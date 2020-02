De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2020

Educación postergada

Una vez más, las urgencias económicas, existentes y preexistentes, postergan las urgencias en educación. Expertos y especialistas en materia educativa no se cansan de repetir que la puerta de ingreso al desarrollo de los países es esa. Pero en el nuestro los gobiernos entrantes parecen no tomar nota de esto y dilapidan cada oportunidad que se presenta, al no darle prioridad a ese problema.

Gabriel Mascheroni

DNI 23.486.218

Temeridad

Tratando de mostrar buen humor, el papa Francisco le dijo a Alberto Fernández que la diferencia entre los terroristas y el personal de ceremonial del Vaticano es que "con los terroristas se puede negociar".

¡Cuanta temeridad por parte de un jefe de Estado! Todos sabemos que "con los terroristas no se negocia", frase que hemos oído hasta el hartazgo.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

Valores

Inútil discutir si fue el rugby o no, o el deporte del que se trate: no olvidemos que lo principal y más importante son los valores aprendidos en la familia. No le pidamos a un club ni a una escuela que se haga responsable de los deberes ineludibles de los padres.

Miguel B. Giménez Zapiola

mbgz@hotmail.com

Chapadmalal insegura

Tengo desde hace tiempo una casa en la playa de Chapadmalal, por lo cual ya pasé muchísimas temporadas de verano, de las buenas y de las malas. Tuvimos años en los que los robos a casas nos sorprendieron, pero este es el verano estrella. Los medios hablan de una temporada brillante, de la gran cantidad de gente que viene a la costa y que era lo que el país necesitaba. Lo raro es que por acá brillan más los robos que los turistas. Brilla la ausencia de policías, brilla la cara de desolación de la gente que vuelve a sus casas y ve que le robaron todo. Ya perdí la cuenta de las viviendas que robaron, incluyendo la mía. Nadie hace nada. Y por nadie me refiero a aquellos que están obligados a hacerlo, no a nosotros.

Rosario Benito

DNI 28.935.376

Manipulación política

La Matanza es, en mi opinión (que se puede discutir, claro), un emergente de la falta de planificación estratégica y de la persistente caída educacional de la población. De tales carencias emergen prácticas de manipulación política, donde las adhesiones y los votos se sustentan con la única y mágica estrategia de vender a sus habitantes una esperanza perpetua de mejores tiempos que nunca llegan. El actual gobierno nacional parece haber puesto ahora los ojos sobre la CABA, y se sospecha que esta acción tiene "olor" a venganza. De prosperar, se podría iniciar el proceso de "amatanzar" la ciudad de Buenos Aires y luego trasladar esa práctica al ámbito nacional. De la lectura de los últimos resultados electorales surge claramente que "amatanzar" es una práctica efectiva, aunque nociva y repudiable, para alcanzar el poder.

Vicente Lema

arquilema@gmail.com

Desigualdad

En "Razones morales y utilitarias a favor de la igualdad" (suplemento Ideas del sábado pasado), Carla Yumatle afirma que la igualdad económica es moralmente deseable y que la desigualdad económica es moralmente indeseable. El título anticipa las razones filosóficas que justificarían esas premisas, pero la autora no explica por qué esta clase de igualdad sería deseable y solo analiza los supuestos efectos políticos, sociales y económicos de la desigualdad. Afirma, entre otras cosas, que la desigualdad otorga mayor poder político a los más beneficiados económicamente, limita el crecimiento económico e impide asegurar la igualdad de oportunidades. Sin embargo, así como no ofrece argumentos a favor de la igualdad, tampoco ofrece pruebas empíricas que sustenten su diagnóstico sobre la desigualdad para el caso de América Latina. De hecho, puede argüirse que en estos países: a) son los excesivos privilegios y regulaciones estatales los que dan mayor poder a los funcionarios políticos para coludir con ciertos grupos sociales y económicos, y b) a mayor PBI per cápita menor es el grado de desigualdad (Díaz y Mayorga, 2009), y, por extensión, mayor la igualdad real de oportunidades.

Debe señalarse, además, que en esta región las trabas perennes de la burocracia pública, los siempre altos niveles de corrupción política y los déficits e ineficiencias crónicas socavan la idea de que los procesos políticos igualitaristas puedan funcionar mejor que los mercados en términos de ayudar a los que menos tienen a salir de la pobreza y asegurar mejores oportunidades y condiciones de vida para toda la población.

Alejandra Salinas

DNI 17.255.670

Ruta 11

Como era de esperarse, a fines de enero y principios de febrero, el viaje en auto (respetando todas las reglas de tránsito) desde Buenos Aires hasta, por ejemplo, La Lucila del Mar, que normalmente no demanda más de cuatro a cinco horas (como mucho) llegó a tardar más de 10 horas. Creo que tal demora no se debe solamente al incremento de vehículos en los días "pico", algo que las autoridades pueden prever, sino fundamentalmente a los cuellos de botella que se forman por la falta de terminación de la doble mano en varias partes del trazado de la ruta 11, que para noviembre y principios de diciembre de 2019 estaba muy avanzada, con los puentes instalados, tramos con asfalto colocado e incluso otros ya terminados, con la señalización colocada. Solo hacían falta obras menores para su empalme con la mano actual, dársenas de giro, etc. Da pena ver cómo el gobierno provincial abandonó una obra tan necesaria a punto de terminarse. Ya ni siquiera se ven maquinarias, camiones ni obreros trabajando, algo que ocurría hasta hace apenas un par de meses. Mientras esto ocurre las máximas autoridades del distrito viajan por el mundo. Para esto no hacen falta dólares, lo que hay que hacer se puede hacer con dinero argentino, con materiales y mano de obra argentina.

Sería interesante ver qué excusa ponen ahora estos políticos de cabotaje para justificar esta aparente desidia

Andrés A. Solanot Sifuentes

andressolanot@yahoo.com.ar

