De los lectores: cartas & mails

Termómetro

En estos tiempos en que tanto se discute sobre el valor de nuestra moneda, me pregunto si su valor no expresa precisamente la conjunción de los valores sociales, institucionales, culturales y económicos de nuestra sociedad. Si esto fuera así (tal como lo creo yo), es hora de entender por qué nuestra moneda vale cada vez menos y que si no cambiamos la manera en que funcionamos como sociedad no habrá préstamos del FMI, renegociación de la deuda ni experimento económico alguno que lo resuelva.

Tenemos que entender que la moneda no es el problema, que el problema no es económico. El problema es social. Y lo que están expresando las constantes devaluaciones es eso mismo: que nuestra sociedad está fracasando sucesivamente en su forma de funcionar. La moneda sería entonces el termómetro de lo que somos.

¿Cuándo empezaremos a debatir entonces los problemas que verdaderamente tenemos como sociedad, en vez de discutir sobre el termómetro?

Fernando Chain

DNI 13.887.349

Rugbiers

El trágico episodio de Villa Gesell no debe transformarse en un juicio al rugby ni en un linchamiento a quienes lo practican sanamente. Toda generalización es altamente estigmatizante y frívola. Los imputados deben ser juzgados y eventualmente condenados según lo que se compruebe que hayan hecho y jamás por su condición de rugbiers.

Julio Golodny

Juliogolodny@gmail.com

Cepo

El primer cepo nace en 1948. Se prohíbe la venta de divisas a viajeros y envío de ayuda familiar a la Europa devastada. Entre 1946 y 1948 dilapidamos dos tercios de las reservas del Banco Central. En 1958, Frondizi dijo: "El dólar no debe estar fijo, pues inhibe exportaciones. Más importan quienes más exportan". Viajó con éxito al exterior para atraer inversiones. Fue derrocado por gremialistas y militares tras bajar la inflación de tres dígitos a casi uno.

Patricio Avellaneda (p.)

patoave48@gmail.com

Centro médico

Leemos en las noticias que el gobierno chino acaba de inaugurar un importante centro médico que fue íntegramente construido en el plazo récord de 10 días. Y que se encuentra en desarrollo otro similar, en el mismo lapso, a fin de asistir a los infectados por el brote de coronavirus.

Al respecto, ¿podrá algún dirigente del gremio de los camioneros, que dirige el señor Hugo Moyano, informar a sus afiliados y a los transeúntes que pasamos día tras día por la zona de Rivadavia y José María Moreno cuándo sucederá lo mismo con el suntuoso sanatorio que se erige, aún inconcluso, en las inmediaciones de esas arterias, pese a que fue formalmente "inaugurado" dos veces?

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Puertas abiertas

En su reciente gira por Europa, el presidente Fernández encontró puertas abiertas que dejó su antecesor Mauricio Macri y que habían sido cerradas por Cristina Kirchner. Sería bueno, como imagen para el país, que lo reconociera.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Un problema nuestro

Adhiero en todas sus palabras a lo expresado por el lector Hernán Caballero el domingo pasado (carta "El problema es nuestro"). Para complementar sus ideas, considero que es imperativo mostrar un plan para su presentación ante los acreedores que promueva la reducción del gasto público, los impuestos, el costo laboral, la logística y el sistema jubilatorio que contemple el crecimiento de la vida útil de la población y no su pauperización.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

Salud pública

Impulsar la legalización del aborto, asociándolo a un tema de salud pública, es introducir a los ciudadanos en una confusión conceptual. La decisión política de mejorar la ley, cambiando algunos conceptos a efectos de que sea aprobada, no modifica la intención de aplicar la pena de muerte. Destruir la vida no debe ser admitido ni aceptado. El derecho a nacer y a la vida son derechos humanos indiscutibles. Todo acto de gobierno debe ser dirigido a políticas públicas que los reconozcan. No se concibe el derecho de matar.

Al negarse la existencia de una segunda persona, se ha confundido el tema de modo tal que se menciona solamente a la mujer gestante y a derechos, negando una segunda vida por defender. Ambas son iguales en jerarquía y merecen la misma protección. De ningún modo se puede aplicar el recurso eliminatorio de un ser humano.

María Inés del Castillo

delcastilloines@yahoo.com.ar

Negacionismo

Bueno sería que en el proyecto de ley que sancione el negacionismo se incluyan los delitos y crímenes cometidos contra la población en general e instalaciones militares ocurridos desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 23 de enero de 1989, en plena vigencia de la democracia.

Coronel (R) Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Batacazo

Leo y escucho con frecuencia el mal uso del término "batacazo". En realidad, se utiliza de manera equivocada cuando se quiere referir a un triunfo de una persona o un equipo ante alguien, en principio, muy superior.

En realidad, el término "batacazo" refiere a la derrota de uno considerado superior sobre otro muy inferior. Ejemplo, si River perdiera con una equipo de la tercera categoría de la AFA, el batacazo sería de River, que pierde, y no del equipo de la C que gana.

Alejandro Gómez

DNI 16.495.401

En la red

Facebook

Otro ataque en patota en una disco: un chico de 17 años, internado en Misiones

"Esto es cotidiano. No es nuevo. Somos todos responsables. Alcohol desde edades muy tempranas. Pocos límites" - Fabiana Castellari

"Por favor, ¿qué está pasando? Creo que en su mayor parte es culpa de la falta de educación de los padres a los hijos" - Alba Avalos

"¿Ahora es noticia? Hace años que pasa. No solo en boliches, a la salida del colegio también" - Virginia Caus

