillosa.

En particular, Senillosa dirigió la Academia de Matemática y redactó cursos que incluían nociones de cálculo diferencial e integral. Uno de sus alumnos, Avelino Díaz, dirigió los cursos de ciencias físico-matemáticas en la recién creada Universidad de Buenos Aires y es considerado el precursor de la enseñanza de la física en nuestro país.

Por una feliz coincidencia, las calles Senillosa y Avelino Díaz se cruzan en el barrio porteño de Parque Chacabuco, formando la esquina más matemática de Buenos Aires.

Claudio H. Sánchez

claudiofisicamente@yahoo.com.ar

Poner el foco

En nuestra Argentina viven aproximadamente diez millones de jóvenes de entre 15 y 25 años. O quince millones si estiramos el rango hasta 30 años. Una abrumadora mayoría de ellos, tal vez el 99,99%, creen en Dios, estudian y/o trabajan; respetan a sus padres, a sus profesores, a sus jefes y, en general, a las personas mayores; cumplen con las normas mínimas de educación y convivencia; no se exceden en el consumo de alcohol ni cometen crímenes ni otros actos deleznables como los que por estos días han trascendido desde Villa Gesell. Pongamos el foco en los criminales y en hacer lo posible y lo imposible para prevenir y castigar sus actos, pero no perdamos de vista a la mayoría que se esfuerza por vivir civilizadamente.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Buen trato

En estos tiempos de violencia y grietas en la Argentina, quiero destacar la parte que realmente a la mayoría de la sociedad de este país responde: en la final del Pre Tourment del Argentina Open estaba con dos de mis hijos y la menor sufrió un desmayo; inmediatamente, parte del público y los organizadores reaccionaron para ayudarme. Mi especial agradecimiento a todos por la rápida reacción para que no pasara a mayores. Obviamente se destaca la cara visible de Martín Jaite, que estuvo presente y preocupado hasta el final. Especial saludo al médico del Lawn Tenis y al club, que nos trataron como un socio más sin serlo. Esta es la Argentina que queremos todos.

Lucas Jaureguiberry

DNI 24.289.716

Cuentos

En la revista dominical de la nacion han empezado a aparecer cuentos. Buena idea. Lástima que sean abstrusos e incomprensibles.

Juan Luis Gallardo

DNI 4.150.383

