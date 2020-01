De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de enero de 2020

Jubilaciones

Si la principal variable de ajuste del actual programa económico son las jubilaciones y pensiones y no el gasto político, el resultado está cantado. Esta política se viene aplicando sin solución de continuidad desde 1983 y la endémica crisis económica, lejos de superarse, se profundiza. La inoperancia y la falta de ideas de los gobiernos que se sucedieron para concebir e implementar un programa nacional de reactivación económica y productiva inspirada en el axioma bíblico "ganarás el pan con el sudor de tu frente" es una constante desde que se restableció la democracia.

Las reiteradas emergencias previsionales y los centenares de miles de juicios por reajustes de haberes que son su corolario no existían antes de 1983. La adulteración de los índices de movilidad de las leyes 18.037 (trabajadores dependientes) y 18.038 (trabajadores autónomos), que originó la irracional litigiosidad que colapsó el fuero de la seguridad social, comenzó durante el gobierno del Dr. Raúl R. Alfonsín y continuó durante el gobierno del Dr. Carlos S. Menem, y jamás se reparó la enorme pérdida del poder adquisitivo de los haberes de los jubilados del régimen "contributivo" que esta adulteración provocó, con excepción de los escasos jubilados que en vida pudieron cobrar sus sentencias, después de diez años de litigios administrativos y judiciales contra la Anses.

La progresividad de los derechos sociales que consagran el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales impediría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidar cualquier regresividad en materia de movilidad jubilatoria, por lo que los efectos deletéreos de las emergencias sobre estos derechos de linaje constitucional y convencional no harían más que incrementar la impagable deuda interna argentina. Ojalá pronto quede sepultada en el desván de los recuerdos desagradables aquella célebre expresión del estadista francés Georges Benjamin Clemenceau durante los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo: "La Argentina progresa de noche, cuando sus políticos y gobernantes duermen".

Luis René Herrero

lherrero@fibertel.com.ar

Silencio

"Nada resalta más el mando que el silencio", solía decir el coronel Charles de Gaulle a sus cadetes en la Ecole Militaire du France. El reingreso de Macri a la escena pública no fue muy prolijo en este sentido. Sus palabras y el manejo de los tiempos para asumir funciones en la FIFA han desorientado a su propia tropa, no obstante tratarse de decisiones personales, libres y democráticas.

"Para medir a un líder, hay que sumar sus cualidades y restar su vanidad" (Otto von Bismarck).

Eduardo Malvar

malvaredu@hotmail.com

Rugbiers NO

Soy un exrugbier de la década del 50 y 60. Estoy indignado por la grave campaña pública que se está haciendo contra los que juegan y hemos jugado a este viril deporte en el que la caballerosidad y la honestidad en el juego son un culto. Los asesinos de Villa Gesell son eso, asesinos, y por casualidad jugadores de rugby. Algunos de los clubes donde participaban en buena hora ya los han expulsado. El compañerismo que crea este educador y socializante deporte lo hemos comprobado los que hace mucho no estamos activos, los que fuimos compañeros y adversarios y seguimos teniendo una gran afinidad y constantemente recibimos pruebas de ello en todos los órdenes de la vida. No creo que haya otro deporte en nuestro país que provoque tan fuertes y positivos sentimientos.

Quisiera hacer un pedido al periodismo en general: dejar de nombrar a estos personajes como "rugbiers", pues la sociedad generaliza, creándonos un injusto estigma.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Trabajo digital

Al igual que muchos millennials que vivimos la digitalización del espacio laboral, yo trabajo de consultor remoto y freelance. Trabajar de esta modalidad tiene beneficios: horarios flexibles, autonomía y decidir dónde trabajás. Lo que nunca se menciona son los gastos en que se tiene que incurrir para llegar al mismo nivel de productividad que un oficinista promedio. Hablo de lo esencial: una silla cómoda, una computadora, internet y los programas que se utilizan. Quiero hablar del último porque veo una tendencia preocupante: ahora se pagan mensual o anualmente licencias por productos digitales. Antes, bajabas el programa y era tuyo: una sola inversión. Ahora, todos los meses se tiene que renovar el derecho de uso de un programa que no es tuyo y no cambia. Encima, nunca es un precio fijo, no solo por inflación, sino también porque se compra en dólares. Ningún cliente te lo abona. Los medios de producción los terminamos pagando los mismos trabajadores, mensualmente y sin alternativa (legal).

Iñaki Albisu Ardigó

DNI 35.337.225

Billetes

He leído el artículo escrito por Pilar Velázquez en la nacion del 25 de enero referido al lanzamiento de los nuevos billetes con figuras de próceres, lo que me causa una gran incertidumbre sobre el rumbo que está tomando el Gobierno en forma sutil.

¿Se ha calculado el costo de las nuevas matrices?, ¿pretenden realmente llevar adelante una economía con reducción de gastos? Este cambio de billetes no es para nada necesario en este momento, o se trata de un comienzo para ideologizar a la población con figuras que al momento no sabemos quiénes son.

Lo más peligroso es en materia ideológica, el cambio de billetes no es que gusten o no los animales autóctonos, sino que quieren incluir "próceres, hombres y mujeres y personalidades importantes del país": ¿importantes para quién?, me pregunto. Dicen que comenzarán a circular en junio y no se abre un debate de opiniones sobre las personalidades a incluir.

Esto sigue la línea de borrar todo lo que hizo el gobierno anterior, bueno o malo, ya sea en materia de seguridad como de obras públicas, desconociendo los beneficios que trajeron el Paseo del Bajo, que desconcentró el tránsito infernal de camiones, o los distintos metrobuses en CABA y municipios, menciono solo estos como ejemplos.

Resumiendo, entiendo que la política es borrar todo lo que hizo el gobierno anterior e ideologizar en una dirección que ya estamos viendo hacia dónde marcha.

Alberto Luis de Urquiza

aldeurquiuza@gmail.com

En la red

Facebook

Drogas sí, drogas no, el spot de los ministros Felipe Solá y Daniel Arroyo contra Aníbal Fernández

"Amores y traiciones, así funciona la mafia", José Antonio Crespo

"Estos dos son los próceres de los panqueques", Juampi Linari

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, la naciOn podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)